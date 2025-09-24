В Кремле возразили Трампу: Россия - не «бумажный тигр»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утром 24 сентября прокомментировал сделанные накануне заявления президента США Дональда Трампа о России и о войне в Украине. В опубликованном после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке посте в соцсети Truth Social Трамп, в частности, усомнился в военной и экономической силе России, назвал её «бумажным тигром» и отметил, что при поддержке ЕС Украине, возможно, удастся отвоевать у России свои территории «и даже пойти дальше».

По словам Пескова, Россия по-прежнему продолжает диалог с США и ценит настрой Трампа на достижение мира в Украине. Критические замечания президента США представитель Кремля, по сути, проигнорировал, кроме слов о бумажном тигре. «Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает», — сказал Песков. Он высказал мнение, что за словами Трампа стоят прежде всего бизнес-интересы США, в частности стремление продавать больше нефти и газа, а также предположил, что на его позицию могла повлиять встреча с Зеленским.

Также в интервью РБК Песков выразил недоумение из-за отказа Владимира Зеленского приехать в Москву и сказал, что варианты места встречи Зеленского и Путина, предлагаемые Украиной, такие как Швейцария и Австрия, неприемлемы для Москвы. Телефонный разговор Путина с Трампом, по словам Пескова, пока не запланирован, но может быть организован в любое время. Песков также сказал, что Путин и Трамп общаются на «ты» и тепло относятся друг к другу. Трамп накануне сказал, что его личные отношения с Путиным никак не повлияли на возможность завершить войну.

Песков также назвал происходящее «войной» и отметив, что России «нужно её выиграть». Официально война в Украине по-прежнему именуется российскими властями «специальной военной операцией», бывали случаи осуждения людей по статье о дискредитации армии за термин «война» применительно к боевым действиям в Украине.

Высказывания Трампа прокомментировал также бывший президент России Дмитрий Медведев. Он воздержался от оскорблений в адрес американского лидера, предположив, что тот «попал в альтернативную реальность», но вскоре изменит свою позицию.

Владимир Зеленский накануне также прокомментировал пост Трампа, отметив в интервью Fox News, что был «несколько удивлён» высказываниями американского президента о возможности возвращения Украины к границам 1991 года. Именно после прихода Трампа к власти украинские власти согласились с тем, что конфликт с Россией можно завершить без возвращения территорий и добиваться его впоследствии дипломатическим путём. Зеленский не сказал, изменится ли сейчас позиция Киева, или Украина по-прежнему готова на прекращение огня по текущей линии фронта.