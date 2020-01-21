В Томской области 11 человек погибли при пожаре в общежитии

В поселке Причулымский Томской области 11 человек погибли при пожаре в общежитии, арендованном китайской компанией. Из одноэтажного здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу около четырех часов утра. На момент прибытия первого подразделения задание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.
Через три часа пожар был потушен. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций сгоревшего здания. Их личности устанавливаются.
По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана, сообщил "Интерфакс-Сибирь". Здание принадлежит частному лицу.
Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. В экстренной службе региона сообщили, что сначала в доме загорелся обогреватель.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии. Басилашвили выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ву Квон Суна со счетом 6-7, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3.
Во втором раунде Басилашвили встретится с испанским теннисистом Фернандо Вердаско. В рейтинге ATP Басилашвили занимает 29-ю позицию, Вердаско – 51-ю.
Новый тендер для выявления инвестора порта Анаклия будет объявлен в ближайшее время. Об этом заявила министр экономического развития Грузии Натия Турнава.
При этом, по информации министра, учитывая события последних лет, условия тендера будут пересмотрены.
«Контракт с «Консорциумом развития Анаклия» был расторгнут после того, как правительство в течение нескольких лет 7 раз отсрочило инвестору срок выполнения обязательств. Несмотря на это, они все равно не смогли начать строительство и добыть необходимое финансирование. Наше решение было логичным. Анаклия – наш приоритет и мы не могли допустить дальнейшую задержку проекта», - заявила Турнава.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта.
При этом, с территории порта Анаклия вывозят строительную технику. Информация подтверждают в «Консорциуме развития Анаклия».
И.о. главы администрации Ткварчели Аида Чачхалия ушла в отпуск после угроз в свой адрес и требования молодежи об отставке. Об этом сообщает «Нужная газета».
Группа молодых людей 17 января заявила о намерении блокировать входную дверь администрации, чтобы не пустить её в здание.
«Ко мне на прием пришли трое молодых ребят, представились как от молодежного крыла партии «Амцахара» и потребовали, чтобы я освободила кабинет. Они сказали, что терпели меня пять лет, и терпение у них на исходе. Еще два месяца они меня там терпеть не собираются, в связи с тем, что я могу оказывать влияние на ход выборов», – рассказала Чачхалия.
По словам и.о. главы администрации Ткварчели, молодые люди обвинили ее в том, что она оказывала давление на избирателей на прошлых выборах, «якобы задействовав административный ресурс».
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на государственный концерн "Белнефтехим".
Нефть поставят 22 января через Клайпедский порт. По железной дороге сырье будет доставлено в Витебскую область для переработки на заводе "Нафтан". Это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, который обеспечивает переработку поступающей из России нефти - около 18 миллионов тонн в год - и её дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60 процентов продукции завода.
С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию из-за разногласий по цене на сырье. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.
К середине января правительство Белоруссии направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".
13 января на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Кадырова о назначении и. о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период его "временной нетрудоспособности".
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил тогда, что Кадыров проходит курс лечения. Позднее "Аргументы недели" распространили сообщения о том, что Кадырову предложена должность полномочного представителя президента России.
"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность", – заявил он в ходе расширенного совещания правительства ЧР.
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй отчет о крушении украинского "Боинга". В документе говорится, что самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1" российского производства. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным иранских властей, две ракеты были выпущены по "Боингу" "Международных авиалиний Украины" с северного направления. Через 6 минут после вылета из аэропорта Тегерана лайнер исчез с экрана основного радара. После попадания ракет самолёт начал стремительно терять высоту, отклонился от курса, пролетел мимо жилого района и его первый контакт с землей произошел в общественном парке, где "Боинг" столкнулся с препятствием, пересек футбольное поле, упал и загорелся.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с камер наблюдения.
