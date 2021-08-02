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Премьер Грузии предложил Турции помощь в тушении пожаров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили пожары, которые бушуют на юге страны, а также двусторонние отношения, сообщает пресс-служба правительства.
Гарибашвили еще раз выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и ущербом из-за пожаров. Одновременно в правительстве Грузии сегодня заявили о готовности оказать помощь Турции в случае необходимости, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Премьер-министр Грузии уже поручил соответствующим ведомствам, в случае необходимости, оказать дружественному и стратегическому партнеру, Турецкой Республике соответствующую помощь», – сказано в сообщении пресс-службы.
Они также обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений Грузии и Турции. Особое внимание было уделено государственному визиту Гарибашвили в Анкару 1 июня. Тогда Эрдоган заявил, что Турция считает Грузию ключом регионального сотрудничества и выражает готовность поддержать любой трехсторонний формат, в том числе и Грузия–Азербайджан–Армения.
«Глава правительства поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за высокий уровень гостеприимства. Президент Эрдоган еще раз пригласил премьер-министра Грузии в Турцию», – информирует пресс-служба.
Подчеркнута была необходимость проведения в ближайшее время заседания стратегического совета высокого уровня, который является важнейшим форматом обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Одновременно Гарибашвили и Эрдоган говорили о перспективах и важности развития формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция.
- Лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Позже пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шесть человек.
Другие новости дня
Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса
Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках. В публикации говорится, что вакцины обеих компаний показали свою эффективность.
Pfizer подорожала на 25%. Теперь цена одной дозы на европейском рынке составляет €19,50 (прежняя была €15,5).
Moderna повысила цену примерно на 10%. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке одна доза стоила около $22,60, сообщается в публикации газеты Financial Times.
Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов в сравнении с вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.
- Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.
- Moderna подтвердила прежнюю позицию: соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам.
- Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев по поводу цен на вакцины для ЕС.
В Грузии овациями встретили дзюдоистов, выигравших олимпийские медали
Члены сборной Грузии по дзюдо вернулись из Токио в Тбилиси. Грузинские болельщики овациями встретили спортсменов в аэропорту.
На счету сборной Грузии по дзюдо четыре медали: одно золото и три серебра. Это лучший результат дзюдо за всю историю независимости страны. Олимпийским чемпионом стал 21-летний Лаша Бекаури, серебряными призерами – Гурам Тушишвили, Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.
В общекомандном зачете сборная Грузии по дзюдо заняла второе место. Грузинские спортсмены боролись в полуфиналах в шести из семи весовых категорий. Впервые в истории дзюдоистка из Грузии заняла пятое место на Олимпийских играх.
В Тбилиси вернулась и Нино Салуквадзе, ставшая первой женщиной в истории, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.
Спортсменов в аэропорту поприветствовал и мэр Тбилиси, бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Он заявил, что впереди Грузию ждет еще много побед на Олимпиаде.
- Накануне грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Финал состоится сегодня.
- Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации двух дзюдоистов из Грузии – Важу Маргвелашвили и Лашу Шавдатуашвили. Спортсмены, уже завершившие выступление на играх, вышли за пределы Олимпийской деревни, что было запрещено правилами.
На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло сегодня, 1 августа, в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии (регион Квемо Картли). Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:09 по тбилисскому времени у села Самеба, в 24 километрах к востоку от города Ниноцминда.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине девяти километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
В парламенте Грузии могут создать комиссию по расследованию беспорядков 5 июля
Инициатива о создании следственной комиссии по делу о беспорядках, произошедших в Тбилиси в ходе гомофобной акции 5 июля, будет представлена на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 2 августа.
Проект постановления подготовила фракция «Группа реформ Шарля Мишеля». Оппозиционеры считают, что их инициатива поможет «окончательно ответить на все возникшие в обществе вопросы». Временная следственная комиссия позволит депутатам самостоятельно изучить дело и публично опросить лиц, которые как-либо связаны с событиями 5 июля. По истечении трех месяцев комиссия должны будет представить общественности свое заключение, передают «Новости-Грузия».
Председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе призвала коллег поддержать их инициативу. При этом она указала, что заявления членов правительства свидетельствуют о том, что власти не намерены расследовать дело.
- 5 июля беспорядки в Тбилиси начались во время акции противников проведения «Марша достоинства» - этим мероприятием ЛГБТ-активисты планировали завершить в грузинской столице неделю прайда. Несмотря на то, что мероприятие отменили, радикально настроенные группы гомофобов продолжили выступления в центре города. Они избивали журналистов, которые освещали акцию, и разгромили офисы нескольких общественных организаций.
- Согласно данным МВД, тогда насилие было совершено в отношении 55 лиц, из них 53 - представители СМИ. Среди пострадавших был и оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Он был избит группой из 20 человек, а после доставлен в больницу с переломами костей лица. Спустя несколько дней после выписки, молодой мужчина был обнаружен мертвым в постели матерью. Точная причина смерти все еще не установлена, этим занимаются эксперты.
- В общей сложности по делу о беспорядках 5 июля проходят до 30 человек, из них шестеро обвиняются в нападении на Лексо Лашкарава.
Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады
Белорусские власти пытаются депортировать легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентству Reuters.
По словам спортсменки, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе.
2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по ее словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли ее в аэропорт с вещами.
В аэропорту спортсменка обратилась к полиции. Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи комитета попросила сама спортсменка.
Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых , по ее словам, не набралось людей для участия в эстафете.
Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допниг-тестов в течение десяти месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию не допустили до старта сразу трех атлеток. Руководство сборной выставило на эстафету Тимановскую, хотя изначально она выступает в спринте. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской.
Белорусский Олимпийский комитете заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки.
Келли Дегнан: Грузии не нужны односторонние реформы
«Мы снова призываем все стороны, которые еще не подписали соглашение от 19 апреля, подписать его, поскольку важно, чтобы это было широкое соглашение. В то же время те, кто подписал соглашение, дали слово и взяли обязательство выполнить условия этого соглашения», - заявила посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дегнан, передает Общественный вещатель Грузии.
Как отметила Келли Дегнан, соглашение от 19 апреля - лучшее руководство по осуществлению реформ в Грузии, которое грузинские лидеры согласовали после шести месяцев переговоров.
«Во всех заявлениях, которые я прочла, в том числе и в нашем заявлении, ясно отмечено, насколько сильно друзья Грузии разочарованы тем, что «Грузинская мечта» решила выйти из этого соглашения», - сказала Келли Дегнан.
По заявлению американского дипломата, односторонние реформы - это не то, что нужно Грузии.
«Грузии нужны многопартийные реформы, которые будут продвигать и осуществлять все лидеры, избранные грузинским электоратом. Я надеюсь, что соглашение останется в силе и по-прежнему будет своего рода руководством, которое необходимо грузинским лидерам для проведения обязательных реформ. Основное внимание следует уделять выполнению обязательств, взятых на себя «Грузинской мечтой» и всеми сторонами, подписавшими соглашение. Они дали слово, что будут добросовестно выполнять это соглашение и должны продолжать это делать. На мой взгляд, пока рано говорить о санкциях, пока мы не увидим недостаточную добросовестность при выполнении обязательств со стороны подписантов этого соглашения», - отметила Дегнан.
- 28 июня «Грузинская мечта» неожиданно объявила о выходе из политического соглашения, подписанного 19 апреля с частью оппозиции при посредничестве ЕС и США и под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Таким образом, власти Грузии отказались от назначения досрочных парламентских выборов в том случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.
- Говоря о причинах решения, в ГМ заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение», однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.
Уроженец Ингушетии попал под защиту комиссариата ООН
Уроженец Ингушетии Ильяс Белхароев попал под защиту представительства управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Белхароев более семи лет живет на Украине. Россия добивалась его выдачи. На родине Белхароева обвиняют в соучастии в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии.
Белхароев получил справку из миграционной службы об обращении за защитой, его экстрадиционное дело приостановлено. Управление Верховного комиссариата ООН признало наличие фактов политического преследования Белхароева, пишет Кавказ.Реалии. В течение трех месяцев миграционная служба Украины должна принять решение о предоставлении статуса беженца или об отказе.
- Белхароева задержали в мае по запросу Интерпола. По версии следователей, в 2019 году Берхароев вместе с сообщниками передал предполагаемому лидеру боевого крыла религиозной группы баталхаджинцев патроны и пистолет, из которого были застрелены начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.
- Доказательство вины Белхароева строится на показаниях не знакомого с ним человека, который слышал от других людей о транспортировке оружия, утверждает адвокат.
- По делу Эльджаркиева всего арестованы 11 человек, некоторые – заочно, в частности уроженец Ингушетии Курейш Картоев. В январе один из подозреваемый заявил адвокатам о примененных к нему пытках.
- Ильяс Белхароев в разговоре с Кавказ.Реалии сообщил, что на родине в Ингушетии постоянно преследуют его родственников – ингушских оппозиционеров. По словам активиста, это месть за то, что они в 2013 году выступили против инициативы федеральных властей за отмену выборов главы республики и организацию протестов после установления границы между Ингушетией и Чечней.
В Мьянме создается правительство переходного периода
В Мьянме объявлено о создании правительства переходного периода. Об этом сообщил Государственный административный совет страны.
Переходное правительство возглавит председатель госсовета и лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн.
Переходное правительство создается по аналогии с временным правительством генерала У Не Вина. Он пришел к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года.
1 февраля генералы в Мьянме свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии «Национальная лига за демократию» на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций.
Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих и проведя многочисленные аресты.
В конце июля итоги выборов были отменены.
В июне генерал Мин Аунг Хлайн в среду посетил международную конференцию в Москве. «Голос Америки» связывал такие контакты со стремлением России развивать связи с Мьянмой, несмотря на международное осуждение.
В рамках Agile Spirit 2021 прошли воздушно-десантные учения
Впервые в истории многонациональных учений в Грузии, с участием грузинских и американских военных состоялись совместные показательные учения с воздушно-десантным компонентом.
В воздушно-десантных учениях на военном аэродроме Вазиани в рамках Agile Spirit 2021 приняли участие военнослужащие Сил обороны Грузии, армии США в Европе и Африке и ВВС США в Европе. В них были задействованы три самолета C-130 Hercules ВВС США.
Самолеты типа C-130 базируются на базе Rammstein в Германии, на период учений в Грузии дислоцированы на авиабазе Алексеевка. В ходе учений на аэродроме Вазиани с самолета С-130 была произведена переброска тяжелой военной техники, после чего последовало десантирование личного состава с двух других самолетов.
Во время прыжков с парашютами военные развернули флаги стран-участниц Agile Spirit 2021. После высадки с воздуха командиры десантных групп Грузии и США обменялись значками десантников в знак партнерства и дружбы, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе
Грузинский спортсмен Якоб Каджая вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В полуфинале грузинский борец одолел кубинца Акосту Фернандеса, выступающего за Чили, а в четвертьфинале - россиянина Сергея Семенова.
В финале, который состоится завтра, Каджая будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаин Лопес Нуньес.
Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял седьмое место, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В нынешнем сезоне Каджая завоевал серебро на чемпионате Европы в Варшаве. Всего же на счету грузинского борца после Игр в Рио-де-Жанейро два пьедестала на континентальных первенствах (2018, 2019), а также бронза на чемпионате мира в Казахстане (2019). Именно на ЧМ в Казахстане Каджая завоевал олимпийскую лицензию.
На девятый день соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одно золото, одна бронза и четыре серебра. Олимпиада завершится 8 августа.
