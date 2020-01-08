Георгий Гахария и Элизабет Руд обсудили события на Ближнем Востоке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе премьера, стороны обсудили достижения американо-грузинского двустороннего сотрудничества за прошедший год и дальнейшие планы. Речь также шла и о последних событиях на Ближнем Востоке и связанных с ними вопросах безопасности.
Во встрече присутствовали глава политико-экономического отдела посольства США Лиз Зентос и советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.
Отец убитого жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили больше не будет ставить палатку перед парламентом Грузии в центре Тбилиси. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом Мачаликашвили подчеркивает, что оставит возле парламента баннер с требованием создать парламентскую комиссию для расследования гибели своего сына.
По информации агентства «Новости-Грузия», Малхаз Мачаликашвили уже два года проводит акцию протеста в палатке перед парламентом на проспекте Руставели, требуя наказать виновных в гибели своего сына - 19-летнего жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили, который был смертельно ранен во время спецоперации по задержанию пособников террористов. Мачаликашвили также требует от спецслужб признания, что его сын был убит по ошибке и он не имеет отношения к обвинению в пособничестве террористам.
31 декабря сотрудники Тбилисской мэрии убрали палатки перед зданием парламента на проспекте Руставели, в которых проводили свои акции протеста Малхаз Мачаликашвили и гражданские активисты, требующие проведения пропорциональных выборов парламента. Там же находилась палатка Торнике Мамаладзе, требующего помилования своего брата - протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного за попытку убийства референта патриарха. Вместо палаток и баннеров с требованиями на площади перед парламентом городские власти установили аттракционы для детей.
«Грузинская мечта» настолько беспомощна, что даже пошла на то, чтобы использовать ангелочков из детских сказок против Мачаликашвили, чтобы как-то спасти себя. Вы с каждым днем тонете все больше, знаете это и делаете вид, что этого не происходит. Я вынужден впервые за эти 700 дней и ночей использовать эту возможность, чтобы немного передохнуть и набраться сил. Баннер с требованием создать парламентскую временную комиссию, будет стоять перед зданием парламента. Он останется перед парламентом, потому что это подходящее место. Что касается палатки, то я думаю поменять ее расположение. Насчет палатки у меня большие планы», - написал Мачаликашвили на своей странице в Facebook.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского шампанского, сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.
«Посольство России поздравило президента с 50-летием, приславши ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнее канцелярия президента отправила назад в посольство», - пишет издание.
Президент Эстонии отметила 50-летний юбилей 30 декабря. Администрации президента не комментировала указанную информацию.
Ране спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас отметил, что страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречались в Таллине 26 ноября. Они призвали Россию прекратить незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.
В Стамбуле 8 январе президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят двухсторонние переговоры без прессы в формате "один на один". После встречи они собираются принять участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин намерен обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также развитие экономических отношений между двумя странами. Эрдоган заявлял, что в ходе встречи собирается поговорить о ситуации в Идлибе и выполнение российско-турецких договорённостей по Сирии. В пресс-службе турецкого президента, также заявляли, что лидеры двух стран затронут конфликт между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.
Газопровод "Турецкий поток" проложен по дну Черного моря из краснодарского края России в европейскую часть Турции. Его длинна составляет примерно 930 километров, а общая мощность 31,5 миллиардов кубометров газа в год. Первая часть газопровода поставляет газ в Турцию, вторая в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Россия объявила об окончании строительства "Турецкого потока" в середине ноября 2019 года. 5 января этого года Москва сообщила, что газ начал поступать в Грецию и Северную Македонию.
В октябре 2019 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Турецкие войска будут патрулировать часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Анкарой на севере Сирии в начале октября. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция. После отхода курдов там начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы. На саму границу вернутся сирийские пограничники, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования родным и близким погибших в результате крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана. Она откликнулась на трагедию в социальной сети твиттер.