В отчёте Иран признал, что бортовые самописцы сбитого "Боинга" являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Тегерана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану такое оборудование. Судьба «чёрных ящиков» по-прежнему остается неизвестной. Ранее сообщалось, что Иран собирается самостоятельно заняться расшифровкой самописцев, опровергнув, тем самым, сообщение об их передаче Украине.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. На борту находились 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады. Все они погибли.
Вначале иранские власти утверждали, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность лайнера. Позднее Тегеран признал, что самолёт был сбит ракетой класса "земля-воздух". Ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что лайнер сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США. В Иране вспыхнули протесты. МИД признал, что недовольство граждан вызвали действия властей и военных, скрывших информацию о причинах авиакатастрофы.
Новым лидером террористической группировки "Исламское государство" стал Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает британская газета The Guardian.
Издание называет его одним из основателей и идеологов "ИГ". Амир Абдель Рахман возглавил террористическую группировку через несколько часов после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в конце октября в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб. За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства" власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.
Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля - выходец из туркменской семьи, проживавшей в Ираке, и является одним из немногих лидеров "ИГ" неарабского происхождения, пишет газета. В 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где встретился с Аль-Багдади.
Спецслужбы не знают точно, где сейчас находится новый лидер "ИГ". Предположительно, он скрывается в Ираке - в одном из небольших городов к западу от Мосула.
С территории порта Анаклия вывозят строительную технику. Информация подтверждают в «Консорциуме развития Анаклия».
«Компания Van Oord наш акционер и подрядчик, который занимался углублением дна. Компания вывозит с объекта принадлежащую ей технику»,- заявил гендиректор консорциума Леван Ахвледиани.
Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Правительство планирует объявить новый тендер на строительство глубоководного порта.
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) распространяет заявление, в котором сообщает, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия возводят незаконные сооружения на территории села Гугутианткари Горийского района, которое контролируется центральными властями Грузии.
«Оккупационные силы продолжают провокационные действия вдоль оккупационной линии. Они возвели незаконные сооружения на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, в селе Гугутианткари Горийского муниципалитета. Проводится процесс замены проволочных ограждений для обозначения так называемой «границы», что является частью так называемой бордеризации.
Со стороны СГБ была активизирована «горячая линия» и проинформирована Миссия наблюдения Евросоюза. Следует отметить, что у СГБ нет возможности рассмотреть этот инцидент в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), встречи в рамках которого прерваны после решения оккупационных сил от 29 августа 2019 года», - сказано в заявлении ведомства.
Следует отметить, что 14 января цхинвальские военные установили незаконные заграждения и возле села Чорчана Хашурского района, расположенного близ линии де-факто границы, которое также контролируется центральными властями Грузии.
После обострения ситуации в августе в сентябре в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Грузии было принято специальное заявление Евросоюза, в котором отмечалось, что ЕС активно участвует в крайне тревожных событиях в Гугутианткари и Чорчана/Цнелиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Мосгорсуд признал законным отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего", созданную Алексеем Навальным.
Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонил Замоскворецкий районный суд Москвы.
Министерство юстиции не зарегистрировало "Россию будущего" в начале июня 2019 года, объяснив это тем, что название уже использовано другой политической структурой.
Месяцем ранее ведомство само внесло в список политических партий организацию с идентичным наименованием, которой руководит некий Александр Зорин. До этого его структура называлась "Партией свободных граждан".
Алексей Навальный и его соратники с 2012 года пытаются зарегистрировать свою партию. Сначала она называлась "Народный альянс", затем – Партия прогресса, и наконец – "Россия будущего". Каждый раз Минюст отказывал Навальному в регистрации, ссылаясь либо на то, что партия с таким названием уже существует, либо на ошибки в оформлении документов.
Две российские компании «Велада» и «Меркурий», связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, займутся разработкой трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, пишет «Новая газета».
В декабре 2019 года парламент Сирии принял законы о договорах с этими двумя российскими компаниями. Общая площадь месторождений по контрактам достигает 12 тысяч квадратных километров, а запасы газа, по оценке властей Сирии, составляют три четверти триллиона кубометров.