За сутки на Северном Кавказе умерли 75 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1346.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Дагестане - 12, в Чечне - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по пять, Калмыкии - три, в Ингушетии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии в регионе умерли 13 149 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Ставропольский край + 314 (64 912 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 264 (59 314)
- Дагестан + 205 (41 917)
- Чечня + 127 (16 092)
- Калмыкия + 114 (24 932)
- Кабардино-Балкария + 88 (27 092)
- Северная Осетия + 63 (18 821)
- Карачаево-Черкесия + 60 (22 445)
- Адыгея + 55 (16 351)
- Ингушетия + 56 (17 692)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 309 558 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 августа, выявлено 6 288 677 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
На Олимпиаде восемь спортсменов лишились аккредитации
Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации восьмерых спортсменов, среди которых двое дзюдоистов из Грузии. Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили вышли за пределы Олимпийской деревни, что запрещено правилами.
Оба спортсмена в Токио завоевали серебро в своих категориях и уже завершили выступления. Как рассказали в сборной Грузии, спортсмены хотели осмотреть достопримечательности после соревнований и вышли на прогулку незадолго до отъезда домой.
Кроме того, организаторы расследуют еще одно дело против спортсменов из неназванной сборной. Они распивали алкоголь в парке, что тоже запрещено правилами.
За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде сдали 18 человек. Всего выявлено 259 случаев COVID-19 среди людей, связанных с Играми.
Днем ранее в самом Токио впервые зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Правительство страны заявляет, что ухудшение ситуации никак не связано с Олимпиадой.
Во Франции прошли многотысячные протесты из-за мер против COVID-19
Во Франции более 200 тысяч человек вышли на протесты из-за коронавирусных ограничений. Власти ввели эти меры для борьбы с четвертой волной пандемии COVID-19. В ходе протестов были задержаны 20 человек, ранения получили трое полицейских.
Митинги во Франции проходят третьи выходные подряд. Причиной стал новый закон. Он обязывает жителей получать санитарный пропуск на основе негативного теста, вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Без пропуска невозможно попасть в большинство заведений. Демонстранты считают, что правительство ограничивает основные свободы французов.
Кроме того, по новому закону до середины сентября в стране должны пройти обязательную вакцинацию медики. С такими мерами не согласны в том числе врачи. Например, в Лионе персонал одной из клиник несколько дней держит забастовку против обязательных прививок.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвал противников мер правительства эгоистами.
МВД переквалифицировало дело о смерти гражданки Австралии в Тбилиси
МВД Грузии переквалифицировало дело о смерти 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук на «умышленное убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы. В министерстве заявляют, что активно ведутся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по поимке виновного. Не известно, установлена ли к настоящему времени личность преступника.
Тело 31-летней гражданки Австралии Шаны Брук нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси под колесом обозрения вечером 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями, сообщает агентство «личность преступника».
Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.
Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели в субботу, в половине четвертого дня, когда она отправилась на трекинг на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: «Уберите от меня свои руки!» После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.
Молодую женщину искали в течение суток как полицейские, так и волонтеры. Изначально МВД начало расследование по статье «незаконное лишение свободы».
За прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 172 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, 11 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 083 человека. Зарегистрировано 307 летальных случаев. Выздоровели 17 806 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 2 654 новых случаев заражения, скончались 33 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 654 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 41,6 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 8,34%, за последние две недели – 6,95%, а за последнюю неделю – 7,57%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 422 188.
Более 49% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 196. В Аджарии выявили 443 случая заражения, в Имерети – 322, в Самегрело и Земо Сванети – 163, в Кахети – 157, в Квемо Картли – 111, в Шида Картли – 95, в Гурии – 70, в Мцхета-Мтианети – 51, в Самцхе-Джавахети – 34, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
От ковида умерли еще 33 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 853.
Выздоровели 1 319 человек, их общее число выросло до 384 712.
