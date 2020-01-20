СГБ Грузии: цхинвальские власти возводят незаконные сооружения на территории села Гугутианткари

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) распространяет заявление, в котором сообщает, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия возводят незаконные сооружения на территории села Гугутианткари Горийского района, которое контролируется центральными властями Грузии.
«Оккупационные силы продолжают провокационные действия вдоль оккупационной линии. Они возвели незаконные сооружения на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, в селе Гугутианткари Горийского муниципалитета. Проводится процесс замены проволочных ограждений для обозначения так называемой «границы», что является частью так называемой бордеризации.
Со стороны СГБ была активизирована «горячая линия» и проинформирована Миссия наблюдения Евросоюза. Следует отметить, что у СГБ нет возможности рассмотреть этот инцидент в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), встречи в рамках которого прерваны после решения оккупационных сил от 29 августа 2019 года», - сказано в заявлении ведомства.
Следует отметить, что 14 января цхинвальские военные установили незаконные заграждения и возле села Чорчана Хашурского района, расположенного близ линии де-факто границы, которое также контролируется центральными властями Грузии.
После обострения ситуации в августе в сентябре в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Грузии было принято специальное заявление Евросоюза, в котором отмечалось, что ЕС активно участвует в крайне тревожных событиях в Гугутианткари и Чорчана/Цнелиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мосгорсуд признал законным отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего", созданную Алексеем Навальным.
Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонил Замоскворецкий районный суд Москвы.
Министерство юстиции не зарегистрировало "Россию будущего" в начале июня 2019 года, объяснив это тем, что название уже использовано другой политической структурой.
Месяцем ранее ведомство само внесло в список политических партий организацию с идентичным наименованием, которой руководит некий Александр Зорин. До этого его структура называлась "Партией свободных граждан".
Алексей Навальный и его соратники с 2012 года пытаются зарегистрировать свою партию. Сначала она называлась "Народный альянс", затем – Партия прогресса, и наконец – "Россия будущего". Каждый раз Минюст отказывал Навальному в регистрации, ссылаясь либо на то, что партия с таким названием уже существует, либо на ошибки в оформлении документов.
Две российские компании «Велада» и «Меркурий», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, займутся разработкой трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, пишет «Новая газета».
В декабре 2019 года парламент Сирии принял законы о договорах с этими двумя российскими компаниями. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют три четверти триллиона кубометров.
Фирмы «Велада» в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», связанной с Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и уехала в США. Она сообщила изданию, что по просьбе бухгалтерии «Конкорда» за дополнительное вознаграждение оформила «Веладу» на себя и играла в компании номинальную роль. После ухода Трофимовой компанию возглавила студентка Дарья Барановская. Она не ответила на вопросы газеты.
«Меркурий», по данным издания, в 2015-2018 годах обеспечивал питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что «Меркурий» связан со структурами Пригожина, в феврале 2019 года сообщало «Настоящее время». Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.
«Новая газета» отмечает, что в 2016 году компания «Евро Полис», связанная с так называемой «ЧВК Вагнера», договорилась с властями Сирии, что освободит нефтяные и газовые месторождения от контроля джихадистов в обмен на четверть от объема последующей добычи. По информации издания, правительство Сирии ратифицировало это соглашение в мае 2017 года. Месторождения расположены на левом берегу Евфрата в районах, контролируемых официальным Дамаском и его союзниками, в числе которых Россия.
Структуры Евгения Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около 20 миллионов долларов. Издание предполагает, что указанные две фирмы – это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте. В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.
Пригожин, которого называют «поваром Путина» – его компании занимались организациями питания в Кремле, – по многочисленным свидетельствам, имеет прямое отношение к деятельности частных военных компаний, в том числе «ЧВК Вагнера». Потери этой ЧВК в Сирии в 2015-2019 годах оценить сложно. По данным «Новой газеты», известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы. Самые значительные потери, однако, группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом при попытке захвата нефтеперерабатывающего завода: погибло от 60 до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии. МИД России тогда признал факт гибели и ранений десятков россиян, но отметил, что они находились в Сирии как частные лица.
