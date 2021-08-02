Премьер Грузии предложил Турции помощь в тушении пожаров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили пожары, которые бушуют на юге страны, а также двусторонние отношения, сообщает пресс-служба правительства.

Гарибашвили еще раз выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и ущербом из-за пожаров. Одновременно в правительстве Грузии сегодня заявили о готовности оказать помощь Турции в случае необходимости, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Премьер-министр Грузии уже поручил соответствующим ведомствам, в случае необходимости, оказать дружественному и стратегическому партнеру, Турецкой Республике соответствующую помощь», – сказано в сообщении пресс-службы.

Они также обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений Грузии и Турции. Особое внимание было уделено государственному визиту Гарибашвили в Анкару 1 июня. Тогда Эрдоган заявил, что Турция считает Грузию ключом регионального сотрудничества и выражает готовность поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия–Азербайджан–Армения.

«Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства. Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию», – информирует пресс-служба.

Подчеркнута была необходимость проведения в ближайшее время заседания стратегического совета высокого уровня, который является важнейшим форматом обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Одновременно Гарибашвили и Эрдоган говорили о перспективах и важности развития формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция.