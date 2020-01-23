Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Коституцию

Государственная дума России в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции.
Документ был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Второе чтение законопроекта назначено на 11 февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.
В законопроекте, который был внесён в парламент уже 20 января, предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. В частности, президент предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.
Глава МИД Турции в интервью немецкому изданию Bild рассказал о поддержке Турцией вступления Грузии в НАТО. При этом, по словам Мевлюта Чавушоглу, этому противятся Германия и Франция.
«Германия и Франция в своем стремлении не ухудшить отношения с Россией выступают против принятия Грузии в НАТО. Однако Турция всегда поднимала тему интеграции Тбилиси в Североатлантический альянс», - заявил Чавушоглу.
Цитату министра приводит турецкое информационное агентство Anadolu.
В Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International, Грузия опустилась с 41-й позиции в мире на 44-ю.
Из 100 максимальных баллов у Грузии 56 баллов, а в прошлом году было 58. При этом, Грузия по-прежнему лидер среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Россия в рейтинге поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место.
Как и в прошлом году, Россия набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.
Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).
Экспорт вина из Грузии в прошлом году достиг рекордных 94 миллионов бутылок, что превышает показатель 2018 года на 9 процентов. Об этом сообщает Национальное агентство вина страны.
По информации ведомства, стоимость экспортированной продукции выросла на 17 процентов и составила 240 миллионов долларов.
Более 60 процентов экспорта приходится на Россию (58 384 540 бутылок, рост 9 процентов), на втором месте - Украина (10 272 315 бутылок, спад 4 процента), на третьем – Китай (7 089 259 бутылок, рост 2 процента).
Экспорт значительно вырос в ряд стран, в том числе в Израиль на 80 процентов, в Беларусь - на 74 процента, в Великобританию - на 60 процентов, в США - на 48 процентов,в Литву на 45 процентов, в Швецию на 636 процентов, в Молдову на 8738 процентов.
В Сухуми и Цхинвали поздравили Сергея Лаврова с переназначением на пост главы министерства иностранных дел России.
В поздравлении министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даура Кове говорится, что Лавров завоевал глубокое уважение и признательность абхазского народа.
«Под Вашим руководством, Министерство иностранных дел представляет собой сплоченную команду профессионалов, которые продолжают лучшие традиции дипломатической школы России. Во всем мире вас знают как целеустремленного и мудрого дипломата, с успехом защищающего интересы своей страны. Сергей Викторович, Вы завоевали глубокое уважение и признательность народа Республики Абхазия. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление абхазо-российского взаимодействия. Убежден, что позитивное сотрудничество между нашими странами будет и далее продолжено на благо наших народов», - сказано в поздравлении.
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев же считает, что назначение на столь ответственный государственный пост является очередным подтверждением безусловного доверия к Лаврову со стороны высшего руководства России.
«В Южной Осетии к Вам относятся с глубочайшим уважением за Ваш личный вклад в новейшую историю нашей страны, благодарны за Ваше искреннее отношение и заинтересованность в укреплении сложившихся двусторонних отношений между нашими странами. В этой связи выражаю уверенность в том, что при Вашем личном участии поступательное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами наших стран будет и дальше способствовать расширению и углублению двустороннего партнерства и интеграции, решению ключевых проблем обеспечения региональной безопасности и противодействия новым вызовам современного мира в интересах народов Республики Южная Осетия и Российской Федерации», - говорится в послании.
Президент России прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме Владимир Путин встретится с израильским руководством. Российский лидер также примет участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" и выступит на форуме "Сохраняем память о Холокосте", посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим" советскими войсками.
Сразу из после прилёта Путин направился в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там они проведут переговоры.
В планах Путина – встреча с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. В прошлом году её приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле прошлого года, когда израильтянка летела с пересадкой через Москву, у неё в багаже нашли девять граммов гашиша. Сама Иссахар отрицает, что везла его с целью контрабанды. Ряд СМИ отмечает, что во время своего визита Путин помилует заключённую.
Накануне визита российского президента, израильские СМИ сообщили о передаче права на Александровское подворье в Иерусалиме России в обмен на помилование Иссахар. Российские и израильские власти эти сообщения не прокомментировали.
