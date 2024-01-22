Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» землях в России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и передать Совету национальной безопасности план действий по сохранению национальной идентичности проживающих в России украинцев. Указ опубликован на его официальном сайте.

Документ, названный «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», заявляет о необходимости восстановить и сохранить историческую память об украинцах в России. В документе говорится, что Москва на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, «направленные на уничтожение национальной идентичности» и «угнетение» украинцев, нарушение их прав и свобод.

В тексте часть российских регионов названа исторически населенной украинцами. В частности, речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. При этом в документе не упоминаются регионы в Сибири и на Дальнем Востоке с исторически значительным процентом украинского населения.

Зеленский распорядился также распространять в мире информацию об истории Украины и населенных украинцами земель и внесение «правдивой истории» этнических украинцев и «порабощенных народов» в России в украинские учебные материалы. Кроме того, он распорядился расширить связи между украинцами и народами, названными порабощенными.

История России и Украины тесно связаны со времен, предшествующих появлению современного понятия нации. Оба государства выводят свою историю от Киевской Руси и разделяют значительную часть совместной истории. Кремль, ссылаясь на этот факт, называет Украину исторической частью России, оправдывая свое вмешательство в политику государства, в том числе аннексию Крыма, войну в Донбассе и военное вторжение 2022 года. Во многих случаях вмешательство оправдывается также заявлениями о защите интересов русского и русскоязычного населения Украины.

В 2021 году президент России Владимир Путин опубликовал статью «о историческом единстве русских и украинцев», в которой заявил, что Украина создана большевиками в начале ХХ века, получив значительную часть территорий «исторической России». Он неоднократно повторял этот тезис в своих выступлениях.

Согласно результатам переписи населения России 2020 года украинцами себя считают 884 тысячи жителей страны и аннексированного Крыма - это на 1 100 000 человек меньше, чем в 2010 году и на два миллиона меньше, чем в 2002.