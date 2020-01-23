Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Коституцию

Правительство Грузии опубликовало полученное от конгрессменов США критическое письмо. Оно адресовано премьер-министру страны Георгию Гахария. Авторы письма - Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули.

В документе говорится о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта в Анаклиа.

«Мы, как члены Конгресса, давно поддерживаем демократические реформы в Грузии и интеграцию на Запад. Как и в письме от 13 декабря 2019 года, некоторые из нас выразили обеспокоенность по поводу невыполнения обещанных демократических реформ и фактов проявления насилия в отношении мирных демонстрантов. Мы также пишем касательно политизации проекта глубоководного порта Анаклиа.

Грузия готовится к парламентским выборам 2020 года в период руководства «Грузинской мечты». Мы еще раз призываем вас соблюдать легитимность выборов и убедиться, что они защищены от внутреннего и иностранного вмешательства. В направленном вами ответе от 17 декабря 2019 года вы заверяете, что выборы 2020 года пройдут по высочайшим стандартам (с соблюдением норм). Согласно последним сообщениям, Facebook закрыл аккаунты, созданные «Грузинской мечтой». Тот факт, что эти аккаунты распространяли идеологию, противоположную демократии и западным ценностям, просто недопустим», - отмечают конгрессмены.

Как передаёт «Интерпрессньюс», в письме также говорится о ситуации в судебной системе.

«Мы обеспокоены тем фактом, что назначенные «Грузинской мечтой» прокуроры заново открывают судебные дела, направленные против оппонентов партии. Правда, касательно некоторых дел есть основания для расследования, однако большинство направлены против лидеров оппозиционных партий, новостных агентств, международных корпораций и представителей гражданского общества. Уважение верховенства закона и беспристрастной судебной системы является важнейшей частью здоровой демократии. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, которые будут гарантированы вашей партией», - отмечают представители Конгресса.

Значительная часть письма посвящена экономической тематике.

«После обретения Грузией независимости в 1991 году грузинский народ стремился к демократии и теному партнерству с Западом. Однако, несмотря на обещания, данные в течение последних трех десятилетий, демократические и экономические тенденции последнего времени негативно отражаются на имидже Грузии в глазах США. К сожалению, экономические показатели указывают на сокращение прямых иностранных американских и европейских инвестиций в Грузию, поскольку в отношении компаний имело место давление, что негативно отразилось на их бизнес-деятельности. Вместе с тем, политическое вмешательство «Грузинской мечты» в поддерживаемый США «Консорциум развития Анаклии» вызвало помехи включению в этот проект американских компаний. Эти события могут оказать нежелательное влияние на бизнес-среду и могут задержать будущие инвестиции США в Грузию. Сокращение иностранных инвестиций вредит не только грузинскому народу и его надеждам, но и мешает интеграции с западными институтами и усиливает влияние Владимира Путина в регионе. Грузия имеет возможность стать важным хабом доставки товаров из США и Европы в Центральную Азию и обратно, что повлечет бум (подъем) экономики Грузии», - говорится в письме.

Они надеются, что правительство Грузии будет работать с Конгрессом США, новым послом Келли Дегнан, Евросоюзом и неправительственными организациями для укрепления демократических институтов и повышения экономического благосостояния грузинского народа и Грузия будет оставаться стратегическим партнером США еще много лет.

«Мы с нетерпением ждем вашего ответа», - сказано в письме.