Представители российского президента ранее заявили, что никаких двусторонних встреч с лидерами других государств не планируется из-за загруженного графика. Они допустили, что главы других государств, в том числе президент Украины Владимир Зеденский, и Путин смогут пообщаться в ходе официальных мероприятий "на ногах".
В Израиле с визитом находится и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Объявлены результаты конкурса «Приз Евросоюза по журналистике 2019». Радио Свобода победила в четырёх номинациях, в том числе за журналистское расследование проекта «Монитор Свободы».
За лучшую статью в печатных и электронных СМИ приз получила журналист Радио Свобода Нино Тархнишвили за статью «Уступил бы ли ты свои органы после смерти?»
За лучший сюжет в печатных и электронных СМИ приз получил Бесо Гвенетадзе (издательство «Индиго»).
За лучшую исследовательскую работу в печатных и электронных СМИ приз достался Георгию Мгеладзе – проект «Монитор Свободы» (Радио Свобода) за журналистское расследование «Привилегированные воры нефти BP».
За лучший блог в печатных и онлайн средствах массовой информации, размышление на тему в печатных, вещательных и электронных СМИ приз достался Джимшеру Рехвиашвили (Радио Свобода) за блог – «Как продать Сталина?».
За лучшую инновационную и оригинальную работу в печатных, вещательных и электронных СМИ приз получил Лаша Церцвадзе из издательства «Индиго».
За лучшее документальное фото, которое отражает ценности Евросоюза приз получил фотограф Радио Свобода Дато Коридзе – «Чиатура. 9-й день голодовки».
Специальный приз наблюдательной миссии Евросоюза в мирной журналистике за лучшую журналистскую работу, выражающую сенситивный подход к конфликтам, которая нацелена на восстановление доверия и мира между военно-конфликтующими сторонами в Грузии и выявляет высокие стандарты журналисткой этики и профессионализма приз получил Мамука Купарадзе – Студиа «Рэ».
Победители получат денежные призы (около 3900 лари), обладатель приза наблюдательной миссии ЕС также пройдет месячный курс в Лондоне, в Институте освещения войны и мира.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыла в Иерусалиме новое здание почетного консульства Грузии. На церемонии также присутствовали министр диаспоры Израиля и мэр Иерусалима.
В рамках визита, Зурабишвили уже встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином и обсудила с ним договор о трудовой миграции граждан Грузии.
Кроме того, президент получила высшую награду «Организации друзей Сиона» за поддержку евреев грузинским народом. Зурабишвили также осмотрела достопримечательности Иерусалима, в том числе Стену плача.
Сегодня глава государства примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Новый министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои старые посты в "Живом журнале", в которых называла себя "некультурным человеком" и признавалась, что не понимает, что такое гражданское общество. Первым об этом сообщил The Insider.
Судя по профилю, в блоге опубликовано 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны.Некоторые записи сохранились в веб-архиве.
В блоге Любимова писала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. В другой публикации она рассказывала, как нашла свой старый личный дневник, который вела в 16 лет. В нем она описывает, как в юности попробовала наркотики . Ещё в одном удаленном посте автор пыталась разобраться, что такое гражданское общество.
Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, написал в твиттере, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни".
Ольга Любимова заняла пост министра культуры в новом правительстве России 21 января. До этого она была главой департамента кино в Минкульте. Она автор сценария таких документальных фильмов, как "Путь Патриарха" и "Никита Михалков". Работала на Первом канале. Любимова из творческой семьи, окончила факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения ГИТИСа .
Россия поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.
В опубликованном сегодня исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе. Чем больше баллов набирает страна, тем выше её позиция в рейтинге.
Россия, как и в прошлом году, набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.
Из бывших советских республик ниже России находятся Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.
Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).
Как отмечают в Transparency International, в последние годы положение России в Индексе восприятия коррупции остается стабильным.
В отсутствие политической воли к реальным изменениям точечные меры, принимаемые властями, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в России, считает директор российского центра "Трансперенси Интернешнл" Антон Поминов.
