МИД Польши: Варшаву в 1945-м не освободили, а принесли новую неволю

В Москве вечером 17 января состоится артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши Варшавы Красной армией во время Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.

В пятницу на сайте Минобороны был опубликован ряд архивных документов, посвящённых Варшавскому восстанию, подавленному нацистами в 1944 году, освобождению Варшавы, деятельности польской Армии Крайовой и отношениям между советскими солдатами и населением Польши. Подборка документов, посвящённых Армии Крайовой – подпольной вооружённой организации, подчинявшейся легитимному зарубежному правительству Польши, которая вела борьбу с нацистами, – выдержана в резко критическом тоне. Речь идёт о советских донесениях, в которых бойцы польской армии называются бандитами и обвиняются в нападениях на советских солдат, а также представителей национальных меньшинств.

Из опубликованных документов о Варшавском восстании следует, что повстанцы ожидали помощи Красной армии, однако эта помощь оказывалась в ограниченных объёмах – в частности, советское командование ссылалось на невозможность помощи с воздуха из-за отсутствия авиационного топлива. В этих документах также содержится негативная характеристика Армии Крайовой, бойцы которой составляли ядро повстанцев.

Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров сказал, что архивные документы проливают свет на то, "кто и как освободил Варшаву". "Было бы важно узнать, что польская сторона скажет, когда их изучит", - добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что 17 января 1945 года стало днём не освобождения, а нового порабощения для Варшавы, поскольку к власти в Польше пришли поддержанные Москвой коммунисты. "Красная Армия вошла в руины города, ранее разрушенного во время восстания, на которое Красная Армия смотрела с другого берега Вислы и ничего не делала", – подчеркнул он, отметив, что с уважением относится к простым советским солдатам, сражавшимся против нацистов. Яблонский назвал публикацию российского Министерства обороны очередной попыткой фальсификации истории.