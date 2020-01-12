Рауль Хаджимба встретился с представителями оппозиции

В столице Ирана Тегеране возобновились антиправительственные протесты, основное требование которых – наказать виновных в гибели украинского «Боинга», сбитого иранскими военными.

Очевидцы сообщают, что на акцию, большинство участников которой – студенты, вышло меньше людей, чем накануне. Тем не менее, их около тысячи. Предыдущий многотысячный митинг был разогнан силами правопорядка.

В Твиттере очевидцы публикуют множество фотографий и видео происходящего – в частности, возле зданий университета имени Шахида Бехешти и университета имени Алламе Табатабаи. На одном из них видно, как протестующие студенты стараются не наступать на изображения американского и израильского флагов, которые нарисованы на асфальте перед входом в учебное заведение.

Вместе с тем сегодня, 12 января, посол Великобритании в Иране Роберт Макэр заявил, что не участвовал в предыдущей демонстрации, а просто шел на мероприятие, которое было заявлено как «акция памяти жертв трагедии рейса PS752». Он мотивировал свой поход тем, что несколько жертв были британцами. По словам Макэра, он покинул акцию спустя пять минут после того, как кто-то начал выкрикивать антиправительственные лозунги. Тем не менее, британского посла задержали на несколько часов.

Сегодня Макэр отметил, что считает свое задержание незаконным. Грубым нарушением международных прав назвал его и Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Протесты в Иране против высшего руководства страны начались накануне – сразу после того, как командование Корпуса стражей исламской революции признало, что «по ошибке» сбило ракетой украинский пассажирский «Боинг», выполнявший рейс Тегеран-Киев. Погибли все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, всего – 176 человек. Первоначально иранское руководство утверждало, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

После объявления истинных причин гибели самолета, протестующие на улицах Тегерана начали рвать изображения Касема Сулеймани, популярного в Иране военного деятеля, командовавшего силами специального назначения. Сулеймани был убит неделю ранее ракетой, выпущенной по его автомобилю с американского дрона. Власти США считают его террористом, причастным к нападению на американское посольство.

Антиправительственные протесты в Иране публично поддержал президент США Дональд Трамп.