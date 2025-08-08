Вопрос о дате начала войны в августе 2008 года тоже давно стал предметом споров властей и ее оппонентов: 7 августа или 8? В этом году без изменений: оппозиция и ее сторонники приходят на кладбище, чтобы почтить память героев 7 августа, тогда как представители власти делают это на следующий день. Таким образом, в «Грузинской мечте» обвиняют в начале конфликта предыдущий режим и третьего президента Михаила Саакашвили. Оппозиция же считает, что это попытка переписать историю Грузии и снизить значимость подвига защитников страны.

Вопрос о дате начала войны — это не только хронология, но и вопрос ответственности, международной легитимности и политического нарратива. Признание 7 августа началом войны означает признание России агрессором, нарушившим территориальную целостность Грузии. Поддержка версии о 8 августа, продвигаемая правящей партией «Грузинская мечта» и Кремлем, оставляет Москве пространство для манипуляций — как будто вторжение было ответом на действия Тбилиси.

С каждым годом риторика «Мечты» по теме августовской войны становится все более жесткой: партия призывает извиниться перед осетинами, называет национального героя Георгия Анцухелидзе жертвой «чужого пиара» и возлагает вину за войну на Грузию по заказу так называемого Deep State.

Каждый год на кладбище Мухатгверди проводятся памятные мероприятия. Лидеры оппозиции и их сторонники, а также те, кто уверен в том, что Россия напала на Грузию, с утра 7 августа приходят возложить цветы на могилы погибших. Одновременно в разных городах страны проходят акции памяти.

Активисты движения «Горы за свободу» организовали живую цепь у села Хурвалети — символа российской оккупации. Вечером другие группы собрались в Гори, городе, пострадавшем от бомбардировок, под девизом «Воевавший город не извиняется». Это было ответом на прошлогодние призывы миллиардера и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили просить прощения у осетин. В Тбилиси активисты провели марш к парламенту и показали фильм о войне.

В этот день западные партнеры также выразили свою поддержку территориальной целостности Грузии. Представители дипломатических миссий посетили кладбище, а официальные органы стран опубликовали заявления, осуждающие российскую агрессию 2008 года.

По словам оппозиционера Тенгиза Тевзадзе из «Коалиции за перемены», отказ признавать 7 августа — личная проблема отдельных политиков и людей, ведь война с Россией длится десятилетиями и продолжается сегодня.

«Весь мир и грузинский народ признают 7 августа датой, когда вооруженные силы России пересекли территориальные границы Грузии и напали на мирных граждан, начав оккупацию Грузии. Те, кто не признает 7 августа официальной датой оккупации Грузии — это их проблема, но война между Грузией и Россией началась не 7 августа, это десятилетия борьбы со злым агрессором, и эта борьба, эта война продолжается и сейчас», — заявил Тевзадзе.

Оппоненты власти, легитимность которой не признают оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, обвиняют «Грузинскую мечту» в дискредитации страны и принижении подвига участников августовской войны. Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава напомнила, что в ходе работы парламентской комиссии по расследованию преступлений предыдущего правительства, включая эпизоды войны 2008 года, руководитель комиссии Тея Цулукиани заявила, что Георгий Анцухелидзе, погибший в результате пыток, стал «жертвой чьего-то пиара».

«Спустя 17 лет после августовской войны, у Грузии есть де-факто власть, которая обвиняет в войне свою же страну, которая осуждает тогдашнего главнокомандующего, президента Михаила Саакашвили за то, что он не сдал грузинское государство врагу. У нас есть де-факто власть, которая требует от нас извинений и которая осмеливается оскорблять национального героя Грузии, символ Грузии — Георгия Анцухелидзе. Сегодня мы здесь, чтобы донести истинный голос Грузии до предателя Иванишвили и его хозяина в Кремле, что Анцухелидзе — герой. Анцухелидзе бессмертен, и бессмертно грузинское государство, которому не смог навредить Путин и не сможет навредить марионетка Путина — Бидзина Иванишвили», — заявила Бокучава.

Тем временем, в правящей партии продолжают настаивать, что война началась 8 августа, и возлагают вину на третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, называя его действия «авантюрой».

«Это была тяжелейшая авантюра, предательство, совершенное тогдашними властями. <...>. Это не было оборонительной операцией», — заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

На вопрос журналистов, обвиняет ли он таким образом Грузию в начале войны, Кобахидзе ответил, что режим Саакашвили тогда не представлял страну, а его действия были «заказаны Deep State». При этом в 2018 году Кобахидзе утверждал, что войну начала Россия согласно заранее подготовленному плану.

Позицию, что действия экс-президента были в интересах другой страны или группы, поддержали мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, шестой президент Михаил Кавелашвили и другие члены партии.

«У всех была обязанность избежать войну, но этого не сделали. <...>. Помните августовские дни 2008 года? Помните 7 августа? Что говорила тогда власть? 7 и 8 августа говорили, что Россия вошла на территорию страны? Почему не сказали и не проинформировали общественность, что 7 августа российская армия уже вошла?», — заявил Кавелашвили.

В течение двух дней журналисты задают политикам главный вопрос — кто же начал войну? Некоторые обвиняют режим Саакашвили, тогда как глава Минобороны Ираклий Чиковани предпочитает не давать прямого ответа. При этом в риторике «Мечты» почти отсутствует упоминание роли России, что вызывает вопросы у журналистов и оппозиции.

В России, напротив, приветствуют заявления грузинских властей, воспринимая их как признание «агрессии Саакашвили». Министерство иностранных дел РФ призвало к подписанию соглашения о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии и началу процесса делимитации границ.

«Важно, чтобы эти откровения грузинского руководства стали определяющими в подходах Тбилиси к выстраиванию отношений с Сухумом и Цхинвалом, а также трансформировались в конкретные практические дела. Среди первоочередных задач – заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, которое послужит не только надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года, но и отправной точкой для движения к нормализации в треугольнике «Тбилиси-Сухум-Цхинвал».

Стабилизации же обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией. Россия как ближайший сосед Абхазии, Грузии и Южной Осетии готова всемерно содействовать этим процессам», — говорится в заявлении Марии Захаровой, официального представитель российского МИД.

С заявлениями по событиям августа выступили и в Цхинвали. Президент самопровозглашенной Южной Осетии Алан Гаглоев обвинил Грузию в «вероломной агрессии» и назвал ночь с 7 на 8 августа 2008 года «черной страницей в истории республики». Он также выразил благодарность России за оказанную помощь.

Отметим, что международные разбирательства уже завершились в пользу Грузии. Грузия вместе с ее международными партнерами признает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. В 2022 году прокурор Международного уголовного суда объявил о завершении расследования по делу российско-грузинской войны 2008 года, обвинив в военных преступлениях трех бывших югоосетинских чиновников и выдав ордера на их арест.

Таким образом, по мнению оппонентов власти, позиция правящей партии и тех, кто в Грузии утверждает, что война началась 8 августа, фактически поддерживает интересы России. Члены семей погибших героев, включая супругу национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе, считают заявления «Мечты» оскорбительными для достоинства и памяти тех, кто отстаивал страну. И, как они говорят, извинятся им точно не за что.

