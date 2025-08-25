В России раскрыли объём поставок автомобилей из Грузии

Директор российского аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своем телеграм-канале статистику, согласно которой за семь месяцев 2025 года из Грузии в Россию было поставлено 17,8 тыс. легковых автомобилей.

Таким образом, Целиков подтвердил данные, ранее неоднократно публиковавшиеся в СМИ, о том, что автомобили, оформляемые из Грузии на экспорт в третьи страны (в том числе Кыргызстан и Казахстан), фактически поступают в Россию в обход западных санкций.

Данные, на которые ссылается Целиков, отсутствуют в открытом доступе, однако они получены из официальной «Системы электронных паспортов».

«Официально реэкспорт автомобилей через Грузию в Россию вроде бы запрещен. Но, как показывает статистика, различные схемы оформления и ввоза по-прежнему работают», – пишет глава «Автостата».

Согласно официальным данным Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»), за семь месяцев 2025 года из Грузии в Россию было экспортировано лишь 5 автомобилей общей стоимостью 111 тыс. долларов, а за весь 2024 год — 8 автомобилей стоимостью 158 тыс. долларов.

По информации Целикова, рост экспорта автомобилей по сравнению с прошлым годом составил 230%, а более 95% автомобилей, завезенных через Грузию, достаточно новые – 2020–2022 годов выпуска.

«Через Грузию везут в основном автомобили из США, Канады и Европы. Китайской сборки тут нет. Поступают они морем в порты Батуми и Поти, а затем направляются в другие страны. Россия в конечном итоге становится крупнейшим потребителем этих машин», – отмечает Целиков, добавляя, что «Грузия не облагает автомобили НДС», что «делает конечную цену довольно привлекательной».

Согласно данным «Автостата», среди новых автомобилей по поставкам из Грузии в Россию лидирует Toyota (344 автомобиля за январь–июль 2025 года), на втором месте BMW (203 автомобиля). Среди подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач лидирует Volkswagen (2298 автомобилей), за ним следует BMW (2278 единиц).

В 2023 году Грузия запретила реэкспорт автомобилей в Россию и Беларусь, но не запретила оформление машин на граждан этих стран. В результате россияне и белорусы покупали автомобили в Грузии, указывая в документах Казахстан или Кыргызстан как конечный пункт назначения. Затем машины вывозились через КПП «Ларс», но на практике нередко оказывались на российском рынке, сообщали СМИ.

Весной 2024 года Грузия также ввела запрет на реэкспорт автомобилей для граждан России и Беларуси. Этот шаг рассматривался как демонстрация приверженности западным санкциям. Однако почти сразу автодилеры нашли альтернативные пути для продолжения торговли.

В 2022 году – после начала полномасштабного вторжения России в Украину – экспорт автомобилей из Грузии в Россию составил 75,8 млн долларов (5395 автомобилей). В 2023 году он снизился до 67 млн долларов (4966 автомобилей), а затем фактически прекратился.

Параллельно, по официальным данным, начался резкий рост экспорта из Грузии в Казахстан и Кыргызстан. Так, в 2023 году в эти две страны Центральной Азии, по данным «Грузстата», вывезли более 56 тыс. легковых автомобилей стоимостью 1,2 млрд долларов; в 2024 году — более 83 тыс. машин на сумму 1,946 млрд долларов; в январе–июле 2025 года — более 48 тыс. автомобилей стоимостью 1,185 млрд долларов.

Таким образом, всего за два года и семь месяцев стоимость поставок автомобилей из Грузии в Казахстан и Кыргызстан превысила 4,3 млрд долларов. Однако значительная часть этих автомобилей, по оценке экспертов, оказалась на российском рынке.

По информации «Грузстата» за текущий год, на легковые автомобили приходится 20% всего грузинского импорта и 38.5% экспорта.