На данный момент в Грузии 31 597 активных случаев коронавируса. Из 5 881 пациент (около 19%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 139 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключен 231 человек. 2 038 граждан (около 7% активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 678 лечатся на дому.
В карантинных пространствах размещены 49 человек, в самоизоляции остаются более 21,7 тысячи.
Грузинские СМИ озвучили свои версии убийства гражданки Австралии
Спустя сутки поисков, вечером 31 июля пропавшую гражданку Австралии обнаружили мертвой в Тбилиси, сообщает МВД Грузии. «В результате нескольких часов интенсивных поисково-следственных мероприятий сотрудники МВД обнаружили тело женщины на склоне горы Мтацминда», - говорится в сообщении ведомства.
По одной из версий, молодую женщину убили. Ее тело нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.
Телеканал «Мтавари», заснявший место преступления с дрона, утверждает, что на теле молодой женщины присутствуют следы насильственной смерти - у нее разбита голова и видны ссадины на руках. Некоторые личные вещи и одежда разбросаны поблизости. СМИ не исключают, что целью жестокого нападения было изнасилование.
31-летняя Шана Брук работала учителем английского в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, сообщают «Новости-Грузия». В последний раз гражданку Австралии видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять по одному и тому же маршруту в окрестностях горы.
30 июля во время трекинга иностранка позвонила своей подруге в США, и та услышала крики: «Уберите от меня свои руки!». После звонок отключился. Затем подруга гражданки Австралии связалась с их общими знакомыми в Тбилиси и подняла тревогу. Молодую женщину искали как полицейские, так и волонтеры.
МВД не приводит каких-либо деталей и не говорит о версиях. После пропажи иностранки следствие начали по статье «незаконное ограничение свободы». Скорее всего, в ближайшее время ее переквалифицируют. «В рамках продолжающегося расследования будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. Продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия», - подчеркивают в МВД.
Почасовая система оплаты парковки начала действовать еще на четырех локациях в Тбилиси
Система зонально-почасовой парковки в Тбилиси с сегодняшнего заработает в районе Глдани, Самгори и Сабуртало, а также на территории, прилегающей к Вокзальной площади – всего 1283 парковочных мест, сообщают «Новости-Грузия».
- В районе Глдани на улицах Гобронидзе и Нозадзе у станции метро «Театр Ахаметели» выделено 132 парковочных мест.
- В районе Самгори, на территории, прилегающей к метростанции «Варкетили», на улицах Джавахети и Хомлели для парковки выделено 117 мест.
- В районе Сабуртало обустроено 748 парковочных мест. В частности, на улице Долидзе, Техура, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе.
- Что касается Вокзальной площади, то здесь выделено 286 мест - на территории, прилегающей к «Дезертирскому рынку», на улицах Абастумани, Тевдоре Мгвдели и Цабадзе.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут паркова бесплатная.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси с 2019 года.
«Роскосмос» считает, что МКС стареет и нужна новая станция
Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительные риски, сообщил «Роскосмос». Предположительный срок завершения эксплуатации МКС - 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.
Научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции и включить ее эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции «Роскосмос» поручил предприятиям ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС.
Ранее в субботу сообщалось, что новый российский модуль «Наука» окончательно подготовлен к работе, в нем выполнена очистка воздуха, и в него вошел экипаж.
Лабораторный модуль «Наука» была одним из главных долгостроев в российской космонавтике. Первоначально срок начала его работы на орбите был назначен на 2007 год, в 2017 году проект проект находился на грани закрытия. Наконец, 29 июля 2021 года он был пристыкован к МКС.
- В апреле вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что после 2025 года Россия выйдет из проекта МКС и будет работать над своей национальной станцией. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что ответственность за российский сегмент, возможно, будет предложена Соединенным Штатам.
- Ранее о необходимости создания новой станции заявил руководитель полетом Владимир Соловьев. После 2025-го, по его прогнозу, может начаться «лавинообразный выход из строя элементов станции.