«Слова не могут передать неописуемую трагедию крушения #PS752 Украинских международных авиалиний. Мои соболезнования семьям и друзьям погибших», - написала Зурабишвили в твиттере.
Напомним, 8 января "Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. По сообщению иранского государственного телевидения, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Не менее десяти крупных авиакомпаний временно отказались от полётов над территориями Ирана и Ирака. Решение перевозчиков связано с ракетными ударами, нанесенными этой ночью иранской армией по военным базам США в Ираке.
Singapore Airlines, China Airlines и польская компания LOT перенаправили свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана. Кроме того, о прекращении полётов как над Ираном, так и Ираком объявили австралийская Qantas Airways, тайваньская EVA Air, малазийская Malaysia Airlines, французская Air France и немецкая авиакомпания Lufthansa.
Ранее США ввели запрет на полеты коммерческой авиации над территорией Ирана и Ирака. Авиакомпании Emirates Airline и Flydubai отменили рейсы в Багдад.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Представители авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 Airlines отметили, что рассчитывают альтернативные маршруты самолётов.
О временном прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
8 января Boeing -737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета и международного аэропорта в Тегеране. Он выполнял рейс в Киев. Погибли все 177 человек на борту – 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Обстоятельства крушения выясняются.
Упавший самолёт был выпущен в 2016 году, он был одним из самых новых в парке авиакомпании. Президент МАУ заявил об исправности лайнера. В авиакомпании отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.
Президент России Владимир Путин во вторник, накануне церемонии запуска 8 января газопровода «Турецкий поток», прибыл в Стамбул, сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что в церемонии запуска в среду наряду с Путиным примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Переговоры о создании «Турецкого потока» были начаты пять лет назад. Реализация проекта, по оценкам, обошлась примерно в восемь миллиардов долларов. Ожидается, что он будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров российского газа в год в провинцию в западной части Турции, при этом половина этого объема должна поступать дальше на Балканы и в Центральную Европу, включая Болгарию, Сербию и Венгрию. Проект является частью долгосрочной цели России по сокращению или прекращению транзита газа через Украину с помощью альтернативных газопроводных проектов, таких как «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Оба эти газопровода проходят по дну Балтийского моря в Германию. Завершение строительства «Северного потока — 2» было отсрочено в связи с введением санкций США.
Россия, которая в прошлом году экспортировала в Европу почти 200 миллиардов кубометров газа, поставляет газ на Балканы и в Турцию по суше через Украину, Молдову и Румынию. Ожидается, что данный объем будет перенаправлен через проходящий по дну Черного моря «Турецкий поток». Протяженность морского участка «Турецкого потока» составляет около 930 километров.
"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана. По сообщению иранского государственного телевидения, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли, передаёт Reuters.
Позже информацию о гибели пассажиров и экипажа украинского самолёта подтвердило министерство иностранных дел Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших.
Самолёт упал в юго-западном пригороде Тегерана. Информационное агентство Ирана Fars сообщает, что причиной были "технические неполадки". "Боинг 737" украинских авиалиний вылетел из Тегерана с опозданием на час.
Информацию о том, что рейс Тегеран – Киев был прерван, подтверждает и сайт, отслеживающий воздушные перелеты, Flightradar24.
Иранское информационное агентство Isna поместило в Твиттере любительское видео, где, как оно утверждает, снят момент падения и взрыва украинского самолета.
К самолету направлены спасатели и пожарные, сообщил глава иранской Службы по чрезвычайным ситуациями.
Власти Ирана заявили, что причиной крушения стал пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на главу пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана, курирующего, в том числе, вопросы гражданской авиации Кассим Низами. Он исключил версию о том, что самолёт мог быть сбит ракетой.
По информации иранской телекомпании IRIB, найден "черный ящик" разбившегося самолёта.
Как сообщил в своем твиттере министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, среди погибших, по предварительным данным, – граждане Ирана, Канады, Украины, Афганистана и ряда стран Европы.