В Ираке во время массовых протестов сегодня, 20 января, погибли двое полицейских, десятки демонстрантов были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и сотрудников силовых структур.
Участники протестов на площади Тайаран в Багдаде бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни. В других городах на юге Ирака сотни демонстрантов поджигали покрышки и блокировали основные дороги. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Антиправительственные волнения возобновились после нескольких недель затишья. Демонстранты заявляют, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди не выполнил своих обещаний, включая формирование нового правительства, подотчетного иракцам.
Ранее Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.
В конце ноября 2019 года Абдул-Махди объявил о своей отставке. В настоящее время он находится в должности временно исполняющего обязанности премьера.
Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы и иностранного вмешательства.
Всего в ходе протестов в Ираке были убиты более 450 человек, тысячи получили ранения.
Вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Даур Аршба освобожден от занимаемой должности, - об этом сообщается на сайте администрации президента.
«Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности Первого Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению», – говорится в указе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба.
Еще одним указом, датированным 20 января, от должности освобожден начальник Государственной службы охраны Отари Берзения. Исполнять обязанности руководителя службы будет Зураби Зантария.
Валерий Бганба стал исполнять обязанности президента после отставки Рауля Хаджимба.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Гахария 21-24 января проведет встречи с рядом зарубежных лидеров - участников форума. Запланированы переговоры с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций - Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и Oneweb.
Вместе с европейскими коллегами, грузинский премьер также примет участие в тематической дискуссии - "New Ambitions for Europe" ("Новые амбиции для Европы").
В состав правительственной делегации Грузии входят министр финансов Иване Мачавариани, а также советники премьера Ираклий Чиковани и Бека Лилуашвили.
Детали участия Грузии в военных учениях «Защитник Европы 2020» уточняются. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
По предварительной информации, американские военные в Грузии будут наблюдать за многонациональными парашютными прыжками.
Кроме Грузии, учения пройдут в странах Балтии, Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах.
В рамках учений произойдет самая крупномасштабная переброска американских войск на европейский континент за последние 25 лет. Предусматривается отправка около 20 тысяч солдат. Среди них - морские пехотинцы, военно-воздушные силы, подразделения Национальной гвардии и резервные подразделения.
Ранее в российском МИД заявили, что учения НАТО «Защитник Европы-2020» не имеют никакого отношения к обеспечению безопасности в регионе.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал "мочить" приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".
"Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают", – заявил губернатор в воскресенье.
"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все
передернули и переиначили", – выступил Игнатьев совсем в другом тоне днем в понедельник, после того, как его речь широко разошлась в СМИ.
"У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", – приводятся слова Игнатьева на официальном портале Чувашии в понедельник. Отдельно чиновник заметил, что "всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи".
"На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть, – подчеркивается в пресс-релизе региональных чиновников, которые работают с Игнатьевым. – Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает. Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи".
Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова коллеги не осудил.
В селе Гореловка Ниноцминдского муниципалитета Грузии, недалеко от границы с Арменией местные жители перекрыли дорогу. Фермеры протестуют из-за проблем с водоснабжением.
По словам участников акции, вода в селе есть только у нескольких семей, в том числе у местного чиновника - председателя сакребуло Ниноцминдского муниципалитета Смбата Кюрегяна.
Из за проблем с водоснабжением, сегодня в сельской школе частично прерван учебный процесс.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 января посетит Израиль, где примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, - сообщила пресс-служба главы государства.
Запланированы встречи Зурабишвили с президентом Израиля Реувеном Ривлином, президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, а также генерал-губернатором Канады и лидерами различных стран, участвующими в форуме.
По информации организаторов, во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 47 глав государств, членов королевских семей, премьер-министров и спикеров парламентов. Среди них – президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и принц Уэльский Чарльз.
Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста.
Юрий Чайка покинул должность Генерального прокурора России. Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Чайка освобождён от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу". Чем именно он будет заниматься - неизвестно.
Уже объявлено, что Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января.
Чайке 68 лет, генпрокурором он был с 2006 года.
