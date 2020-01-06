Трамп пригрозил Ираку санкциями за требование о выводе войск США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае, если Багдад предпримет "враждебные действия" в отношении Вашингтона. В частности, речь идёт о требовании вывести американские войска из страны. "Иранские санкции покажутся Багдаду мелочью", заявил президент США журналистам в ночь на понедельник, 6 января.

По его словам, американские военные не покинут территорию Ирака, пока страна не заплатит за авиабазу, которую построили США. "Строительство стоило миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это", - сказал Трамп.

Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны. Это стало реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января по приказу Дональда Трампа.

Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность не объяснялась.

В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США.

Иракское правительство уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу американских войск из страны.

В Госдепартаменте США призвали правительство Ирака переосмыслить это решение, отметив важность прочного партнерства двух стран в сфере борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". К продолжению сотрудничества в этом направлении призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.