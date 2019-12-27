Президент Чехии не уверен, что примет приглашение Путина

Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Земан раздражен реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днем для своей страны. Именно в тот день в 1968 году советские войска во главе войск союзников оккупировали территорию союзной Чехословакии.

«Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне, а теперь вот уже подумываю: стоит ли туда вообще ехать. Или – поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории», – сказал Земан в интервью местной газете.

Законопроект об установлении памятного дня 21 августа как Дня памяти жертв вторжения советских и союзных войск в Чехословакию в 1968 году был подписан Земаном в середине декабря. Российские дипломаты назвали одобрение закона «большим разочарованием».