Сыновьям Юрия Чайки, крупным бизнесменам, было посвящено одно из наиболее популярных расследований Алексея Навального. Сторонники оппозиционера шутят, что президент начал увольнять чиновников, расследования о которых ранее публиковал Фонд борьба с коррупцией.
В Москве после анонимных сообщений о минировании проверяют все станции метро, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.
По данным ТАСС, всего в Москве 20 января проверяют более 150 объектов, среди которых также 11 районных судов. По информации источника, угрозы взрыва поступили во все больницы города, а также три роддома. В настоящий момент, по его словам, в целях безопасности эвакуированы более десяти тысяч человек.
Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. Так в декабре угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили по электронной почте более 10 тысяч объектов. Были эвакуированы один миллион человек. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.
Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале прошлого года, а также в конце 2017 года. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.
Цхинвальский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии Геннадия Бестаева к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает «Институт исследования демократии».
51-летнего Бестаева задержали в ноябре прошлого года за нарушение де-факто границы. Ранее его неоднократно задерживали и подвергали административной и уголовной ответственности. Его дом расположен у разделительной линии в селе Зардиаанткари.
Помимо этого в югоосетинском КГБ заявили, что при личном досмотре у Бестаева обнаружили 6 граммов марихуаны.
В «Институте исследования демократии» считают, что грузинские власти прилагают недостаточно усилий для освобождения Геннадия Бестаева.
Я никогда не был единоличным правителем и не собираюсь быть таковым, - написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети «Фейсбук». Политик в резкой форме ответил журналисту Георгию Габуния, который в своей авторской программе заявил, что Саакашвили никто не позволит вернуться к власти единоличным правителем.
«Кто должен прийти к власти и кто нет - решает народ Грузии, а не какой-либо полезный идиот Иванишвили, или отдельно взятая знаменитость. Даже если ты знаменитый журналист, это не значит, что можешь навязывать свое мнение грузинскому народу. 60 процентов опрошенных Edison Research отважились сказать, что хотят моего возвращения в Грузию. Я никогда не был единоличным правителем и не собираюсь таковым стать», - написал Саакашвили.
«That's how f-n democracy functions, stupid! [Так работает чёртова демократия, дурачок]», - обратился Саакашвили к журналисту.
Напомним, что Георгий Габуния в июле прошлого начал авторскую программу с нецензурной брани в адрес Владимира Путина. В настоящее время он работает на канале «Мтавари Архи», основанном экс-директором «Рустави-2» Никой Гварамия.
Правительство Грузии собирается разделить министерство образования и культуры на два ведомства.
Об этом в беседе с «ИнтерпрессНьюс» сказал первый заместитель председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Нукри Кантария. Он пояснил, что процесс разделения ведомств начнется в феврале.
«Соглашение о разделении министерств образования и культуры уже достигнуто. Противников этого я не встретил. Соглашение состоит в том, что это было ошибкой, и Министерство культуры должно вернуться на исходное место. Этот процесс должен начаться в феврале, а затем перейдет в парламент, так как названия многих законов должны будут быть изменены. Тут была идея «малого правительства», но было ошибкой, конечно, слияние таких вещей. К сожалению, тогда я оказался один. Я знал как работник культуры и человек, давно занимающийся этим делом, что это не оправдается… Я еще не видел документа, но практически работа должна начаться. Предположительно, это осуществится в феврале, и правительство примет постановление», - сказал Кантария, добавив, что идея министра образования в том, чтобы спорт остался в министерстве образования.
Что касается бюджета, то, как отмечает Кантария, разделение министерств не создаст проблем, так как бюджет для сферы культуры выделен отдельной статьей.
Решением премьер-министра Мамуки Бахтадзе в 2018 году в Грузии были сформированы 10 министерств и 1 аппарат государственного министра. Министерство культуры и спорта было объединено с Министерством образования.
Почти две трети россиян – 63 процента россиян - считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из данных опроса "Левада-центра". Этот показатель достиг исторического максимума за все время проведения подобных исследований, с 2004 года. В 2018 году наличие политзаключенных признавали 50 процентов опрошенных.
Свободными людьми в обществе сейчас себя ощущают 68 респондентов. 32 процента опрошенных заявили о личной несвободе, отмечают социологи.
В ответ на вопрос о конкретных политзаключенных россияне чаще всего вспоминают бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинского режиссера Олега Сенцова, подчеркнул в беседе с газетой "Ведомости" руководитель "Левада-центра" Лев Гудков.
В конце прошлого года правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а ещё 64 – по политическим мотивам.
В списки, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше, подчёркивают правозащитники.
Лидеры 11-ти государств прибыли сегодня, 19 января, в Берлин для участия в конференции по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Ливии. Главная цель саммита - убедить правительства государств, которые поддерживают враждующие стороны в Ливии, отказаться от отправки им вооружений, от финансовой поддержки и от оказания помощи войсками.
Другая цель переговоров - обеспечить перемирие между правительством в Триполи, которое пользуется поддержкой ООН, и вооруженными отрядами командующего повстанческой армией генерала Халифы Хафтара, чей штаб находится в Тобруке.
Cаммит призван стимулировать политические процессы, которые предотвратили бы возникновение потока беженцев, подобно тому, который хлынул в соседние страны из Сирии.
Среди участников сирийской встречи в Берлине президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, итальянский и британский премьеры Джузеппе Конти и Борис Джонсон, госсекретарь США Майк Помпео. В саммите участвуют глава ООН Антониу Гутерриш и высокопоставленные представители Европейского Союза, Африканского союза и Лиги Арабских государств.
Организаторы берлинского саммита выразили надежду, что участники конфликта возьмут на себя твердые обязательства по поддержанию перемирия в стране, богатой нефтью и население которой составляет около 7 миллионов человек.
На прошлой неделе переговоры о ливийском урегулировании в Москве завершились безрезультатно – Хафтар отказался подписать документ об условиях перемирия. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретился с генералом в Бенгази на востоке Ливии и после встречи заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня. Однако накануне по приказу Хафтара лояльные ему силы взяли под контроль морские терминалы на восточном побережье страны и прекратили отгрузку нефти, доходы от которой поступали в распоряжение правительства в Триполи.
Сарадж, в свою очередь, в интервью германской прессе заявил, что в случае провала переговоров будет призывать к отправке в Ливию международного миротворческого контингента.
В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил накануне, 18 января, были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной контролирующей столицу страны вооруженной группировкой хуситов.
Удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб. Утверждается, что ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено, Оно может быть большим, чем называемые источниками 70 погибших. Признанный международным сообществом президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади назвал удар «трусливой и террористической» атакой, подчеркнув, что за действиями хуситов - радикальной шиитской группировки - стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона.
Война в Йемене с 2014 года, по оценкам ООН, унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях: при бомбежках коалиции во главе с Саудовской Аравией гибли мирные жители, как и при ракетных ударах хуситов, целью которых зачастую становится Саудовская Аравия. Эр-Рияд обвиняет хуситов и стоящий за ними Иран также в ракетных ударах по нефтяным объектам компании Aramco, которые в прошлом году привели к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов и кратковременному скачку цен на нефть.
В Киев из Ирана доставлены тела граждан Украины, погибших в результате авиакатастрофы 8 января под Тегераном.
Как признали иранские власти, самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит системой ПВО Ирана – как утверждается, по ошибке. Погибли 176 человек, главным образом граждане Ирана и Канады.
Среди погибших – 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажира.
В киевском аэропорту «Борисполь», куда прилетел самолет с телами погибших, прошла траурная церемония. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители страны. Погибшим были оказаны воинские почести. В аэропорту подняли флаги стран, граждане которых погибли на борту «Боинга».
Зеленский ранее обещал добиться от властей Ирана всей правды о трагедии, а также выплаты компенсации родственникам погибших. Компенсацию выплатят и власти Украины.
Иранские власти заявляют, что самолёт был сбит по ошибке в ночь, когда Иран наносил удары по базам США в Ираке, и его ПВО было приведено в режим повышенной боеготовности. Утверждалось, что в связи с катастрофой арестованы несколько человек, однако подробности пока не известны.
