Зеленский: война в Украине касается всех

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены ООН вместе добиваться прекращения войны в Украине и других войн.

«Многие в мире всё ещё пребывают в расслабленном состоянии, словно война их не касается. Но посмотрите, сколько представленных на Генеральной Ассамблее стран находятся в состоянии войны, только что вышли из неё, пытаются её остановить или даже открыто готовятся к новой. Война уже затронула слишком многих, чтобы можно было притворяться, будто она не имеет к вам отношения», - подчеркнул Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Сегодня всё зависит от вас. От того, будете ли вы помогать делу мира или продолжите вести торговлю с Россией, помогая ей финансировать эту войну. Всё зависит от вас — будут ли освобождены военнопленные, вернутся ли похищенные дети домой, будут ли отпущены заложники. Что определяет наше будущее? Сейчас — это война. А должны определять совместные решительные действия», - сказал Зеленский.

«Вчера у нас состоялась содержательная встреча с президентом Трампом, я также провёл переговоры с другими влиятельными лидерами. Вместе мы способны многое изменить. Мы делаем всё возможное, чтобы Европа действительно помогала, и, конечно, рассчитываем на Соединённые Штаты. Я высоко ценю ту поддержку, которую мы получаем. Да, многое решается на саммитах G7 и G20, но в конечном итоге судьба мира зависит от всех нас — от Организации Объединённых Наций. Поэтому не молчите, пока Россия продолжает затягивать эту войну. Поднимите голос, осудите агрессию. Присоединяйтесь к нам в деле защиты жизни и международного правопорядка. Люди ждут действий», - так завершил своё выступление на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский.