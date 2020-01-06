Самолет "Победы", летевший из Москвы во Владикавказ, высадил пассажира в Минводах

Самолет авиакомпании "Победа", который накануне днем выполнял рейс по маршруту Москва – Владикавказ, неожиданно произвел короткую посадку в Минеральных Водах.

При подлете к столице Северной Осетии на борту объявили, что одному из пассажиров надо выйти в Минводах. Об этом рассказали в социальных сетях пассажиры аэробуса, в шутку назвавшие его авиамаршруткой. При этом, как они утверждают, никто из пассажиров не нарушал правил нахождения на борту самолета, все были здоровы, а метеоусловия были благоприятными.

По их словам, после того, как минводский пассажир сошел с трапа, самолет вновь поднялся в небо и через 15-20 минут совершил посадку в конечном пункте назначения.

"Кавказ.Реалии" не удалось оперативно получить комментарии в пресс-службе авиакомпании "Победа". В пресс-службе аэропорта "Владикавказ" подтвердили, что самолет лоукостера прибыл с задержкой, но затруднились назвать причину.

"Как правило, если на борту кто-то из пассажиров начинает курить, командир корабля принимает решение о посадке в ближайшем аэропорту", - добавил собеседник.