В Москве заочно арестовали Дмитрия Быкова по делу о «фейках» про армию

Суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова по обвинению в распространении фейков о российской армии, сообщает «Медиазона».

Поводом стало интервью Быкова ютьюб-каналу «Популярная политика» в октябре 2023 года. В нём писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли почти 60 человек.

Быков покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское нападение на Украину. После этого ряд российских издательств и книжных магазинов перестали продавать его книги.

В июле 2022 года Минюст России внёс Быкова в реестр иноагентов. В России писателя обвиняют в нарушении требований этого статуса. Его дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях, а затем возбудили уголовное дело. МВД объявило Быкова в розыск.

В феврале 2024 года московский суд также оштрафовал его по административной статье за участие в деятельности нежелательной организации.