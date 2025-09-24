В Тбилиси открыли памятник царю Ираклию II

В Тбилиси, на Кахетинском шоссе, мэр города Каха Каладзе и грузинский премьер Ираклий Кобахидзе открыли памятник царю Ираклию II.

«Заслуга Ираклия II в том, что сегодня наша страна сохранила свою религиозную и национальную идентичность. Именно мудрость Ираклия II дала нам такую возможность, и поэтому мы должны оказать особое почтение нашему выдающемуся царю — сегодняшний день именно это и выражает. Он является истинным символом патриотизма, прагматизма, любви к родине, и он дал нам пример, которым каждый из нас должен руководствоваться… Мы должны беречь свои корни. Страна, которая не бережёт свои корни, никогда не сможет создать достойное будущее», – сказал Кобахидзе на церемонии открытия памятника.

Ираклий II (1720–1798) был царем Кахети (1744­–1762), а затем объединённого восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762—1798). Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций своего царства в регионе. В 1783 году он заключил Георгиевский трактат с Российской империей, установивший протекторат России над Восточной Грузией.

12 сентября 1801 года император Александр I, нарушив трактат 1783 года, издал манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России. В XIX веке в состав Российской империи была постепенно включена и территория Западной Грузии.