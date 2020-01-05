В Поти архитектора нашли повешенным на рабочем месте

Мужчину средних лет обнаружили повешенным на рабочем месте в городе Поти. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». 49-летний Зураб Хорава был сотрудником частной проектировочной фирмы, его офис располагался в здании мэрии муниципалитета. В собственном кабинете сегодня утром, 5 января, его обнаружили члены семьи.

Родственники Хорава утверждают, что на мужчину оказывалось психологическое давление и именно из-за этого он решился на самоубийство. По их словам, несколько дней назад мужчина узнал, что Национальное агентство публичного реестра зарегистрировало его чертеж, где была допущена ошибка – неправильно указана фамилия. Документ утвердили пять лет назад. В разговоре с сестрой Хорава признался, что теперь боится начала уголовного дела и задержания.

«Он постоянно переживал. Речь идет о каких-то документах, допущена была какая-то ошибка. Он был таким человеком, что не сделал бы чего-то лишнего. Из-за допущенной ошибки, как я думаю, он и переживал. Мне кажется, что из-за этого на него также оказывалось давление», - сказала журналистам сестра мужчины Анна Хорава.

За несколько часов до самоубийства Хорава сообщил членам семьи, что идет на встречу с клиентом, но не уточнил его имя. Обстоятельства произошедшего установит следствие. МВД начало уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.