По данным Flightradar , разбившийся "Боинг" - новый 737-800. Он был поставлен "Международным авиалиниям Украины" в 2016 году. Эта авиакомпания была создана в 1992 году после распада СССР. Она располагает 42 пассажирскими самолетами, в том числе "Боингами" 737-800 и 737-900. В прошлом году из-за финансовых проблем "Международные авиалинии Украины" вынуждены были несколько сократить количество обслуживаемых ими маршрутов.
В ночь на среду Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции, ведущие операции против террористической группировки "ИГ".
Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по базам в Асаде и Ирбиле. "Мы проводим первоначальный анализ боевого урона... По мере того, как мы оцениваем ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты американского персонала, партнеров и союзников", - говорится в заявлении. Президент США в Твиттере написал, что все хорошо, проводится оценка ущерба, но "пока все хорошо".
"У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире", – написал Дональд Трамп. Заявление президента последует утром.
Несколькими часами раньше представитель Корпуса стражей исламской революции назвал этот обстрел началом "жестокой мести" за смерть Касема Сулеймани в результате американского воздушного удара. Иранская сторона заявляет, что операция носит название "Мученик Сулеймани". Ее цель – заставить США вывести войска, чтобы избежать дальнейших жертв.
США утверждают, что Сулемайни, один из высших иранских генералов, несет ответственность за организацию многочисленных атак на американские объекты в регионе и подготовку новых нападений.
Во вторник президент Трамп провел совещание со своими советниками в Белом доме, обсудив ситуацию вокруг Ирана. По данным американской прессы, американские разведслужбы предупреждали в течение дня о том, что иранская атака на американские позиции в Ираке или других странах региона неизбежна. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси написала в Твиттере о том, что Америка и мир не могут позволить себе войны.
"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны администрации Трампа, и потребовав от Ирана прекращения насилия", – написала Пелоси.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, сообщило РИА Новости. По словам патриарха, термин «семейно-бытовое насилие» заимствован из-за границы. Он предположил, что принятие подобных законов в зарубежных странах создает в сознании российских законодателей «зависимость от этих иностранных новаций» и желание привести российские законы в соответствие с законами других стран.
Кирилл выступил с традиционном Рождественским интервью на телеканале «Россия 1».
6 января, поздравляя сограждан с наступающим Рождеством Христовым, предстоятель Русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта. Он также призвал призвал людей не уподобляться Ироду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт, а отринуть «бремя страстей» и вместо этого помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».
Тело иранского генерала Кассема Сулеймани сегодня, 7 января, было доставлено в его родной город Керман на юго-востоке Ирана для захоронения. Не менее 50 местных жителей погибли в Кермане при давке во время траурной процессии. Об этом сообщило агентство Reuters. В связи с трагическим происшествием похороны были отложены на несколько часов.
Сулеймани был убит 3 января ракетным ударом с американского дрона в районе Багдадского аэропорта. Иранские власти пригрозили Соединенным Штатам, что отомстят за гибель своего главного военного стратега. Из Вашингтона в адрес Ирана прозвучали ответные угрозы, в результате чего обстановка в регионе резко обострилась.
Сулеймани, командовавший элитными войсками «Бригады Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, создал в нескольких соседних странах союзные Тегерану вооруженные формирования и был главной фигурой в координации многолетней кампании за вывод войск США из Ирака.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого США и ряд других стран считают легитимным временным президентом страны, сегодня, 7 января, вместе со сторонниками сумел прорваться в здание парламента - Национальной ассамблеи - и принести присягу в качестве спикера.
В воскресенье Гуайдо и его сторонников не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа. В результате провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи, хотя был избран в отсутствие кворума. Сторонники Гуайдо собрались в другом месте и переизбрали спикером его - в его поддержку проголосовали 100 депутатов из 167. Однако до сегодняшнего дня Гуайдо не мог попасть в здание парламента.
Сегодня - после бурных дискуссий с сотрудниками национальной гвардии, окружившими здание - Гуайдо и поддерживающих его депутатов все же пустили в зал, где проходила сессия. Парра к тому времени уже ушел, и Гуайдо занял место спикера. После этого в зале заседаний отключили электричество, и Гуайдо принес присягу в полутьме.
Почти год назад Гуайдо провозгласил себя временным президентом после того, как оппозиция не признала результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Реальная власть в стране, однако, осталась в руках Мадуро. США обвинили его в узурпации власти и наложили на Венесуэлу санкции. Госсекретарь Майк Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием спикером парламента.
На проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси начинается третий этап ремонтных работ, в связи с чем меняется схема движения автотранспорта. Как сообщает мэрия Тбилиси, демонтаж временного асфальтового покрытия начнется 8 января с 1 часа ночи на отрезке от улицы Кавсадзе до улицы Кипшидзе. Затем здесь будет продолжен ремонт подземных коммуникаций, после чего будут укладывать первый слой уже постоянного дорожного покрытия. На следующем этапе аналогичные ремонтные работы пройдут на проспекте Чавчавадзе, на участке от улицы Кипшидзе до парка Ваке.
Что касается движения автотранспорта, то ограничения будут действовать на отрезке от улицы Кавсадзе до улицы Кипшидзе, а от улицы Тактакишвили до улицы Кавсадзе движение станет односторонним. От парка Ваке до улицы Меликишвили транспорт свяжется через улицу Мишвеладзе, Абашидзе и Петриашвили. Попасть на улицу Палиашвили и Абашидзе от Варазисхеви вновь будет возможно через проспект Чавчавадзе и улицу Кекелидзе.
Транспорт не сможет передвигаться от Варазисхеви в направлении парка Ваке и улицы Кипшидзе. Машины будут ездить в сторону парка Ваке от площади Героев через шоссе Амиреджиби и улицу Тамарашвили. Попасть на улицу Кипшидзе, а также связаться с этой улицы с проспектом Чавчавадзе можно будет со стороны памятника Галактиона Табидзе.
Движение на улице Авалишвили станет двухсторонним. Соответственно, с этой улицы можно будет передвигаться в направлении улиц Кавсадзе и Палиашвили. На улице Рамишвили будет действовать одностороннее движение, от проспекта Чавчавадзе в направлении шоссе Амиреджиби. Связаться с улицей Рамишвили от улиц Абашидзе и Палиашвили можно будет через улицу Аракишвили. Изменения временно также коснутся маршрута передвижения автобусов и маршруток.
Парламент Испании одобрил кандидатуру лидера социалистов Педро Санчеса на должность премьер-министра. Кандидатура Санчеса прошла с перевесом всего в 2 голоса - 167 против 165. 18 депутатов, в том числе каталанские националисты, воздержались. Для утверждения премьера необходимо было, чтобы число голосов «за» превысило число голосов «против».
Избрание Санчеса премьером позволит избежать третьих подряд досрочных выборов в парламент.
Новый кабинет будет коалиционным - социалисты договорились о сотрудничестве с левой партией «Подемос». Кабинет также поддерживают несколько региональных партий. При этом у него нет большинства в парламенте, и многие комментаторы отмечают, что Санчесу будет непросто реализовать все свои инициативы. Новое левое правительство - первый коалиционный кабинет в современной истории страны - намерено поднять налоги на высокие доходы и на капитал, а также провести ряд социальных реформ.
Санчес исполняет обязанности премьера с весны прошлого года, однако его кандидатура долгое время не была формально утверждена парламентом. Из-за невозможности сформировать правительство парламент в прошлом году был дважды распущен. Социалисты оба раза оказывались по итогам выборов на первом месте, но им долго не хватало голосов для формирования кабинета. Ситуацию изменила только договоренность с «Подемос» о коалиции.
