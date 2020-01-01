Первый канал скрыл счётчик лайков под новогодним обращением Путина

Россия и Украина сорвали дедлайн по соглашению о транзите газа. Стороны должны были подписать договор до 29 декабря включительно в соответствии с протоколом, который был заключён при участии российского вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака.

Переговоры в Вене по газовому соглашению идут пятый день почти в круглосуточном режиме. В понедельник на странице в фейсбуке "Оператора газотранспортной системы Украины", одного из участников переговоров, появилось сообщение, что "делается всё возможное, чтобы обеспечить транзит российского газа с 1 января".

"Завершён пятидневный переговорный марафон, но о подписании окончательных документов речи пока нет", – отмечается в сообщении.

В "Газпроме" также отметили, что переговоры можно будет считать законченными, только "когда будут подписаны все юридически обязывающие документы, а этого ещё нет".

Россия и Украина должны были подписать соглашение о транзите в Европу 65 миллиардов кубов газа в 2020 году, об отказе от взаимных исков по ранее подписанным контрактам, по которым ещё нет судебных решений, и снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов. О последнем пункте стороны всё же договорились в понедельник.

Кроме того, по договору, если он будет подписан, Украина забронирует мощности для транспортировки ещё 40 миллиардов кубов газа в 2021–2024 годах.

Со стороны Киева подписи под документом должны поставить "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Нафтогаз", со стороны Москвы – "Газпром".

Договор предполагалось подписать ещё в субботу, на третий день переговоров в Вене, однако стороны, заседая до глубокой ночи, не согласовали несколько абзацев в его тексте. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что переговорщики "бьются за каждую запятую".

Ранее "Газпром" выплатил украинской стороне 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Это было одним из условий подписания соглашения по газу со стороны Украины.