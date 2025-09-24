В тбилисском районе Надзаладеви произошло два взрыва

23 сентября в тбилисском районе Надзаладеви (посёлок Лоткина) произошло два взрыва. По предварительным данным, причиной в обоих случаях стала утечка природного газа. Как сообщили грузинской службе Радио Свобода в Службе по чрезвычайным ситуациям, пострадал один человек.

О взрыве в социальных сетях написал гражданин Лаша Шерозия. По его словам, после первого взрыва в посёлке всё ещё чувствовался запах газа, и жители потребовали провести проверку газопроводов.

«Мы чудом выжили... Вчера вечером прямо перед нами взорвалось здание, к счастью, выжила 19-летняя девушка... После этого, когда ещё чувствовался запах газа, я сказал спасателям, что чувствую газ и что им нужно всё проверить. Они отвернулись от меня. Опасность была устранена, запах просто рассеялся. После этого произошёл взрыв с огромным давлением и разрушениями», — заявил Лаша Шерозия.

МВД возбудило дело по двум статьям УК: 240 и 2401, предусматривающим нарушение правил безопасности и нарушение правил безопасности на предприятии.