США не станут нарушать правила ведения войны, несмотря на угрозы со стороны президента Трампа о нанесении ударов по культурным объектам Ирана. Министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос журналиста, будут ли войска наносить удары по культурным объектам, ответил: "Мы будем следовать правилам ведения войны". На уточняющий вопрос, означает ли это, что США не будут наносить удары по культурным объектам, что было бы военным престплением, Эспер ответил: "Таковы законы вооружённых конфликтов". Глава Пентагона на стал далее вдаваться в подробности по этому вопросу.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что если в Тегеране решат отомстить Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани, то удары будут нанесены не только по военным, но и по культурным объектам Ирана. Это вызвало возмущённую реакцию среди иранцев.
Умышенное разрушение памятников культурного наследия в ходе боевых действий признаётся международными законами "военным преступлением". Одним из таких правовых актов стала резолюция Совета Безопасности ООН, поддержанная администрацией Трампа в 2017 году. Гаагская конвеция 1954 года также относит к военным преступлениям уничтожение культурного достояния.
Президент России Владимир Путин во вторник прилетел в столицу Сирии Дамаск. О визите не сообщалось заранее.
Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь.
По словам Пескова, Путин отметил, что "пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности". Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь.
В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу.
Путин прилетел в Сирию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США, в результате которой был убит видный иранский генерал Касем Сулеймани. Иран, как и Россия, оказывает помощь Башару Асаду в борьбе против вооружённой оппозиции. Союзники США на территории Сирии - сирийские курды, американские военные размещены на востоке страны с целью борьбы против террористической группировки "Исламское государство". Неясно, был ли запланирован визит Путина ещё до убийства Сулеймани.
8 января, как ожидается, российский президент посетит Турцию, где примет участие в открытии газопровода "Турецкий поток".
В селе Квахчири Тержольского муниципалитета в результате случайного выстрела из огнестрельного оружия погиб шестилетний мальчик.
Как стало известно «ИнтерпрессНьюс», трехлетний ребенок, играя, случайно выстрел из охотничьего ружья и попал в своего шестилетнего брата.
По информации МВД Грузии, в связи со случившимся расследование ведется по статье 116 УК Грузии, подразумевающей причинение смерти по неосторожности.
На месте была мобилизована патрульная полиция.
В частном Международный медицинском центре страховой компании "Согаз" в Санкт-Петербурге лечились граждане России, раненые в ходе конфликтов за рубежом, в которых они участвовали как наёмники. Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании агентства Reuters. Авторы расследования ссылаются на несколько источников, включая персонал клиники. В расследовании подчёркивается, что клиника принадлежит людям, близким к президенту России Владимиру Путину.
"Оказание медицинских услуг наёмникам частных военных компаний, раненым, в частности, в Ливии и Сирии, свидетельствует о том, что они получают поддержку со стороны российской элиты, вопреки тому, что Кремль отрицает, что они воюют за рубежом по его воле" - говорится в расследовании.
Генеральный директор клиники Владислав Баранов, как утверждает Reuters, также поддерживает деловые отношения с Марией Воронцовой, предполагаемой старшей дочерью президента России Владимира Путина (Путин официально не признал и не опроверг родство с Воронцовой).
Среди владельцев страховой компании "Согаз" - родственники Владимира Путина и других лиц, связанных с президентом. В частности, долей в "Согазе" владел двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, а его сын сейчас, по официальным данным, владеет 12,5 процентами акций компании через компанию Accept.
Заместителем генерального директора "Согаза" в свою очередь является Михаил Путин, сын другого двоюродного брата президента. Среди акционеров "Согаза" также бизнесмен из окружения Путина Юрий Ковальчук и его жена.
Официально Министерство обороны, "Согаз" и Кремль не ответили на запросы о комментариях по поводу лечения раненых наемников, а Баранов прямо сказал журналистам, что советует им "забыть" о его клинике.
В соответствии с российским законодательством, все медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. Однако у журналистов Reuters нет данных о том, что такие сообщения делались.
