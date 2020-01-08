Георгий Гахария и Элизабет Руд обсудили события на Ближнем Востоке

Отец убитого жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили больше не будет ставить палатку перед парламентом Грузии в центре Тбилиси. Об этом он написал на своей странице в Facebook. При этом Мачаликашвили подчеркивает, что оставит возле парламента баннер с требованием создать парламентскую комиссию для расследования гибели своего сына.

По информации агентства «Новости-Грузия», Малхаз Мачаликашвили уже два года проводит акцию протеста в палатке перед парламентом на проспекте Руставели, требуя наказать виновных в гибели своего сына - 19-летнего жителя Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили, который был смертельно ранен во время спецоперации по задержанию пособников террористов. Мачаликашвили также требует от спецслужб признания, что его сын был убит по ошибке и он не имеет отношения к обвинению в пособничестве террористам.

31 декабря сотрудники Тбилисской мэрии убрали палатки перед зданием парламента на проспекте Руставели, в которых проводили свои акции протеста Малхаз Мачаликашвили и гражданские активисты, требующие проведения пропорциональных выборов парламента. Там же находилась палатка Торнике Мамаладзе, требующего помилования своего брата - протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного за попытку убийства референта патриарха. Вместо палаток и баннеров с требованиями на площади перед парламентом городские власти установили аттракционы для детей.

«Грузинская мечта» настолько беспомощна, что даже пошла на то, чтобы использовать ангелочков из детских сказок против Мачаликашвили, чтобы как-то спасти себя. Вы с каждым днем тонете все больше, знаете это и делаете вид, что этого не происходит. Я вынужден впервые за эти 700 дней и ночей использовать эту возможность, чтобы немного передохнуть и набраться сил. Баннер с требованием создать парламентскую временную комиссию, будет стоять перед зданием парламента. Он останется перед парламентом, потому что это подходящее место. Что касается палатки, то я думаю поменять ее расположение. Насчет палатки у меня большие планы», - написал Мачаликашвили на своей странице в Facebook.