Абхазский Центризбирком назначил выборы президента на конец марта (обновлено)

Информационное агентство Апсадгьыл-инфо сообщило, что ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия определил дату новых выборов президента, они назначены на 21 марта 2020 года.

21 марта является днем рождения действующего главы республики Рауля Хаджимба. В этом году ему исполнится 62 года.

Однако позднее абхазские СМИ откорректировали сообщения о дате выборов, изменив ее на 22 марта 2020 года.

11 января в ЦИК приехали председатель партии "Амцахара" Алхас Квициниа и группа депутатов парламента. Они вручили председателю ЦИК Тамазу Гогия решение Верховного суда от 10 января 2020 года. Встреча проходила без участия журналистов.

После ее завершения Алхас Квициниа сообщил, что ЦИК не позднее 13 января назначит дату выборов президента Абхазии.

10 января кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года с итогами выборов признаны недействительными.