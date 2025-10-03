В Мюнхене из-за беспилотников отменили около 20 рейсов

Аэропорт Мюнхена - один из крупнейших в Европе - в ночь на 3 октября приостанавливал работу в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных дронов. Как говорится в сообщении на сайте аэропорта, взлёты и посадки были приостановлены в 22.18 по местному времени. В результате 17 самолётов не смогли вылететь из аэропорта, что затронуло примерно 3 тысячи пассажиров. 15 прибывающих рейсов были перенаправлены на другие аэродромы. Работа воздушной гавани была возобновлена в 5 часов утра 3 октября.

Сотрудники федеральной полиции и полиции Баварии обследовали территорию аэропорта, пытаясь обнаружить неизвестные летающие объекты или подозрительных лиц, но никого не задержали.

В последние недели нередко сообщается о неизвестных беспилотниках, замеченных над ключевыми объектами инфраструктуры и военными базами, в таких странах, как Дания и Швеция, а также на севере Германии. Первым подобным инцидентом стало появление дронов над аэропортов Копенгагена вечером 24 сентября. Пока не выдвигалось никаких официальных версий о том, кто стоит за этим и связаны ли эти случаи между собой. Причастность России власти не исключают. Немецкое издание Spiegel в пятницу пишет о том, что следствие расследует возможную связь запусков беспилотников с судном российского так называемого теневого флота, которое находилось в районе города Киль в то время, когда над севером Германии были замечены дроны. Ранее во Франции было задержано предположительно судно теневого флота, относительно которого СМИ выдвигали версии о его возможной причастности к запуску дронов над Данией.

Президент России Владимир Путин накануне, выступая на сессии клуба «Валдай», в ответ на вопрос, «зачем он запускает дроны над Данией», ответил, что «больше не будет». Он отверг причастность России к инцидентам, сравнил их с обнаружением «НЛО».