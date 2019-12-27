Китай осуществил очередной космический запуск

После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри, - об этом говорится в заявлении, опубликованном телекомпанией «Кавкасия». Как отмечено в заявлении, это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Как заявляют в телекомпании, это дает Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку.

«После сегодняшней встречи с министром финансов нам стало ясно, что: власть ставит лояльные к ней телекомпании «Имеди», «Маэстро», «Рустави-2» в тепличные условия, и намерено практически простить им 55-миллионную задолженность перед бюджетом, путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет, чтобы не создать дискомфорт этим каналам и сохранить их рыночное преимущество;

все решения, касающиеся задолженностей телеканалов и их изъятия, принимаются без каких-либо формальных оснований или документации, путем неформальных сделок, при полном игнорировании законодательства и Конституции, а также нарушении принципов равенства и конкуренции;

инкассо, наложенное на счет телекомпании «Кавкасия» служило не декларированному принципу «все должны платить налоги», а помехам работе телекомпании «Кавкасия», у которой на данном этапе нет средств для разового погашения задолженности и продолжения функционирования. Инкассо, наложенное на наш счет, означает, что со следующей недели телекомпания не сможет нормально функционировать.

После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри. Это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Этим мы даем Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку и в понедельник с утра снять инкассо со счетов телекомпании «Кавкасия»», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».