По мнению экспертов, Россия должна усилить контроль финансирования политических партий, урегулировать лоббистскую деятельность и практику "вращающихся дверей", когда бизнесмены становятся чиновниками в своей отрасли и наоборот.
Отдельно эксперты советуют дать гражданам больше свободы, а также защищать активистов, журналистов и заявителей о коррупции.
На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей.
Правительство Грузии опубликовало полученное от конгрессменов США критическое письмо. Оно адресовано премьер-министру страны Георгию Гахария. Авторы письма - Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули.
В документе говорится о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта в Анаклиа.
«Мы, как члены Конгресса, давно поддерживаем демократические реформы в Грузии и интеграцию на Запад. Как и в письме от 13 декабря 2019 года, некоторые из нас выразили обеспокоенность по поводу невыполнения обещанных демократических реформ и фактов проявления насилия в отношении мирных демонстрантов. Мы также пишем касательно политизации проекта глубоководного порта Анаклиа.
Грузия готовится к парламентским выборам 2020 года в период руководства «Грузинской мечты». Мы еще раз призываем вас соблюдать легитимность выборов и убедиться, что они защищены от внутреннего и иностранного вмешательства. В направленном вами ответе от 17 декабря 2019 года вы заверяете, что выборы 2020 года пройдут по высочайшим стандартам (с соблюдением норм). Согласно последним сообщениям, Facebook закрыл аккаунты, созданные «Грузинской мечтой». Тот факт, что эти аккаунты распространяли идеологию, противоположную демократии и западным ценностям, просто недопустим», - отмечают конгрессмены.
Как передаёт «Интерпрессньюс», в письме также говорится о ситуации в судебной системе.
«Мы обеспокоены тем фактом, что назначенные «Грузинской мечтой» прокуроры заново открывают судебные дела, направленные против оппонентов партии. Правда, касательно некоторых дел есть основания для расследования, однако большинство направлены против лидеров оппозиционных партий, новостных агентств, международных корпораций и представителей гражданского общества. Уважение верховенства закона и беспристрастной судебной системы является важнейшей частью здоровой демократии. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, которые будут гарантированы вашей партией», - отмечают представители Конгресса.
Значительная часть письма посвящена экономической тематике.
«После обретения Грузией независимости в 1991 году грузинский народ стремился к демократии и теному партнерству с Западом. Однако, несмотря на обещания, данные в течение последних трех десятилетий, демократические и экономические тенденции последнего времени негативно отражаются на имидже Грузии в глазах США. К сожалению, экономические показатели указывают на сокращение прямых иностранных американских и европейских инвестиций в Грузию, поскольку в отношении компаний имело место давление, что негативно отразилось на их бизнес-деятельности. Вместе с тем, политическое вмешательство «Грузинской мечты» в поддерживаемый США «Консорциум развития Анаклии» вызвало помехи включению в этот проект американских компаний. Эти события могут оказать нежелательное влияние на бизнес-среду и могут задержать будущие инвестиции США в Грузию. Сокращение иностранных инвестиций вредит не только грузинскому народу и его надеждам, но и мешает интеграции с западными институтами и усиливает влияние Владимира Путина в регионе. Грузия имеет возможность стать важным хабом доставки товаров из США и Европы в Центральную Азию и обратно, что повлечет бум (подъем) экономики Грузии», - говорится в письме.
Они надеются, что правительство Грузии будет работать с Конгрессом США, новым послом Келли Дегнан, Евросоюзом и неправительственными организациями для укрепления демократических институтов и повышения экономического благосостояния грузинского народа и Грузия будет оставаться стратегическим партнером США еще много лет.
«Мы с нетерпением ждем вашего ответа», - сказано в письме.
Метеорологическая служба американского штата Флорида предупредила местных жителей, что улицы городов могут быть усыпаны уснувшими игуанами. Причина – рекордно низкая температура.
Согласно прогнозу синоптиков, температура во Флориде опустится до минус одного градуса по Цельсию. При такой температуре игуаны, которых завезли сюда в 1960-х годах из Бразилии, Мексики и Парагвая, впадают в оцепенение. Причем это происходит уже при температуре чуть больше четырех градусов по Цельсию.
Таким образом, в ближайшее время на улицах можно будет найти большое количество игуан, упавших с деревьев, где они ночуют.
Владимир Путин провел сегодня, 22 января, встречу с представителями общественности Липецкой области, на которой сделал ряд эмоциональных заявлений.
Президент, в частности, высказался о так называемых «группах смерти» в социальных сетях, в которых подростки подталкивают друг друга к самоубийству. Он назвал создателей таких групп «уродами» и «мразями», отметив, что «не мог себе представить, что такие люди существуют». Также во время своей речи Путин произнес нецензурное слово из трех букв.
При этом президент заявил, что как только он поручил МВД заняться «группами смерти», их влияние на подростков значительно снизилось. В числе прочих мер по предотвращению подростковых самоубийств Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову «продумать введение предмета «Основы безопасности жизни» в младших классах школы».
Вместе с тем, обсуждая с липецкой общественностью предложенные им изменения в российскую Конституцию, Путин заявил, что не считает целесообразной парламентскую форму правления в России. По мнению президента, она вредна, поскольку в стране «отсутствуют партии, имеющие многолетний опыт» и поскольку имеющиеся партии «как правило связаны с конкретным человеком». В качестве примера Путин назвал ЛДПР. «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет...», – развел Путин руками, не докончив фразу.
Президент также сказал, что Россия «с ее огромной территорией и многоконфессиональностью нуждается в крепкой президентской власти» и что «с иными формами правления лучше не экспериментировать».
Ранее Путин объявил о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. В числе прочего он предложил закрепить в основном законе страны статус и роль возрожденного им Госсовета. Несистемная оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.
Сам Владимир Путин считает, что появление в России института, стоящего над главой государства, «создаст двоевластие и будет абсолютно губительным для страны». Об этом он заявил в среду на встрече со студентами в сочинском образовательном центре «Сириус», куда он отправился после посещения Липецкой области. Одна из студенток предложила Путину занять пост «наставника» нового главы государства по примеру Ли Куан Ю в Сингапуре.
Ли Куан Ю был первым премьер-министром Сингапура и занимал этот пост с 1959-го по 1990-й год, затем в течение 14 лет он был старшим министром, и еще 7 лет занимал должность «министра-наставника». Все это время Ли Куан Ю фактически руководил страной.
Национальное собрание Армении сегодня, 22 января, во втором чтении и полностью приняло законопроект о «ворах в законе», устанавливающий уголовную ответственность для лиц, принадлежащих к преступной субкультуре.
За законопроект проголосовали только представители правящей фракции, сообщает Радио Азатутюн.
За пакет соответствующих изменений и дополнений в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения проголосовали 73 депутата от фракции «Мой шаг». Оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» воздержалась, а депутаты от фракции партии «Процветающая Армения» проголосовали против законопроекта.
Согласно закону, автором которого является правительство, лица будут нести уголовную ответственность за предоставление, получение и поддержание наивысшего уголовного статуса. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.
В Санкт-Петербурге с подозрением на новый коронавирус госпитализированы двое граждан России.
Известно, что один из них прилетел из Шанхая. «МБХ медиа» утверждает, что заболевший – 23-летний россиянин Арман Каракешишян. Он прилетел в Петербург с пересадками в Красноярске и Москве. После приземления его с температурой тела 38 градусов увезла скорая помощь. При этом как минимум один из медиков, по данным телеграм-канала, был в костюме биологической защиты.
Новый коронавирус, которым, возможно, заболел россиянин, появился в Китае. Там от него умерли уже 17 человек. При этом общее количество заболевших исчисляется сотнями, а накануне первый случай заболевания был подтвержден на территории США. Заражения также зафиксированы в Южной Корее, Таиланде и Японии.
Чеченский министр Джамбулат Умаров, комментируя заявление 22-летней жительницы Грозного Аминат Лорсановой о том, что ее пытали родственники за ее гомосексуальность, а во время пыток читали ей Коран, заявил, что такое чтение является «целебным».
«Чтение Корана в определенной обстановке, с определенными беседами действительно входит в терапию традиционной исламской медицины», – сказал Умаров, добавив, что заявление Лорсановой о пытках – «абсурдные новости, которые специально вбрасываются в медиапространство».
