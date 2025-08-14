Wizz Air будет выполнять рейсы из Венеции в Кутаиси и обратно

Авиакомпания Wizz Air добавит новый маршрут со 2 декабря. В Международный аэропорт Кутаиси из Венеции и обратно, два раза в неделю (по вторникам и субботам) будет летать самолет Airbus A321neo, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

«В начале летней навигации Wizz Air восстановила рейсы в Мадрид и Гамбург в международном аэропорту Кутаиси, а с июня начала выполнять прямые регулярные рейсы по совершенно новому маршруту в Лион два раза в неделю. На данный момент Wizz Air выполняет рейсы из международного аэропорта Кутаиси по 24 направлениям в 13 стран Европы и Ближнего Востока», — говорится в заявлении объединения.

С 2022 года авиакомпания сохраняет лидирующие позиции на грузинском авиационном рынке, за 7 месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии до 900 тысяч пассажиров. Только за первые семь месяцев 2025 года авиакомпания выполнила около 4800 рейсов в и из Кутаиси, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.