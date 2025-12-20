Рубио: США на переговорах ищут баланс интересов Москвы и Киева

Новый раунд переговоров США и Украины пройдет 19 и 20 декабря в Майами. Об этом на итоговой пресс-конференции в Вашингтоне сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он вновь отметил, что завершить россйско-украинский конфликт возможно лишь дипломатическим путем.

По словам Рубио, дипломатическое урегулирование предполагает взаимные уступки: обе стороны «что-то отдают и что-то приобретают». Задача США – понять, «что Россия и Украина могут потерять и что они ожидают получить». При этом решение будут принимать Москва и Киев, а Вашингтон выступает посредником, отметил глава Госдепартамента.

«Я думаю, мы добились прогресса, но ещё многое нужно сделать. Очевидно, что сложнейшие проблемы всегда [решаются] последними», – подчеркнул Рубио.

О том, что делегации Украины и США проведут консультации а Майами, сообщил и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Журналист Axios Барак Равид сообщал, что в обсуждениях могут участвовать советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании, а также глава МИД Турции Хакан Фидан и премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани. Но источники «РБК-Украина» не подтвердили участие представителей Турции и Катара.

Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что мирный процесс «к чему-то приближается», отметив, что Россия может изменить позицию из-за нежелания Украины идти на компромиссы по определённым вопросам.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве заявил, что Вашингтон предлагал Москве «определённые компромиссы» и что на встрече в Анкоридже Россия «согласовала и практически согласилась» с предложениями Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва готовит контакты с США, чтобы понять, как изменился американский план после согласования с Киевом. Издание Politico писало, что возможные переговоры представителей России и США могут пройти 20–21 декабря в Майами. Прямых контактов российской и украинской делегаций там не планируется.