Джамбулат Умаров является министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Накануне, 21 января, жительница Грозного Аминат Лорсанова пожаловалась в Следственный комитет России на пытки со стороны «близких родственников» за ее гомосексуальность. В заявлении Лорсановой, которая требует возбудить уголовное дело, сказано, что в 2018 году родственники дважды насильно помещали ее в психиатрические стационары в Грозном, в которых она провела в общей сложности пять месяцев. Несколько раз к ней в больницу приходил знакомый семьи, который избивал ее палкой, одновременно читая ей Коран. По словам Лорсановой, знакомый говорил, что таким образом он изгоняет из нее «джинна».
Заявительница также утверждает, что все это происходило на глазах у ее родных, которые спокойно наблюдали за процессом и не реагировали на то, что Лорсанова кричала «от адской боли» и умоляла прекратить пытки. Кроме того, в конце 2018 года один из родственников не менее шести раз насильно вкалывал Лорсановой аминазин. Перед этим, по заявлению жертвы, он надевал на нее наручники, связывал ноги скотчем и заклеивал рот.
В апреле 2019 года Аминат Лорсановой удалось покинуть Чечню. Позже «Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать и из России.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где назвал задачей своей страны – стать лидером Восточной и Центральной Европы.
«Какая, по вашему мнению, задача у страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы», – заявил Зеленский. Его выступление с переводом на русский язык транслировал телеканал «Настоящее время».
Владимир Зеленский призвал участников форума в Давосе стать «акционерами успеха новой Украины». «Украина – это именно то место, где случаются чудеса. Моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина», – добавил президент.
50-й Всемирный экономический форум начался накануне, 21 января. На него приехали около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеры более 50 государств и правительств. Также в Давос прибыли миллиардеры из 36 стран мира, в их числе Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс.
В рамках Давосского форума, премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
По информации пресс-службы грузинского правительства, Левитс подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитету страны и заявил, что Латвия продолжит оказывать содействие Грузии по преодолению вызовов, связанных с оккупацией.
Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и координацию по вопросам евроатлантической интеграции. Речь зашла о саммите Восточного партнёрства, который пройдет в текущем году.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что экоактивистка Грета Тунберг обошла его, став человеком года по версии журнала Time. Соответствующее заявление Трамп сделал в Давосе, на встрече с журналистами.
Глава Белого дома отметил, что не считает разговоры об изменениях климате вымышленными и хотел бы чтобы Тунберг выступила в Давосе. При этом Трамп сказал, что экоактивистке следует отвлечься от Соединённых Штатов и сосредоточиться "на более загрязнённых странах".
Накануне шведская школьница в очередной раз вступила в заочную полемику с Трампом, который в своём выступлении раскритиковал активистов, призывающих к активным мерам по борьбе с изменениями климата, за излишний, по его мнению, пессимизм. "Когда наш дом горит, бездействие тех, кто у власти, только раздувает пламя", - заявила в ответ Тунберг.
Комментируя ситуацию с импичментом, президент США сообщил, что решение полностью зависит от Сената. Трамп вновь назвал весь процесс "обманом" и "охотой на ведьм" и сказал, что намерен следить за слушаниями.
Кроме того, американский лидер подтвердил, что Вашингтон в скором времени расширит список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты. СМИ сообщают, что под ограничения попадут семь стран, среди которых Белоруссия и Киргизия.
Россия заняла 134-е место в рейтинге стран мира по уровню демократии, который ежегодно составляет британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit.
Рейтинг, основанный на комбинации экспертных оценок и результатов опросов общественного мнения в 165 странах, учитывает пять ключевых показателей, которые характеризуют состояние демократии внутри государства: избирательный процесс, открытость правительства, участие общества в политической жизни, политическая культура и уровень гражданских свобод.
В итоговой таблице страны делятся по типу режима на четыре категории: полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим.
Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом Россия поднялась на десять строчек и догнала республику Конго, режим в стране по-прежнему оценивается как авторитарный. В ближайшие четыре года, считают в британском исследовательском центре, серьёзных изменений ждать не стоит.
