В Цхинвали почтили память жертв августовской войны

В ночь на 8 августа в Цхинвали у мемориального комплекса «Защитникам Отечества» прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая годовщине начала августовской войны 2008 года.

В мероприятии приняли участие югоосетинские политики, в том числе президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев, а также посол России Марат Кулахметов и заместитель председателя правительства Северной Осетии Руслан Икаев.

Гаглоев в своей речи обвинил Грузию в «вероломной агрессии» и назвал ночь с 7 на 8 августа 2008 года «чёрной страницей в истории республики».

«По приказу Саакашвили грузинские войска, нарушив все возможные соглашения и договоренности, вероломно начали масштабную агрессию против нашей страны», – заявил он.

Гаглоев подчеркнул, что одной из первых целей стали российские миротворцы, которые, по его словам, «не ожидали предательства» со стороны грузинских военнослужащих. Он выразил благодарность России, подчеркнув, что только Москва пришла на помощь Южной Осетии в августе 2008 года.

«Российские воины, как и миротворцы, пришли на помощь, встали на защиту братьев по духу, по крови, по судьбе. Они остановили грузинскую агрессию, спасли тысячи жизней, предотвратили повторение катастрофы геноцида. И сегодня Южная Осетия – это не просто территория, это часть большого «Русского Мира», где считают мир самой дорогой ценностью, но готовы с оружием в руках встать на защиту своих братьев, когда это необходимо», – заявил Гаглоев.

Во время церемонии был также показан документальный фильм, посвящённый событиям августа 2008 года. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.