Фирмы «Велада» в 2015 году учредила Екатерина Трофимова, сотрудница компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», связанной с Пригожиным. В 2018 году Трофимова уволилась и уехала в США. Она сообщила изданию, что по просьбе бухгалтерии «Конкорда» за дополнительное вознаграждение оформила «Веладу» на себя и играла в компании номинальную роль. После ухода Трофимовой компанию возглавила студентка Дарья Барановская. Она не ответила на вопросы газеты.
«Меркурий», по данным издания, в 2015-2018 годах обеспечивал питанием военных на Дальнем Востоке. Затем компания занялась разведкой месторождений в Сирии. О том, что «Меркурий» связан со структурами Пригожина, в феврале 2019 года сообщало «Настоящее время». Сирийские власти говорили, что сотрудничают с этой фирмой с 2017 года.
«Новая газета» отмечает, что в 2016 году компания «Евро Полис», связанная с так называемой «ЧВК Вагнера», договорилась с властями Сирии, что освободит нефтяные и газовые месторождения от контроля джихадистов в обмен на четверть от объема последующей добычи. По информации издания, правительство Сирии ратифицировало это соглашение в мае 2017 года. Месторождения расположены на левом берегу Евфрата в районах, контролируемых официальным Дамаском и его союзниками, в числе которых Россия.
Структуры Евгения Пригожина, по оценке газеты, ежемесячно получают в Сирии ресурсы стоимостью около 20 миллионов долларов. Издание предполагает, что указанные две фирмы – это только часть компаний, участвующих в сирийском проекте. В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что «Велада» и «Меркурий» не имеют отношения к структурам Евгения Пригожина.
Пригожин, которого называют «поваром Путина» – его компании занимались организациями питания в Кремле, – по многочисленным свидетельствам, имеет прямое отношение к деятельности частных военных компаний, в том числе «ЧВК Вагнера». Потери этой ЧВК в Сирии в 2015-2019 годах оценить сложно. По данным «Новой газеты», известно о 8 погибших осенью 2015 года и о 25 погибших в 2016 году. В 2017 году погибло не менее 10 бойцов группы. Самые значительные потери, однако, группа понесла в феврале 2018 года в результате удара американской авиации под Хишамом при попытке захвата нефтеперерабатывающего завода: погибло от 60 до 200 человек. Примерно втрое больше человек получили различные ранения и контузии. МИД России тогда признал факт гибели и ранений десятков россиян, но отметил, что они находились в Сирии как частные лица.
В Ираке во время массовых протестов сегодня, 20 января, погибли двое полицейских, десятки демонстрантов были ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и сотрудников силовых структур.
Участники протестов на площади Тайаран в Багдаде бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни. В других городах на юге Ирака сотни демонстрантов поджигали покрышки и блокировали основные дороги. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Антиправительственные волнения возобновились после нескольких недель затишья. Демонстранты заявляют, что премьер-министр Адиль Абдул-Махди не выполнил своих обещаний, включая формирование нового правительства, подотчетного иракцам.
Ранее Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.
В конце ноября 2019 года Абдул-Махди объявил о своей отставке. В настоящее время он находится в должности временно исполняющего обязанности премьера.
Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы и иностранного вмешательства.
Всего в ходе протестов в Ираке были убиты более 450 человек, тысячи получили ранения.
Вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Даур Аршба освобожден от занимаемой должности, - об этом сообщается на сайте администрации президента.
«Освободить Аршба Даури Джумковича от занимаемой должности Первого Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению», – говорится в указе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба.
Еще одним указом, датированным 20 января, от должности освобожден начальник Государственной службы охраны Отари Берзения. Исполнять обязанности руководителя службы будет Зураби Зантария.
