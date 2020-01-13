Королева Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период»

Королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским «переходный период», во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут находиться в Канаде и Великобритании.

Королева подчеркнула, что «полностью поддерживает» их желание обрести новую роль, но «предпочла бы» видеть их в традиционной роли членов королевского двора.

Елизавета II заявила, что предстоит выполнить еще много работы, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.

Гарри и Меган в минувшую среду объявили о своем желании отойти от выполнения обязанностей высокопоставленных особ королевского двора.