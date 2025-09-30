Ведущие страны поддержали мирный план Трампа. ХАМАС его изучает

Ведущие арабские и исламские страны, а также европейские державы приветствовали мирный план, опубликованный накануне Белым домом и поддержанный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

План из 20 пунктов предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение захваченных израильских заложников, сотен палестинских заключённых, а также устанавливает принципы послевоенной реконструкции Газы - без участия группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) и с активным вовлечением международного сообщества, включая страны Ближнего Востока и США. Переселение жителей из Газы и израильская оккупация сектора исключаются.

В совместном заявлении лидеров Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Индонезии, Турции, Пакистана и Египта приветствуется публикация плана и выражается готовность содействовать достижению мира, при этом подчёркивается необходимость создания Палестинского государства. В плане Трампа об этом говорится лишь как об отдалённой перспективе по итогам переговоров между Израилем и палестинцами.

План приветствовали лидеры Франции и Великобритании - стран, которые на прошлой неделе, вопреки позиции США, признали Палестинское государство. План поддержали и власти Испании, которые наиболее критично настроены по отношению к политике Израиля из всех правительств стран Запада.

Политики и комментаторы отмечают, что теперь судьба мирного плана зависит от решения группировки ХАМАС, которая по-прежнему контролирует часть территории сектора Газа и удерживает около 50 заложников (часть из них погибли). В ХАМАС подтвердили, что посредники передали представителям группировки план, и теперь его обсудят. План предусматривает, что ХАМАС откажется от власти в Газе и разоружится. При этом члены группировки, которые сложат оружие, не будут подвергаться преследованиям.

Нетаньяху накануне, заявив о поддержке плана Трампа, сказал, что если ХАМАС его отвергнет, то Израиль «завершит дело самостоятельно» и разгромит группировку. Трамп заявил, что США в таком случае поддержит Израиль.

Нынешняя война в секторе Газа началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе. Постепенно его действия начали сталкиваться со всё более негативной реакцией в мире в связи с гибелью мирных жителей и, как утверждают международные организации, возникшей в Газе гуманитарной катастрофой.