Валерий Бганба стал исполнять обязанности президента после отставки Рауля Хаджимба.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Гахария 21-24 января проведет встречи с рядом зарубежных лидеров - участников форума. Запланированы переговоры с руководителями международных финансовых организаций, а также крупнейших корпораций - Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-Cola и Oneweb.
Вместе с европейскими коллегами, грузинский премьер также примет участие в тематической дискуссии - "New Ambitions for Europe" ("Новые амбиции для Европы").
В состав правительственной делегации Грузии входят министр финансов Иване Мачавариани, а также советники премьера Ираклий Чиковани и Бека Лилуашвили.
Детали участия Грузии в военных учениях «Защитник Европы 2020» уточняются. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
По предварительной информации, американские военные в Грузии будут наблюдать за многонациональными парашютными прыжками.
Кроме Грузии, учения пройдут в странах Балтии, Польше, Германии, Бельгии и Нидерландах.
В рамках учений произойдет самая крупномасштабная переброска американских войск на европейский континент за последние 25 лет. Предусматривается отправка около 20 тысяч солдат. Среди них - морские пехотинцы, военно-воздушные силы, подразделения Национальной гвардии и резервные подразделения.
Ранее в российском МИД заявили, что учения НАТО «Защитник Европы-2020» не имеют никакого отношения к обеспечению безопасности в регионе.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал "мочить" приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".
"Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают", – заявил губернатор в воскресенье.
"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все
передернули и переиначили", – выступил Игнатьев совсем в другом тоне днем в понедельник, после того, как его речь широко разошлась в СМИ.
"У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения", – приводятся слова Игнатьева на официальном портале Чувашии в понедельник. Отдельно чиновник заметил, что "всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи".
"На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть, – подчеркивается в пресс-релизе региональных чиновников, которые работают с Игнатьевым. – Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает. Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи".
Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова коллеги не осудил.
В селе Гореловка Ниноцминдского муниципалитета Грузии, недалеко от границы с Арменией местные жители перекрыли дорогу. Фермеры протестуют из-за проблем с водоснабжением.
По словам участников акции, вода в селе есть только у нескольких семей, в том числе у местного чиновника - председателя сакребуло Ниноцминдского муниципалитета Смбата Кюрегяна.
Из за проблем с водоснабжением, сегодня в сельской школе частично прерван учебный процесс.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 января посетит Израиль, где примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, - сообщила пресс-служба главы государства.
Запланированы встречи Зурабишвили с президентом Израиля Реувеном Ривлином, президентом Северной Македонии Стево Пендаровски, а также генерал-губернатором Канады и лидерами различных стран, участвующими в форуме.
По информации организаторов, во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста примут участие 47 глав государств, членов королевских семей, премьер-министров и спикеров парламентов. Среди них – президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и принц Уэльский Чарльз.
Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста.
Юрий Чайка покинул должность Генерального прокурора России. Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Чайка освобождён от должности генпрокурора "в связи с переходом на другую работу". Чем именно он будет заниматься - неизвестно.
Уже объявлено, что Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января.
Чайке 68 лет, генпрокурором он был с 2006 года.
Сыновьям Юрия Чайки, крупным бизнесменам, было посвящено одно из наиболее популярных расследований Алексея Навального. Сторонники оппозиционера шутят, что президент начал увольнять чиновников, расследования о которых ранее публиковал Фонд борьба с коррупцией.
В Москве после анонимных сообщений о минировании проверяют все станции метро, а также сетевые магазины "Магнит" и "Пятерочка". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Кроме того, ранее стало известно о проверке более чем 100 школ и детских садов, а также 20 торговых центров. Решено ли проводить эвакуацию, пока неясно.
По данным ТАСС, всего в Москве 20 января проверяют более 150 объектов, среди которых также 11 районных судов. По информации источника, угрозы взрыва поступили во все больницы города, а также три роддома. В настоящий момент, по его словам, в целях безопасности эвакуированы более десяти тысяч человек.
Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. Так в декабре угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили по электронной почте более 10 тысяч объектов. Были эвакуированы один миллион человек. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.
Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале прошлого года, а также в конце 2017 года. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.
Цхинвальский районный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил гражданина Грузии Геннадия Бестаева к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает «Институт исследования демократии».
51-летнего Бестаева задержали в ноябре прошлого года за нарушение де-факто границы. Ранее его неоднократно задерживали и подвергали административной и уголовной ответственности. Его дом расположен у разделительной линии в селе Зардиаанткари.
Помимо этого в югоосетинском КГБ заявили, что при личном досмотре у Бестаева обнаружили 6 граммов марихуаны.
В «Институте исследования демократии» считают, что грузинские власти прилагают недостаточно усилий для освобождения Геннадия Бестаева.
Я никогда не был единоличным правителем и не собираюсь быть таковым, - написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети «Фейсбук». Политик в резкой форме ответил журналисту Георгию Габуния, который в своей авторской программе заявил, что Саакашвили никто не позволит вернуться к власти единоличным правителем.
«Кто должен прийти к власти и кто нет - решает народ Грузии, а не какой-либо полезный идиот Иванишвили, или отдельно взятая знаменитость. Даже если ты знаменитый журналист, это не значит, что можешь навязывать свое мнение грузинскому народу. 60 процентов опрошенных Edison Research отважились сказать, что хотят моего возвращения в Грузию. Я никогда не был единоличным правителем и не собираюсь таковым стать», - написал Саакашвили.
«That's how f-n democracy functions, stupid! [Так работает чёртова демократия, дурачок]», - обратился Саакашвили к журналисту.
Напомним, что Георгий Габуния в июле прошлого начал авторскую программу с нецензурной брани в адрес Владимира Путина. В настоящее время он работает на канале «Мтавари Архи», основанном экс-директором «Рустави-2» Никой Гварамия.
Правительство Грузии собирается разделить министерство образования и культуры на два ведомства.
Об этом в беседе с «ИнтерпрессНьюс» сказал первый заместитель председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Нукри Кантария. Он пояснил, что процесс разделения ведомств начнется в феврале.
«Соглашение о разделении министерств образования и культуры уже достигнуто. Противников этого я не встретил. Соглашение состоит в том, что это было ошибкой, и Министерство культуры должно вернуться на исходное место. Этот процесс должен начаться в феврале, а затем перейдет в парламент, так как названия многих законов должны будут быть изменены. Тут была идея «малого правительства», но было ошибкой, конечно, слияние таких вещей. К сожалению, тогда я оказался один. Я знал как работник культуры и человек, давно занимающийся этим делом, что это не оправдается… Я еще не видел документа, но практически работа должна начаться. Предположительно, это осуществится в феврале, и правительство примет постановление», - сказал Кантария, добавив, что идея министра образования в том, чтобы спорт остался в министерстве образования.
Что касается бюджета, то, как отмечает Кантария, разделение министерств не создаст проблем, так как бюджет для сферы культуры выделен отдельной статьей.
Решением премьер-министра Мамуки Бахтадзе в 2018 году в Грузии были сформированы 10 министерств и 1 аппарат государственного министра. Министерство культуры и спорта было объединено с Министерством образования.
Почти две трети россиян – 63 процента россиян - считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из данных опроса "Левада-центра". Этот показатель достиг исторического максимума за все время проведения подобных исследований, с 2004 года. В 2018 году наличие политзаключенных признавали 50 процентов опрошенных.
Свободными людьми в обществе сейчас себя ощущают 68 респондентов. 32 процента опрошенных заявили о личной несвободе, отмечают социологи.
В ответ на вопрос о конкретных политзаключенных россияне чаще всего вспоминают бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинского режиссера Олега Сенцова, подчеркнул в беседе с газетой "Ведомости" руководитель "Левада-центра" Лев Гудков.
В конце прошлого года правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а ещё 64 – по политическим мотивам.
В списки, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше, подчёркивают правозащитники.
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