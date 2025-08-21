Вэнс: Россия хочет территорий, а Украина — гарантий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал об основных разногласиях между Украиной и Россией при обсуждении возможного мирного урегулирования и при этом выразил надежду на возможность встречи лидеров двух стран в недалёком будущем.

По словам Вэнса, Украина в первую очередь настаивает на гарантиях того, что Россия после завершения боевых действий не возобновит агрессию когда-то в будущем. Россия же, как отметил вице-президент США, стремится закрепить за собой украинские территории, в первую очередь те, которые уже под контролем российских войск, однако и некоторые районы, которые находятся сейчас под контролем Украины.

«И именно здесь сосредоточена суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определённое количество территорий», - отметил Вэнс, сказав, что наконец-то впервые за долгое время стороны детализировали свои требования, и теперь можно работать над этими деталями. Как отметил Вэнс, в США убеждены, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться ещё до достижения окончательного соглашения. «Иногда встреча лидеров лицом к лицу может прорвать тупик, с которым их команды не способны справиться», - подчеркнул Вэнс.

Россия, однако, настаивает на «тщательной подготовке» встречи президентов. Об этом в среду заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, для начала достаточно повысить уровень делегаций обеих стран, которые этим летом проводили переговоры в Стамбуле.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники сообщалось о том, что Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске настаивал на выводе ВСУ из до сих пор не оккупированных Россией районов Донецкой области (это чуть меньше трети её общей территории). В ответ Путин якобы обещал вывести российские войска из Сумской и Харьковской областей (там они контролируют небольшие территории), а также согласиться на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

В Киеве подчёркивают, что Украина в любом случае не признает оккупированные Россией территории российскими юридически. При этом Зеленский отмечал, что готов обсуждать с Путиным вопрос фактического контроля над территориями. Возможность вывода ВСУ из Донецкой области в Киеве отрицали.

Также в интервью Fox News Вэнс отметил, что основные гарантии безопасности Украины и связанное с ними финансовое бремя должны взять на себя европейские страны. «Мы готовы помочь, если это остановит войну и убийства, но главную роль должна играть Европа. Это их континент, их безопасность, и президент [Трамп] чётко дал понять, что они должны действовать», – отметил Вэнс.

Возможную встречу с Путиным прокомментировал также Владимир Зеленский. Он сказал журналистам, что согласен на такую встречу в одной из стран Европы, не входящих в НАТО, например в Швейцарии или Австрии. Зеленский не возражает также против Турции. Зеленский подчеркнул, что встречи в Москве быть не может, и выразил сомнение в возможности встречи в Будапеште, потому что Венгрия выступает против поддержки Украины. СМИ ранее писали, что Будапешт рассматривается как возможное место саммита.

Зеленский также высказал мнение, что Путин может стремиться к завершению войны, однако такому, которое он мог бы представить российскому обществу как «победу», и именно этим объясняется российское требование об уходе ВСУ из Донбасса.