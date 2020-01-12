Абхазский Центризбирком назначил выборы президента на конец марта (обновлено)

Информационное агентство Апсадгьыл-инфо сообщило, что ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия определил дату новых выборов президента, они назначены на 21 марта 2020 года.
21 марта является днем рождения действующего главы республики Рауля Хаджимба. В этом году ему исполнится 62 года.
Однако позднее абхазские СМИ откорректировали сообщения о дате выборов, изменив ее на 22 марта 2020 года.
11 января в ЦИК приехали председатель партии "Амцахара" Алхас Квициниа и группа депутатов парламента. Они вручили председателю ЦИК Тамазу Гогия решение Верховного суда от 10 января 2020 года. Встреча проходила без участия журналистов.
После ее завершения Алхас Квициниа сообщил, что ЦИК не позднее 13 января назначит дату выборов президента Абхазии.
10 января кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года с итогами выборов признаны недействительными.
Гражданское движение «Измени» провело акцию протеста у бизнес-центра Бидзины Иванишвили. Участники акции опротестовали провал проекта порта Анаклии. По заявлению члена «Измени» Дмитрия Бидзинашвили, они требуют введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили.
«Главная цель нашего протеста - введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили, поскольку это единственное, что его сдержит. У него единственный страх - потерять свою собственность, в том числе и то, что было захвачено у народа. Наша главная цель – чтобы общество, демократический, цивилизованный мир узнал, что у этого человека в кармане все государство, и он делает то, что хочет, в том числе, переводит страну на российские рельсы, и ярким примером этого является строительство порта Анаклия. В то время, когда наши западные партнеры говорили, что реализация этого проекта важна как для них, так и для нас», - заявил член «Измени» Дмитрий Бидзинашвили.
По словам участников акции, они используют все возможности, чтобы донести свой голос до международных организаций, в том числе, анонсируют акции у посольств, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Королева Великобритании Елизавета II вызвала своего внука принца Гарри, чтобы обсудить ситуацию вокруг его отказа от статуса члена королевской семьи. Такое решение принц Гарри принял вместе со своей супругой Меган Маркл на этой неделе. По данным СМИ, пара не обсуждала свои планы с королевой и другими членами семьи.
Как сообщает Reuters, на будущей встрече Елизаветы II и принца Гарри будут также присутствовать принц Чарльз и принц Уильям. Встреча пройдет завтра, 13 января, в королевской резиденции Сандрингем. Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону.
После отказа от статуса членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл собираются жить попеременно в Великобритании и США и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Газета The Times накануне сообщила, что Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать мультипликационных персонажей.
В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акций протеста. Она была организована в формате забега, получившего название «Забег против диктатуры».
Как сообщает Reuters, в Бангкоке на него вышли почти 13 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги в поддержку демократии и призвали уйти в отставку 65-летнего генерала Праюта Чан-Оча, который возглавил Таиланд после переворота в 2014 году.
После выборов в 2019 году Прают возглавил коалиционное правительство. Однако оппозиция утверждает, что выборы в парламент сопровождались массовыми нарушениями, включая скупку голосов и фальсификации.
12 января одновременно с акцией против Праюта в Бангкоке прошел аналогичный забег в его поддержку. По данным СМИ, в нем приняли участие приблизительно такое же число людей, как и в протестном забеге.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба с заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, а также пути ее нормализации. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность переговоров между президентом и представителями оппозиции.
Рашид Нургалиев проинформировал Рауля Хаджимба о встречах с представителями оппозиции, где им было отмечено, что все процессы должны протекать строго в правовом русле. Также на встрече с оппозицией обсуждалась необходимость разблокирования комплекса правительственных зданий.
В ходе встречи было отмечено, что сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут осложнить обстановку в республике, передает информагентство «Апсныпресс».
40-летний житель Тбилиси задержан по факту стрельбы у ночного клуба Bassiani. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что в ночь на воскресенье у входа в клуб обвиняемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего были ранены три человека. После он скрылся с места преступления.
