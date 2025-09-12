Великобритания расширила санкции против России

Металлургическая компания «Русполимет», холдинг «Технодинамика», Брянский химический завод имени 50-летия СССР, Сарапульский радиозавод, предприятие химической промышленности «Анозит», производители конденсаторов «Реконд» и «Элеконд», а также институт технических систем «Синвент» внесены в список компаний, против которых власти Великобритании ввели санкции в ответ на российскую военную агрессию против Украины.

В санкционный список попали также сотрудничающие с Россией компании из Китая, Индии, Турции и Таиланда.

Санкции введены и против физических лиц. Это россияне Алексей и Елена Малицкие и гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров.