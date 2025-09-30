В Грузии задержали оппозиционного активиста Гелу Хасая

В ночь на вторник в Тбилиси был задержан активист оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы», входящей в «Коалицию за перемены», Гела Хасая.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что двое граждан, в том числе Хасая, задержаны «по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью». По информации ведомства, преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Утверждается, что обвиняемые на почве ссоры нанесли различные телесные повреждения гражданину Г. Ч., 1975 года рождения, и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в заявлении МВД.

Ранее адвокат Омар Пурцеладзе заявил, что задержание может быть связано с инцидентом, произошедшим 1 сентября на Вокзальной площади. По его словам, Хасая лишь оказался свидетелем конфликта и не имел к нему отношения.

Хасая является активным участником проевропейских акций и ранее неоднократно задерживался по административным статьям.

В его партии напомнили, что все лидеры «Коалиции за перемены» – Елена Хоштария, Зураб Джапаридзе, Ника Гварамия и Ника Мелия – в настоящее время находятся под арестом.