О том, что они лечились в клинике "Согаза", журналистам сообщили бывший боец так называемой частной военной компании Вагнера Александр Кузнецов, раненый в Ливии, и несколько человек, раненых в Сирии. По ряду сообщений, наёмники лечатся в этой клинике как минимум с 2016 года. Лечение им предоставляется бесплатно, кто его оплачивает - неизвестно.
По официальным данным Минобороны, во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 года в результате боевых действий погибли более 40 российских военнослужащих, ещё несколько десятков погибли в результате авиакатастроф и других несчастных случаев. Потери среди российских наемников в это число не входят.
После боя в Сирии в феврале 2018 года, в котором от ударов американской авиации погибли десятки россиян, предположительно наёмников ЧВК Вагнера, МИД России сообщал, что несколько десятков раненых россиян "проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях". Это был единственный случай, когда власти сообщали о лечении пострадавших в боевых действиях за рубежом россиян, не являющихся военнослужащими. "Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений" - говорилось тогда в сообщении МИД.
В Австрии во вторник приведён к присяге новый кабинет министров. В него вошли представители двух политических сил - консервативной Народной партии и Зелёных.
Канцлером вновь стал лидер Народной партии Себастьян Курц. Он возглавлял правительство до мая прошлого года, когда из-за скандала во входившей в кабинет правопопулистской Партии Свободы коалиция распалась, и были назначены досрочные выборы в парламент. Народная партия победила на выборах, а Партия Свободы провалилась. Курц начал переговоры о формировании нового кабинета с Зелёными. Они продолжались несколько месяцев. Коалиционное соглашение было окончательно одобрено незадолго до Нового года.
В правительстве будут 10 министров от Народной партии и 5 представителей Зелёных. Их лидер Вернер Коглер стал вице-канцлером. Зелёные впервые в истории вошли в правительство Австрии. Также впервые в истории в кабинете больше женщин, чем мужчин. В оппозиции остались социал-демократы и Партия Свободы.
Коалиционное соглашение стало результатом компромисса. Австрия продолжит придерживаться жёсткой политики по отношению к нелегальной миграции. Правительство также обещает снижение налогов. В то же время, сделан акцент на экологической проблематике, в том числе на мерах по сокращению выбросов углекислого газа, на чём настаивали Зелёные.
Себастьян Курц в 33 года вновь стал самым молодым главой правительства в мире.
Вице-премьер грузинского правительства Майя Цкитишвили прокомментировала ситуацию нарушением водоснабжения курортов Гудаури и Бакуриани.
«В первую очередь хочу извиниться перед всеми отдыхающими и местными жителями, у кого возникли проблемы в связи с водоснабжением. У нас было две аварии, однако, в результате активной работы Компании по водоснабжению и всех соответствующих ведомств мы восстановили подачу и в REDCO все корпуса снабжаются водой с утра», - заявила Цкитишвили журналистам в Гудаури, передает «ИнтерпрессНьюс».
Как пояснила вице-премьер, главная причина проблем с водоснабжением - это осень без осадков.
«Проблемы с водоснабжением была лишь у поселения REDCO, остальной Гудаури обеспечивался в непрерывном режиме. Реальная причина проблем – это осень без осадков, что и отразилось на запасах воды. В новогодние дни, когда количество отдыхающих достигает пика, использование воды увеличивается в несколько раз. Соответственно, в Гудаури и Бакуриани проблемы возникли в тех поселениях, которые находятся выше головного сооружения. В Бакуриани реально у нас проблема лишь на двух улицах, да и там техническая группа работала всю ночь, и было устроено альтернативное головное сооружение. На данном этапе устанавливаются насосы, чтобы запустить их в систему. Ожидаем, что в течение дня и в Бакуриани полностью восстановиться водоснабжение. Между тем, как в Бакуриани, так и Гудаури вода поставляется в непрерывном режиме посредством водовозов всем гостиницам, у которых есть резервуары», - отметила Майя Цкитишвили.
Космический телескоп TESS обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости. Об этом сообщает североамериканское космическое агентство НАСА.
Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. Она примерно на 20% больше нашей планеты и вращается вокруг красного карлика (прим. маленькая и относительно холодная звезда) за 37 дней.
При этом экзопланета получает от звезды 86% энергии, которую Солнце даёт Земле. Также отмечается, что за 11 месяцев наблюдений на звезде не обнаружили вспышек, это повышает шансы планеты быть обитаемой.
Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.
Компания Henley & Partners опубликовала сегодня обновленный Индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Как пишет «Грузия Online», третий год подряд Япония удерживает первое место в индексе. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).
США и Великобритания продолжают опускаться в рейтинге. За год они переместились с 6-й строчки на 8-ю (184 страны без визы). Пять лет назад обе страны занимали первую строчку индекса. Финляндия и Италия разделили 4-е место с результатом 188, Дания, Люксембург и Испания – 5-е место с результатом 187. Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.
Афганистан по-прежнему является аутсайдером индекса. Его граждане могут посещать без визы всего 26 направлений. Интересно, что разница между показателями паспортов Японии и Афганистана достигла 165 пунктов – это самая большая разница между первым и последним местами за всю 15-летнюю историю индекса.
Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51-го на 53-е место. В то же время сейчас граждане Грузии могут посещать без визы 116 стран мира – на две больше, чем год назад. За год Грузия получила безвизовый доступ в Сенегал, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Гренаду, но в то же время потеряла «безвиз» с Бенином и Джибути.
Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Например, Мальта находится на 9-м месте, имея безвизовый доступ в 183 страны, Кипр – на 16-м месте (174 страны). Черногория остается на 46-м месте с показателем 124 безвизовых направлений.
В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 40 человек, ещё более 200 пострадали. Об этом сообщили иранские новостные агентства со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о 35 погибших.
Давка произошла после траурного шествия. В нём приняли участие тысячи местных жителей. Сегодняшний день в городе объявлен выходным.
Тело генерала Касема Сулеймани для похорон ранее доставили в его родной город Керман на юго-востоке Ирана. Накануне траурная церемония состоялась и в Тегеране. Её посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать "Смерть Америке".
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет Сулеймани "террористом номер один" и считает ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса стражей исламской революции и отвечал за военные операции Ирана за рубежом.
7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно.
«Многопартийная комиссия по изучению фактов политического преследования» согласовала пятерку т.н. черного списка.
Как заявила «ИнтерпрессНьюс» одна из лидеров «Национального движения» Тина Бокучава, в «черный список» членами комиссии внесены: Валериан Пилишвили (судья), Георгий Аревадзе (судья), Важа Тодуа (прокурор), Каха Бухрадзе (заместитель начальника Главного управления патрульной полиции) и Нугзар Чонкадзе (начальник Службы безопасности мэрии).
По информации Бокучава, личности следующих членов списка оппозиция обнародует в ближайшие дни.
«Черный список» будет передан западным партнерам Грузии, которые, по мнению оппозиционеров, могут ввести санкции в отношении внесенных в список лиц, либо в виде штрафа, либо в виде ограничения на передвижение по странам ЕС.
Масштабная поддержка Россией правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не останется безответной, заявил в понедельник Эллиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы.
По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно "недооценили" уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70 процентов нефти, добываемой в Венесуэле.
Без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, "режим Мадуро не был бы у власти", заявил Эбрамс. "Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это", – подчеркнул специальный представитель Белого дома.
Эти заявления последовали на следующий день после того, как правительство Николаса Мадуро попыталось назначить нового главу Национальной ассамблеи, не допустив в помещение парламента депутатов от оппозиции, на которых приходится большинство мест. Этот демарш венесуэльских властей осудили Соединенные Штаты, Европейский союз и большинство стран Латинской Америки, в том числе Аргентина и Мексика, где у власти находятся левые правительства. По словам Эбрамса, на стороне Мадуро остаются лишь Россия, Куба, Китай и несколько диктатур, "он потерял поддержку даже со стороны левых в Латинской Америке".
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