Накануне появились сообщения, что Иран передаст украинским властям «черные ящики» сбитого самолёта. Однако в воскресенье власти Ирана заявили, что пока не приняли об этом решения и по-прежнему пытаются расшифровать данные бортовых самописцев в Иране - сообщает Reuters.
Член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом. Конгрессмен США «обеспокоен продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в этом отношении». Марквейн Малин надеется, что власти Грузии прекратят враждебное отношение к американским компаниям.
«Как член Конгресса, я пишу вам о моей растущей обеспокоенности по поводу продолжающегося отклонения Грузии от демократических ценностей и ухудшающегося экономического благосостояния, связанного с этим. Учитывая это, я присоединяюсь к недавнему письму от моих коллег в Конгрессе, председателей Группы друзей Грузии Адама Кинзингера и Гари Конноли от 13 декабря, в котором выражается обеспокоенность по поводу решения отказаться от обещанных демократических реформ.
Несмотря на прогресс Грузии после провозглашения независимости в 1991 году, в последние годы наблюдается устойчивая негативная тенденция в индикаторах демократической и свободной рыночной экономики, которая не осталась незамеченной в Соединенных Штатах. Результатом этого является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию, поскольку американские и европейские бизнес интересы в Грузии стали объектами преследований и экспроприации.
Прекрасным примером этого является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса. Более того, американская социальная сеть Facebook заявила, что недавно она закрыла обширную сеть аккаунтов правящей партии «Грузинская мечта», которая использовала «скоординированное неаутентичное поведение» для подавления оппозиционных взглядов в Грузии и развития антизападных настроений, особенно против Соединенных Штатов.
Такая ухудшающаяся обстановка нашла свое отражение в законах, принятых как в Палате представителей, так и в Сенате, и подписанных Президентом, двух последовательных законах о бюджете на 2019 и 2020 годы, отражающих обеспокоенность по поводу демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса, прогрессивного антагонистического действия правительства Грузии. Впервые в современной истории Грузии ваша страна представлена негативно и с осторожностью со правительства США в отношении бюджетных законов.
Исходя из этой негативной тенденции, которую я описал, и для содействия остановке этой тенденции, растет выражение опасения и требований для обсуждения санкций и другие карательных мер. Я присоединяюсь к этому призыву к реформе, представив в Палату представителей США Акт о санкциях в отношении справедливой бизнес-практики в Грузии в начале этого года.
Я надеюсь, что Грузия будет продолжать оставаться стратегическим партнером Америки еще много лет. Я также надеюсь, что ваше правительство прекратит агрессивные действия против американских компаний и быстро примет предупредительные знаки, которые угрожают демократии и экономическому процветанию, которых так заслуживает грузинский народ», - написал конгрессмен в письме, опубликованном в «Twitter».
Дмитрий Медведев остается председателем партии «Единая Россия». Об этом в интервью Первому каналу сообщил он сам.
По словам бывшего премьер-министра, его новая должность – заместитель председателя Совета безопасности – «не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью».
Основными задачами партии на ближайшее время Медведев назвал «повышение уровня благосостояния людей» и «подготовку к выборам в Государственную думу», которые пройдут в следующем году.
Отвечая на вопрос об итогах работы его правительства, бывший премьер заявил, что «в целом доволен тем, как шли дела». В числе заслуг он назвал «импортозамещение» и «самый низкий уровень инфляции за всю историю страны».
15 января, после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин объявил о внесении в Конституцию изменений, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
Новым премьер-министром назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В Соединенных Штатах обе стороны разбирательства по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа представили юридические аргументы в защиту своей позиции.
В документе на 111 страницах, подготовленном демократами, членами Палаты представителей, которые будут представлять в Сенате сторону обвинения, утверждается, что Трамп допустил такие нарушения своей присяги, которые несовместимы с пребыванием в должности президента. Демократы считают, что он своими действиями поставил под угрозу безопасность страны и конституционный строй. Трамп обвиняется по двум статьям - о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании расследованию Конгресса. В центре обвинения - давление на власти Украины, которое, как утверждается, оказывалось по распоряжению Трампа для того, чтобы лично он получил политические выгоды.
