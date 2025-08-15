В Грузию не пустили белорусского актёра

Власти Грузии не впустили в страну белорусского актёра Александра Ждановича (Маляваныча), сообщил правозащитник Роман Кисляк.

Жданович планировал выступить в Батуми (15 августа) и Тбилиси (19 августа) со своей программой «Он полетел и обещал вернуться».

14 августа он прибыл в аэропорт Кутаиси, где получил отказ во въезде «по иным причинам».

Жданович более двух лет прожил в Грузии, куда эмигрировал из Беларуси в связи с политическим преследованием. Летом 2024 года он переехал в Польшу.

«Почему меня не пустили, точно не знаю. Возможно, у белорусских и грузинских властей есть общая база «опасных» людей», – предположил Жданович.

В Грузии участились запреты на въезд правозащитникам, журналистам и общественным деятелям. Если ранее это касалось в основном российских оппозиционных активистов и журналистов, то после начала антиправительственных акций в ноябре прошлого года ограничения стали распространяться и на граждан западных стран. Во всех случаях используется формулировка «по иным причинам». Параллельно «Грузинская мечта» ужесточила законодательство по нескольким направлениям, упростив, в частности, процедуру выдворения иностранных граждан из страны.