Зеленский призвал провести этой осенью «мирный саммит»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что надеется на проведение «мирного саммита» по Украине осенью нынешнего года. По его словам, переговоры в Саудовской Аравии, проходящие на этой неделе, являются ступенью на пути к этой цели.



В заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, Зеленский сообщил, что на встрече в Джидде 5 и 6 августа будут представлены почти 40 стран, сообщает «Голос Америки».



Зеленский и его команда в сотрудничестве с союзниками пытаются заручиться широкой поддержкой «мирного саммита». На форуме, как ожидается, будут утверждены основополагающие принципы действий для завершения войны. Повестка дня саммита будет основана на плане из 10 пунктов, разработанном Киевом осенью прошлого года.

Изложенная в этом плане концепция мира предусматривает, в частности, полное восстановление территориальной целостности Украины и полный вывод российских войск.



Место проведения саммита пока не объявлено, отмечает Reuters.



Украинские и западные официальные лица заявили, что Россия в саммите участвовать не будет.