В правительстве Грузии собираются разделить министерство образования и культуры

Правительство Грузии собирается разделить министерство образования и культуры на два ведомства.

Об этом в беседе с «ИнтерпрессНьюс» сказал первый заместитель председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Нукри Кантария. Он пояснил, что процесс разделения ведомств начнется в феврале.

«Соглашение о разделении министерств образования и культуры уже достигнуто. Противников этого я не встретил. Соглашение состоит в том, что это было ошибкой, и Министерство культуры должно вернуться на исходное место. Этот процесс должен начаться в феврале, а затем перейдет в парламент, так как названия многих законов должны будут быть изменены. Тут была идея «малого правительства», но было ошибкой, конечно, слияние таких вещей. К сожалению, тогда я оказался один. Я знал как работник культуры и человек, давно занимающийся этим делом, что это не оправдается… Я еще не видел документа, но практически работа должна начаться. Предположительно, это осуществится в феврале, и правительство примет постановление», - сказал Кантария, добавив, что идея министра образования в том, чтобы спорт остался в министерстве образования.

Что касается бюджета, то, как отмечает Кантария, разделение министерств не создаст проблем, так как бюджет для сферы культуры выделен отдельной статьей.

Решением премьер-министра Мамуки Бахтадзе в 2018 году в Грузии были сформированы 10 министерств и 1 аппарат государственного министра. Министерство культуры и спорта было объединено с Министерством образования.