Полицейские задержали злоумышленника «по горячим следам», возле его дома. При личном обыске обвиняемого сотрудники обнаружили и изъяли шесть ножей, 23 патрона, а также огнестрельное оружие, из которого были ранены люди. Тип ружья не уточняется, но, судя по всему, речь идет о дробовике.
Как отмечают в МВД, жизням пострадавших опасность не угрожает. Все трое молодых людей госпитализированы.
По информации Общественного вещателя, поводом для стрельбы послужило то, что 40-летнего мужчину не пустили в клуб. Чтобы отомстить, он произвел не менее 18 выстрелов. Из-за этого вечеринка в Bassiani была прекращена, до утра на месте работали эксперты-криминалисты.
В связи с произошедшим следствие начато по двум статьям УК Грузии – «попытка умышленного убийства двух или более человек» и «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия». Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
В Ливии в ночь на 12 января был объявлено перемирие между правительственными войсками и армией генерала Халифы Хафтара. Однако уже через несколько часов после вступления режима прекращения огня в силу стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта являются международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Хафтара.
С инициативой о прекращении огня с 12 января выступали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял условия.
Ранее сообщалось, что армия Хафтара пользуется поддержкой России. Президент Турции заявлял, что на стороне мятежного генерала воюют более двух тысяч наемников российской «частной военной компании Вагнера», которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наемники из Судана. Москва все отрицает.
В Тегеране сегодня, 11 января, прошла акция протеста, участники которой скандировали лозунги против высшего руководства страны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на полугосударственное агентство «Фарс». В Иране крайне редко появляются сведения об акциях против высшего руководства Исламской республики. Субботняя протестная акция прошла в Тегеране непосредственно вслед за признанием командования Корпуса стражей исламской революции факта удара ракетами по гражданскому пассажирскому самолету.
Первоначально иранское руководство говорило о «пожаре в двигателе», который якобы стал причиной крушения.
Агентство «Фарс» передало, что протестующие на улицах Тегерана в субботу рвали изображения Касема Сулеймани, популярного военного деятеля, командовавшего силами специального назначения в составе Корпуса стражей. Сулеймани был убит неделю ракетой, выпущенной по его автомобилю с американского дрона.
Иранское агентство «Фарс», считающееся близким к Революционной гвардии, опубликовало фотографии субботней акции в Тегеране и разорванный баннер с портретом Сулеймани. В демонстрации участвовали от 700 до 1000 человек.
«Прослеживается невиновность Марианны Чолоян, это мы и доказываем в первую очередь», - заявил адвокат Гаги Мосиашвили, защищающий интересы следователя Марианны Чолоян, задержанной по делу о гибели 15-летнего подростка. По его словам, состояние здоровья Чолоян удовлетворительное.
«Мы опять-таки в том же режиме, собираем доказательства, в процессе поиска доказательств. Прослеживается ее невиновность, это мы и доказываем в первую очередь, и работаем для подтверждения ее невиновности», - заявил Мосиашвили.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», что 15-летний Лука Сирадзе, который после опроса в полиции попытался покончить с собой, умер в больнице 17 декабря. По этому делу Служба государственного инспектора задержала следователя полиции Марианну Чолоян. Тбилисский городской суд 19 декабря избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции Меркель заявила, что Германия не поддерживает санкции США против участников проекта «Северный поток-2». Путин выразил уверенность, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», и он начнет работать в конце 2020-го года или начале 2021-го. Меркель заявила, что Берлин и Москва поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции, сообщил ТАСС.
Оба лидера обсудили также положение в Ливии. Путин высказал надежду, что противоборствующие в Ливии стороны последуют призыву России и Турции, высказанному на недавней встрече президентов России и Турции, и установят режим прекращения огня с полуночи 12 января.
Как сообщила «Немецкая волна», Меркель и Путин обсудили также ситуацию в Сирии, рост напряженности на Ближнем Востоке и обстановку в Донбассе.