- В проекте Международной космической станции участвуют Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Монтаж станции на орбите начался в 1998 году. Первая постоянная экспедиция начала работать в 2000 году.
В Афганистане талибы наступают на Герат, Кандагар и Лашкаргах
Вооруженные отряды движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в пригороды Герата, полумиллионного административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Правительственные войска оказывают сопротивление талибам и на юге страны, где антиправительственные силы экстремистских отрядов пытаются занять Кандагар, Гашкаргах.
Талибы контролируют около 50% территории страны, считают зарубежные наблюдатели. Но представители «Талибана» говорят, что у них под контролем находится 80% территории Афганистана.
В Кандагаре в лагерях для беженцев сейчас живут около 11 тысяч семей. Би-би-си, ссылаясь на оценки члена парламента Афганистана, сообщает, что угроза захвата города экстремистами «вполне реальна». По словам депутата, «Талибан» намерен сделать Кандагар своей временной столицей. Если падет этот город, то правительство потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями в юго-западном регионе.
МВД Грузии распространило официальную информацию об обнаружении тела Шани Брук
МВД Грузии распространило официальную информацию об обнаружении тела гражданки Австралии Шани Брук на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Сотрудники Министерства ВД в результате нескольких часов интенсивных поисковых и следственных мероприятий обнаружили на склоне Мтацминда тело мертвой женщины.
Иностранная гражданка пропала 30 июля этого года. Сразу по получении сообщения, сотрудники МВД приступили к поисковым работам на склоне горы Мтацминда.
К поисковым работам были подключены сотрудники криминальной полиции, Службы управления чрезвычайными ситуациями и департамента особых поручений. К поиску также подключилась кинологическая служба экспертно-криминалистического департамента», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие ведется по факту незаконного лишения свободы по статье 143 УК Грузии. Будут назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.
- Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.
На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело женщины
На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело погибшей женщины. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщили в МВД Грузии.
С ночи на территории Мтацминдского парка и прилегающей территории велись поиски 31-летней гражданки Австралии. При этом в МВД заявили, что пока не подтверждено, что погибшая является разыскиваемой иностранкой.
Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.
К поискам девушки были привлечены до 100 спасателей МЧС и волонтеры.
В Грузию доставили 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer
В Грузию сегодня, 31 июля, доставлено 162 630 доз вакцины против коронавируса Pfizer.
«Сегодня в Грузию было доставлено 162 630 доз вакцины Pfizer, которые министерство закупило в результате прямых переговоров с компанией-производителем. Таким образом, в Грузию будет импортировано в общей сложности один миллион доз вакцины Pfizer. На данном этапе уже доставлено 218 790 доз вакцины», - сообщает Минздрав Грузии.
Первая партия из 28 000 доз вакцины Pfizer против коронавируса в соответствии с соглашением прибыла в Грузию 14 июля. До конца октября этого года в Грузию поступит 1,5 миллиона доз Pfizer, сообщают «Новости-Грузия».
Кроме того, 24 июля в Грузию прибыло полмиллиона доз вакцины Pfizer, пожертвованных США.
Регистрация на вакцинацию Pfizer доступна на Booking.moh.gov.ge для граждан в возрасте 16 лет и старше.
В олимпийском Токио за сутки более 4000 новых случаев заражения COVID-19
Два десятка новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки у людей, связанных с проведением Олимпийских игр в Токио. Организаторы соревнований сообщили об этом в субботу, 31 июля.
Общее число инфицированных в связи с Олимпиадой в Токио - 246. Более половины из них граждане Японии.
Соревнования в Токио сопровождаются акция протеста. Горожане связывают рост числа инфицированных в последние недели с подготовкой и проведением Олимпийских игр.
Правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Тем не менее, в Токио за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых случаев заражения. Как отмечает «Немецкая волна», это самый высокий показатель с момента проникновения инфекции в Японию.
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