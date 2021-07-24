В Ставрополе убит замначальника уголовного розыска

В Ставрополе в ночь на 24 июля был убит заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю майор Руслан Абовян. Неизвестный открыл по нему стрельбу на парковке для автомобилей неподалеку от его дома.

Вечером в субботу Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого. Сообщается, что ему 28 лет, других подробностей пока нет. Как сообщает ведомство, продолжается поиск других лиц, возможно причастных к убийству.

Телеграм-канал «Опер слил» опубликовал запись с камеры уличного видеонаблюдения, на которой видно, как человек в медицинской маске и перчатках подходит к автомобилю полицейского из кустов и выпускает в майора всю обойму пистолета. Абовян попытался скрыться, но стрелявший настиг его и продолжил стрелять, после чего уехал на автомобиле. Полицейский скончался от полученных ранений в больнице.

Как пишет Кавказ.Реалии, правоохранительные органы объявили план «Перехват». Спустя около часа автомобиль был обнаружен на федеральной трассе «Кавказ» около села Курсавка в Ставропольском крае – это около 100 километров от Ставрополя. Предполагаемый нападавший скрылся.

Следственный комитет и МВД в своих публикациях об убийстве полицейского не сообщают никаких сведений о возможных подозреваемых. Ряд телеграм-каналов, не приводя источников, утверждает, что стрелявший мог быть уроженцем Чечни. Как сообщает телеграм-канал Baza, одна из версий убийства Абовяна – кровная месть. Убитый полицейский шесть лет назад участвовал в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев, подозреваемый в покушении на бизнесмена. Тогда эта история вызвала возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что действия полицейских из Ставрополя не были согласованы с властями республики.

После задержания предполагаемого нападавшего Baza опубликовала его имя и фото, однако официально эта информация не подтверждена.