Власти Украины рассчитывают на всеобъемлющее расследование обстоятельств гибели в небе над Ираном 8 января, в результате попадания ракеты «земля-воздух», 176-ти пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту украинского пассажирского лайнера. В Киеве требуют полного признания вины и компенсации со стороны Ирана. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили украинские СМИ.
«Мы ожидаем от иранской стороны готовности провести полное и открытое расследование, привлечение к ответственности всех виновных, возвращение тел погибших, выплату компенсаций и официальные извинения, переданные по дипломатическим каналам», - говорится в заявлении президента Украины.
Ранее сегодня, 11 января, Иран признал, что сбил самолет в результате трагической ошибки и выразил глубокое сожаление по этому поводу. До сегодняшнего дня Тегеран отказывался признать свою роль в гибели пассажирского самолета, едва успевшего взлететь из тегеранского аэропорта. Катастрофа произошла вскоре после запуска Ираном баллистических ракет по военной базе США, находящейся на территории Ирака.
На сегодняшнем брифинге премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сообщил о работе правительства в дни политического кризиса и об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания. «После вынесенного вчера решения Верховного суда РА в системе власти в Абхазии ничего не изменилось», - подчеркнул Бганба.
Премьер-министр разъяснил решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «В соответствии со статьей 5 закона «О Президенте РА», действующий президент исполняет обязанности главы государства до инаугурации вновь избранного президента. Поэтому и в работе правительства практически ничего не меняется».
Как проинформировал Бганба: «Правительство работает в штатном режиме. Бюджет вступил в силу сегодня, на совещании в Казначействе были определены направления работы». Тем не менее, по его словам, есть сложности - не работает аппарат правительства, нет нужных бумаг для утверждения сметы расходов, передает информагентство «Апсныпресс».
Кроме того, премьер-министр сообщил об итогах встречи с депутатом парламента Асланом Бжания: «Встреча была направлена на обеспечение работы аппарата правительства. Понятно, что сегодня на любой встрече затрагиваются вопросы нынешней политической ситуации. И то, что говорил Аслан Георгиевич по поводу позитивной встречи, я согласен, так как любая встреча – это позитив, мы обменялись мнениями. Я попросил сделать все возможное, чтобы работал аппарат правительства, у нас много хозяйственных вопросов, которые не ждут. Например, невозможно открыть финансирование некоторым ведомствам из-за того, что еще не утверждено штатное расписание. Вы знаете, что сокращение штатных единиц в ряде ведомств еще не утверждено».
При этом Бганба напомнил, что впервые с 2009 года на 102% был выполнен годовой бюджет-2019.
Президент Тайваня Цай Инвэнь на выборах сегодня, 11 января, переизбрана на второй срок с результатом около 57 процентов голосов, свидетельствуют данные Bloomberg после обработки 70 процентов участков. Инвэнь выступает за окончательное размежевание острова с Китайской народной республикой.
Китай считает Тайвань частью своей территории и предлагает существовать острову по принципу «одна страна - две системы». Популярность Инвэнь снизилась к окончанию первого срока, но вернулась на былой уровень на фоне протестов в Гонконге, жители которого с весны протестуют против методов управления городом Пекином.
Основной соперник Инвэнь - 62-летний мэр города Гаосюн Хань Гоюй - представлял на выборах партию Гоминьдан, выступающую за сближение с Пекином. Он, по предварительным данным, набрал 38 процентов голосов.
Сегодня на острове прошли так же выборы в местный парламент. Их результаты пока не подсчитаны.
«Начаты работы по ремонту правительственного здания в Сухуме, которое было захвачено протестующими 9 января», - заявил премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба на брифинге в Министерстве экономики.
«Начали ремонтные работы, здание находится на балансе правительства. Побиты окна, стекла, мне сложно сказать на какую сумму ущерб, потому что я видел только один этаж. Документация не пострадала, так как она вся оцифрована, я не думаю, что мы понесем колоссальный ущерб», - цитирует Бганба «Абхазия-Информ».
Кроме того, по словам Бганба, атрибуты президентской власти, о похищении которых сообщалось ранее, удалось вернуть. «Все атрибуты президентской власти находятся в администрации президента, они нашлись, к счастью. Я видел, что их заносят сегодня в здание», - сообщил премьер.
Вице-премьер Даур Аршба ранее заявил, что профильным органам предстоит разобраться в том, кто должен возместить ущерб, нанесенный во время захвата президентской администрации, и какова его сумма. По его словам, внутри здания «все раскурочено, разломано и разрушено».
«Служба госбезопасности совместно с Генпрокуратурой и МВД проводит комплекс доследственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности организаторов, участников массовых беспорядков и погромов в правительственных зданиях в г. Сухум, а также лиц причастных к хищению, находившегося в помещениях служебного оружия», - говорится в сообщении на сайте СГБ самопровозглашенной республики.
Также осуществляются мероприятия по установлению иностранных граждан, прибывших в республику для организации и участия в противоправной деятельности, передает «Абхазия-Информ».
«Власти Грузии ответственны за то, что тысячи граждан страны не смогли воспользоваться госпрограммой элиминации гепатита С и бесплатно излечиться от этого заболевания», - заявил сегодня, 11 января, на брифинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутат парламента Зураб Чиаберашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Программа бесплатного лечения гепатита С стартовала в Грузии в 2015 году. Ожидается, что завершится она до конца 2020 года. Дорогостоящие медикаменты, необходимые для лечения болезни, Грузии бесплатно предоставила американская компания Gilead Sciences. Накануне Служба госаудита сообщила, что у предоставленных лекарств стоимостью более 560,6 миллионов лари (194,5 миллиона долларов) истек срок годности. В Агентстве социального обслуживания Минздрава Грузии объяснили ситуацию значительным сокращением бенефициаров программы с июля 2017 года.
Чиаберашвили считает, что в данном случае речь идет о «тяжелейшем преступлении в отношении общества». Он подчеркнул, что проведенные в 2015 году исследования показали, что гепатитом С больны 150 тысяч граждан Грузии – это 8% от всего населения страны. Программы элиминации гепатита С должна была охватить как минимум 90% пациентов, то есть 135 тысяч человек.
Согласно официальным данным Минздрава Грузии, за четыре года бенефициарами программы смогли стать только 40% от всего числа пациентов. К октябрю 2019 года включены в нее были не более 60 тысяч человек, из которых 55 тысяч уже завершили курс лечения. Чиаберашвили уверен, что до конца 2020 года вылечить 70-75 тысяч человек невозможно. Исходя из этого, оппозиционер заявил о «полном провале» беспрецедентной инициативы. В «Европейской Грузии» считают, что Минздрав должен пересмотреть сроки завершения и условия программы элиминации гепатита С.
«Выборы президента должны пройти в Абхазии в течение двух месяцев», - сообщил член ЦИКа самопровозглашенной республики Гиви Габния сегодня, 11 января. Решение Кассационной коллегии Верховного суда о признании решения ЦИКа об итогах президентских выборов 2019 года недействительными и о назначении новых выборов вступило в силу накануне, с момента его принятия. В течение пяти дней ЦИК должен назначить и огласить дату новых выборов, сообщает «Нужная Газета».
«Мы проведем заседание в ЦИК, и я думаю, в понедельник решение будет, и мы назначим дату. Выборы должны будут состояться в течение двух месяцев. В этот период, в соответствии с законом, исполняет обязанности тот, кто был избран в 2014 году, его срок полномочий проходит только после принятия присяги вновь избранного президента», – сказал Габния.
Он пояснил, что законом не предусмотрены временные сроки для исполняющего обязанности, а только принятие присяги новым президентом. Габния также отметил, что закон позволяет уже участвовавшим в прошлых выборах кандидатам вновь баллотироваться на пост президента.
Что касается подачи жалобы Раулем Хаджимба в президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии (КС), то это можно сделать в течение 9 месяцев с момента вступления в силу решения КС. Габния подчеркнул, что решение президиума будет окончательным.
«Процедура выборов будет идти, ЦИК будет этим заниматься. Если президиум вынесет решение, что Рауль Хаджимба является законным президентом, но новые выборы уже пройдут к этому времени, решение президиума будет окончательным, и именно оно будет действовать, все остальное нужно будет отменять», – объяснил он.
США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского Корпуса стражей Исламской революции Абдул Резу Шахлаи. Об этом сообщают газеты the New York Times и The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Шахлаи был заместителем командующего спецназом Касема Сулеймани, убитого Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он считается ответственным за финансирование подразделения и его ключевые военные операции. В декабре Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за сведения о связях, активах и окружении военного.
Атака на Шахлаи была совершена в Йемене в ту же ночь, когда был убит Сулеймани, утверждают источники изданий. Там он оказывал поддержку шиитским повстанцам, воюющим против официальных властей страны и пользующихся поддержкой Ирана. Именно под руководством Шахлаи повстанцы-хуситы осенью атаковали заводы крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, утверждает ABC News. Белый дом так же называет его организатором покушения на саудовского посла в США, совершённом в Вашингтоне в 2011 году.
Пентагон пока не отреагировал на сообщение о попытке убийства Шахлаи. Ранее покушение на Сулемайни было раскритиковано спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими видными демократами, они посчитали его опасной провокацией. Корпус стражей Иранской революции, где служит Шахлаи, признан в США террористической организацией.
«Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь в связи с крушением пассажирского самолета в районе Тегерана», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером, 10 января.
По информации агентства «Новости-Грузия», самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Как сообщает пресс-служба президента, Гахария заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в авиакатастрофе и выразил соболезнования близким жертв трагедии. Он также заверил Зеленского, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.
В свою очередь Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу. «Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным», - приводит слова Зеленского пресс-служба президента Украины.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого. Сегодня в Генштабе вооруженных сил Ирана официально подтвердили, что самолет МАУ был непреднамеренно сбит, поскольку военные приняли его за вражеский объект. До сих пор в Тегеране категорически опровергали эту версию.
Султан Омана Кабус бен Саид умер в возрасте 79 лет. Перед смертью он долго болел, сообщает агентство Reuters, но монарх не оставил наследников.
На улицы столицы страны Маската выведена бронетехника, рассказываюи очевидцы. Военные призвали правящий дом собраться, чтобы выбрать преемника. На экстренной сессии правящего совета новым монархом назван бывший министр культуры Хайтем бен Тарик Аль Саид.
Дом аль Саид правит Оманом с 1746 года. Его основатель объединил султанат после освобождения от персидского завоевания. В стране оборудован пункт материально-технического обеспечения британского флота, предназначенный, в частности, для обслуживания новых авианосцев типа «Куин Элизабет».
Хайтему бен Тарик Аль Саиду 65 лет, он учился в Оксфорде и Кембридже, и был первым президентом футбольной ассоциации Омана. Он - двоюродный брат скончавшегося монарха, рассказывает издание Gulf News.
Иран признал, что его военные непреднамеренно сбили украинский самолет 8 января. Катастрофа, унёсшая жизни 176 человек, названа в заявлении страны человеческой ошибкой военных.
В заявлении генерального штаба, показанному по государственному телевидению утром 11 января, говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, поскольку он повернул в сторону "секретного военного центра" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заявлении подчеркивается, что военные были в состоянии "полнейшей боевой готовности" в связи с повышенным напряжением в отношениях с Соединенными Штатами. Тегеран подчёркивает, что виновные в этой трагедии понесут ответственность.
С извинениями за сбитый самолет выступили президент страны Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Наше глубокое сожаление, извинения и соболезнования нашим людям, семьям всех жертв, всем остальным государствам". Вместе с тем иранский министр переложил ответственность за происшедшее на США. "Грустный день, – написал Зариф в Твиттере. - Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к трагедии".
Заявление Тегерана последовало после того, как западные государства официально заявили, что, по данным разведки и радарного наблюдения, самолет был сбит ракетой "земля-воздух" в военной базы близ аэропорта, а США ввели новые экономические санкции против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора.
9 января украинские официальные лица заявили, что среди версий катастрофы – поражение ракетой находящегося на вооружении Ирана зенитно-ракетного комплекса "Тор-M1" российского производства. 10 января эта версия стала преобладающией.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов.
"Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов . Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" - сказал судья Темур Тарба, передает ТАСС.
Суд обязал Центризбирком назначить новую дату президентских выборов. Решение вступает в силу сегодня.
Кассационную жалобу рассматривал суд кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, Лии Адлейба и Екатерины Онищенко.
США ввели новые экономические санкции против Ирана после катастрофы пассажирского самолёта "Боинг-737" под Тегераном. В ней погибли 176 человек, согласно сообщению премьер-министров Канады и Великобритании причиной крушения могло стать попадание в самолёт иранской противозенитной ракеты.
Ограничения введены против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора, сообщает Associated Press. Под ограничение так же попадут добывающий и строительный сектора и текстильная промышленность.
"Президент ясно дал понять: мы будем вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия", — сказал Мнучин. "Мы хотим, чтобы Иран вёл себя как нормальная страна", — заявил Помпео.
В ночь на 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. Вскоре после него случилась авиакатастрофа самолёта "Международных авиалиний Украины".
12 новых грузовых автомобилей получили Силы обороны Грузии из Германии. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в пресс-службе Минобороны. С целью обновления парка грузовых машин грузинской армии, Министерство обороны Германии и МИД страны выделили Тбилиси 1,5 миллиона евро. На этот грант Грузия приобрела восемь водовозов и четыре контейнеровоза.
На официальной церемоним передачи машин присутствовал военный атташе, вице-полковник Уве Укервица, а также посол Германии в Грузии Хуберт Книрш. «Проект, который мы готовили в течение одного года, ставит своей целью развитие логистических возможностей Сил обороны Грузии. Информацию об их нуждах предоставило министерство обороны. Как видите, приобретено было 12 единиц грузовых автомобилей. Некоторые из них имеют функцию водовозов, другие – контейнеровозов. Их использование возможно в международных миссиях, с целью гуманитарной помощи или же для гражданских нужд, к примеру, во время стихийных бедствий», - сказал посол Германии.
К гостям мероприятия обратился и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил дружественные отношения двух стран и поблагодарил немецкую сторону за помощь. «В рамках «Инициативы расширения и усиления возможностей» немецкая сторона передала нам современные технические средства, что важно улучшит логистические возможности Сил обороны», - заявил Гарибашвили. После окончания церемонии глава Минобороны сел за руль контейнеровоза и прокатил на грузовике посла Германии.
В парламент Грузии поступил очередной список кандидатов в судьи Верховного суда. Он состоит из 6 имен. Его представил законодательному органу Высший совет юстиции.
В новый список вошли: Илона Тодуа, Геннадий Макаридзе, Нино Сандодзе, Паата Силагадзе, Гиоги Ткавадзе, Теа Дзимистарашвили.
Примечательно, что Паата Силагадзе второй раз оказался в числе кандидатов, представленных парламенту. Его имя значилось и в предыдущем 20-фамильном списке. Впрочем, Силагадзе не смог набрать достаточного количества голосов во время голосования по утверждению судей Верховного суда 12 декабря 2019 года. Точнее, его кандидатуру не поддержал ни один депутат.
Напомним, парламент Грузии утвердил 14 судей Верховного суда в конце прошлого года. Среди них был и бывший генеральный прокурор Грузии Шалва Тадумадзе.
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