Юридическая команда президента в ответ выпустила заявление всего на 6 страницах. Юристы назвали обвинения против Трампа «опасной атакой» на американцев и на их избирательные права, утверждая, что главная их цель - пересмотр результатов выборов 2016 года и вмешательство в предстоящие в этом году выборы. В статьях обвинения нет указания на какое-либо преступление или нарушение законодательства, а следовательно, они противоречат Конституции, утверждается в заявлении юристов Пэта Сиполлоуни и Джея Секьюлоу от имени Трампа. В нем также подтверждается, что Трамп категорически отвергает оба обвинения - о чем президент ранее говорил неоднократно.
К команде, которая будет защищать Трампа, присоединились также бывшие спецпрокуроры в деле об импичменте 42-го президента США Билла Клинтона Кеннет Стар и Роберт Рэй. Вместе с ними к команде присоединился и 81-летний адвокат Алан Дершовиц, среди клиентов которого – голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвинявшийся в изнасиловании боксер Майк Тайсон и американский футболист О. Джей Симпсон, который обвинялся в убийстве жены. Дершовиц заявил, что сам он убежденный демократ и как избиратель не будет рад, если Трамп будет оправдан, однако будет защищать президента, поскольку, по его словам, его действия не подпадают под импичмент, и отстранение президента от должности может создать опасный прецедент.
Рассмотрение дела действующего президента США по существу начнется в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и Верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге.
Для отрешения президента от должности необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в Сенате принадлежит Республиканской партии, от которой Трамп был избран на пост президента. Пока никто из республиканцев не поддержал обвинения.
Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Ни один из президентов не был в результате отстранен от должности.
20-летний гражданин Грузии скончался в больнице города Гориция на северо-востоке Италии. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на итальянские СМИ. Согласно распространившейся информации, молодой человек находился в лагере для мигрантов коммуны Градиска-д’Изонцо, где ожидал депортации. Он получил серьезные травмы во время массовой драки 14 января.
В конфликт вмешались полицейские и сотрудники охраны. С применением силы они остановили потасовку, задержав нескольких участников. Гражданина Грузии после инцидента госпитализировали. Через пару дней состояние пациента улучшилось, но сразу после выписки из больницы его задержали. Уже в тюрьме гражданину Грузии снова стало плохо, утром 18 января его вернули в медучреждение, где он и скончался.
Медики не исключают, что причиной смерти стал сердечный приступ. По факту начато следствие, уже назначена дата вскрытия тела умершего. Информацию о смерти молодого человека подтверждает Министерство иностранных дел Грузии. «Консульство проинформировано о случившемся. По предварительным данным, гражданин Грузии погиб от сердечного приступа и в течение будущей недели будет проведена экспертиза», - заявляют в МИДе.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власти. С таким призывом он обратился к лояльным властям журналистам во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах - сообщает «Медиазона» со ссылкой на издание «Правда ПФО».
По словам Игнатьева, отдельные журналисты «ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке», российские же власти критикуют. В результате их действий, сказал глава региона, «мы будем иметь митинги на улицах», из-за которых «некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства».
«Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», - сказал Игнатьев.
Ранее глава региона, в частности, назвал «фейковыми и надуманными» сообщения о допинговых нарушениях в чувашском спортивном училище. Факт этих нарушений при этом был подтвержден российским антидопинговым агентством РУСАДА.
Во Дворце государственных церемоний при организации Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии прошло мероприятие, подытоживающее спортивные события 2019 года - «Спортсмен года». На ежегодной церемонии награждаются лучшие в 11 категориях, также были учреждены 14 специальных призов.
Титулов удостоены шесть спортсменов, которые в прошлом году завоевали золотые медали на чемпионатах мира, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Примечательно, что у Грузии никогда не было 6 чемпионов мира в олимпийских видах в течение одного года.
Лучшие грузинские спортсмены 2019 года: Лухум Чхвимиани (дзюдо), Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика), Гено Петриашвили (вольная борьба), Бека Ломтадзе (вольная борьба), Нугзар Цурцумия (греко-римская борьба), Лаша Гобадзе (греко-римская борьба).
На мероприятии присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели.
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