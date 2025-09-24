Зеленский заявил, что Европа потеряла Грузию, которая теперь зависит от России

«Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее в Киеве и Кишинёве утверждали, что Россия пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове. Что касается Грузии, по словам Зеленского, она уже зависит от России.

«Грузия зависит от России. И на протяжении многих, многих лет Беларусь также движется к зависимости от России. Европа не может позволить себе потерять и Молдову. Важно помнить, как мир проигнорировал необходимость помощи Грузии после российского нападения, как был упущен момент с Беларусью и как не должна быть потеряна Молдова. Для Европы поддержка стабильности Молдовы не является дорогой – но ее отсутствие обошлось бы гораздо дороже. Вот почему ЕС должен помочь Молдове сейчас – финансированием и энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами», — отметил Зеленский.

Его слова резко раскритиковали члены и сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

«Позорное заявление бесстыдной марионетки с высокой трибуны ООН» — так оценил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия выступление Зеленского.

«Когда он рассуждает о правах человека, пусть сперва заглянет в заключение Еврокомиссии, когда он поднимает голос о нашей стране — Грузии, и посмотрит, где находится его страна на сегодняшний день по каждому направлению: будь то коррупция, свобода СМИ, права человека или другое. А затем пусть этот марионеточный политик также взглянет в заключение Еврокомиссии относительно нашей страны — и лишь после этого высказывается», — добавил он.

Отношения Киева и Тбилиси поэтапно обострялись после начала российского полномасштабного вторжения в Украину — в частности, после заявления грузинских властей о том, что они не будут вводить санкции против России.