В Грузии в третий раз за последние 20 лет фотоловушка зафиксировала леопарда

В Алгетском национальном парке две фотоловушки, установленные вдоль внешнего периметра ограждения питомника благородного оленя, зафиксировали барса, то есть леопарда. Об этом сообщили в Национальном агентстве дикой природы.

Это третий случай за последние 20 лет, когда столь редкое и осторожное животное удалось заснять в Грузии. Вид Panthera pardus, включённый в международную Красную книгу, в средние века был широко распространён на территории страны, однако из-за браконьерства с середины XX века считается исчезнувшим. Грузины называли «вепхви» именно леопарда.

«Скорее всего, это уникальное животное уже давно обитает на Триалетском хребте. Барс настолько осторожен, что избегает встречи с человеком и остаётся незамеченным. Из десятков фотоловушек, размещённых вдоль четырёхкилометрового ограждения питомника оленей, построенного нами, две смогли его зафиксировать. Барс двигался вдоль ограждения. Наш питомник устроен так, что хищник не смог проникнуть внутрь; его территория охватывает 72 гектара, полностью огорожена и оснащена 40 фотоловушками и 30 видеокамерами. Олени находятся под защитой. За пределами питомника, на охраняемой территории, в изобилии имеется естественная пища для барса. Этот факт ещё раз подтверждает важность охраняемых территорий и необходимость их сохранения», – отметил руководитель Национального агентства дикой природы Реваз Бежашвили.

По словам зоолога, директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, Грузия заняла «ещё более значимое место на карте биоразнообразия Евразии».

Питомник кавказских оленей был открыт на территории Алгетского национального парка на востоке Грузии в июле этого года.