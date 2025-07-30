Вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу сообщает о подвижках по вопросу MEGOBARI Act

Вашингтонский корреспондент Foreign Press и Kyiv Post Алекс Рауфоглу публикует в соцсети пост в связи с приостановлением в сенате США рассмотрения в срочном порядке MEGOBARI Act.

«Отличные новости по MEGOBARI Act! По информации источников, одна из трёх задержек Сената снята! Вперёд!» - написал Алекс Рауфоглу в социальной сети Facebook.

Ранее журналист уточнил мотивы трех американских сенаторов, которые заблокировали рассмотрение MEGOBARI Act: они «были введены в заблуждение лоббистскими группами, которые заявили им, что MEGOBARI Act подводит под санкции всю Грузию», - написал он в соцсети.

В оппозиции считают, что в такое заблуждение сенаторы были введены не без «помощи» лоббистских компаний, нанятых «Грузинской мечтой».