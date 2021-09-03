Левану Васадзе диагностировали рак крови – множественную миелому

Лидеру общественного движения «Эри», бизнесмену Левану Васадзе диагностировали множественную миелому (злокачественная плазмоклеточная опухоль). Об этом политик рассказал в видеообращении в Facebook.

В начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз – помимо амилоидоза AL-типа у меня официально диагностировали множественную миелому – один из видов рака крови. Те, кто за меня болеет, не бойтесь, потому что, к сожалению, уже подтвержденный предыдущий диагноз – амилоидоз AL-типа – гораздо более агрессивное и опасное заболевание, чем даже сам рак крови. Это родственные заболевания, которые часто вместе протекают. Но в данном случае очень странно, что они появились в совершенно здоровом организме за такой короткий промежуток времени», – сказал Васадзе.

Одновременно он добавил, что, согласно медицинскому заключению, основной причиной рака крови может быть отравление радиоактивным веществом.

«Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин радиация и отравление», – отметил Васадзе.

Политик говорит, что проходит курс химиотерапии, после которого появится определенность относительно дальнейшего лечения.