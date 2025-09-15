В Варшаве беспилотник летал над правительственными зданиями

Служба государственной охраны Польши вечером в понедельник, как заявил премьер-министр Дональд Туск, нейтрализовала беспилотник, который находился в воздухе над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер в Варшаве. Туск сообщил, что в связи с инцидентом были задержаны два гражданина Беларуси и что ведётся выяснение обстоятельств случившегося.
Подробностей о типе беспилотника и о том, как именно он был нейтрализован, Туск не привёл.
Меры безопасности в Польше усилены в связи с недавним массовым нарушением её воздушного пространства беспилотниками, которые, как утверждают Варшава и её союзники, были российскими, а также с проходящими в Беларуси учениями «Запад-2025».
Страны НАТО на днях объявили о начале операции «Восточный страж», в ходе которой к охране воздушного пространства Польши присоединились истребители Дании, Франции, Германии и Великобритании.
Польша полностью закрыла границу с Беларусью.
Власти России отрицают, что беспилотники, нарушившие воздушное пространство Польши, были российскими. При этом они обвиняют в агрессивных намерениях НАТО.
- Минобороны Беларуси в понедельник заявило, что за учениями «Запад-2025» по приглашению Минска наблюдали американские военнослужащие. Об этом сообщает государственное белорусское агентство «Белта». Речь идёт, судя по публикации, об американском военном атташе и сотрудниках его аппарата. Хотя приглашение военных атташе на учения — обычная практика, Reuters отмечает, что присутствие американских офицеров может быть ещё один признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском после недавнего визита в столицу Беларуси представителя президента и США и последовавшего освобождения более 50 политзаключённых. В Минобороны Беларуси также дистанцировались от налёта дронов на Польшу.