Задержанный в Армении гражданин Грузии освобожден

Гражданин Грузии Георгий Киноян, задержанный в Армении по обвинению в участии в боевых действиях против России в Украине, находится на свободе, об этом сообщил в соцсетях гражданский активист Георгий Тумасян.

«Армения отказалась выдать его России, поскольку это было бы опасно для него», - написал он в соцсети.

Активист также выразил надежду на то, что «такое же решение будет принято и в отношении Вано Сабашвили, второго гражданина Грузии, задержанного в Армении по запросу России».

25 октября 2024 года суд в Донецке заочно приговорил Георгия Кинояна к семи годам лишения свободы. Он признан виновным по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие в наемнических боевых действиях»).

Киноян участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Согласно обвинению, он воевал в составе «Грузинского легиона». Россия же заочно приговорила основателя «Легиона» Мамуку Мамулашвили и других грузинских бойцов к тюремному заключению.

3 сентября 2025 года после пересечения границы из Грузии в Армению он был задержан.