В первую тройку стран по уровню демократии, как и в прошлом году, вошли Норвегия, Исландия и Швеция. Замыкает рейтинг Северная Корея. При этом общий уровень демократии в мире, по оценке The Economist Intelligence Unit, оказался худшим за всё время составления рейтинга – с 2006 года.
Из последних опубликованных рейтингов, которые так или иначе затрагивают уровень свобод в странах, Россия заняла 98-е место в мире по экономическим свободам, и 176-е место – по уровню политических и гражданских свобод.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня собрались для обсуждения общественно-политической ситуации. Спикер Валерий Кварчия предложил депутатам обратиться к народу, чтобы успокоить общество и подготовиться к предстоящим выборам.
Однако, как сообщает «Нужная газета», инициатива спикера возмутила часть депутатов. Они назвали текст одного из рабочих обращений провокацией, а депутат Александр Анкваб его разорвал.
Часть депутатов категорически отказалась работать над общим обращением. Споры депутатов продолжились и без журналистов, которых попросили покинуть совещание.
По информации депутата Алхаса Джинджолия, обращение к народу было решено не принимать.
В Грузии ищут счастливого обладателя миллионного джекпота. Об этом сообщает компания «Национальная лотерея Грузии».
Неизвестный указал в билете лото 6 цифр (17, 24, 25, 29, 33 и 36) и выиграл 1 182 454 лари (около 410 тысяч долларов).
В компании призывают всех участников розыгрыша проверить заполненные ими билеты.
Российский МИД считает «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства 17 января.
«Непростая обстановка в прошлом году сложилась в грузино-югоосетинском приграничье. Дестабилизирующим фактором стало размещение вблизи югоосетинского села Цнелис поста грузинских силовиков. Отмечаем и чрезмерную ответную реакцию Цхинвала. Призываем обе стороны к сдержанности и конструктивному обсуждению спорных вопросов в рамках Женевских дискуссий и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Цнелисский кризис стал подтверждением необходимости начала диалога по делимитации и демаркации границы между Грузией и Южной Осетией, о чем постоянно напоминают российская и югоосетинская делегации», - говорится в заявлении.
В Москве считают, что реальной угрозой эскалации напряженности и основным вызовом для региональной безопасности на Южном Кавказе является ускоренное военно-политическое «освоение» территории Грузии со стороны НАТО.
«Наблюдаем наращивание продвинутого политического и военно-технического сотрудничества альянса и Вашингтона с Грузией. Рассчитываем, что в США и НАТО всерьез отнесутся к нашим предостережениям и перестанут, по сути, подстрекать Тбилиси к противостоянию с Россией», - сказано в заявлении, опубликованном по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Ситуация у разделительной линии вблиз села Цнелиси накалилась в августе прошлого года. В ответ на обустройство грузинского поста, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате авиаударов под руководством России в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и очевидцев. Из-за интенсивных обстрелов на северо-западе страны свои дома покинули около 350 тысяч жителей, десятки тысяч человек бежали к границе с Турцией.
В середине декабря правительственные войска при поддержке российской авиации возобновили наступление в провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооружённая сирийская оппозиция. По сообщениям гуманитарных организаций, в декабре под обстрелами погибли 22 человека. Как утверждается, были разрушены больницы и школы.
Москва и Дамаск отвергают обвинения в неизбирательной бомбардировке и утверждают, что наносят удары только по позициям радикальных экстремистов.
Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.
С Георгием Джанашия, осужденным за резонансное убийство подростка Давида Саралидзе, оформят процессуальное соглашение.
По информации прокурора Торнике Надирадзе, Джанашия сознался и раскаялся в совершении преступления, а также предоставил важную информацию стороне обвинения.
Заявление прокурор сделал в Верховном суде Грузии, где идёт рассмотрение дела.
Отец погибшего подростка Заза Саралидзе сегодня заявил, что для него главное – правда, а не судебные сроки отдельных лиц.
Убийство на улице Хорава произошло в декабре 2017 года. В результате подростковой драки погибли два школьника – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Следствие задержало двоих несовершеннолетних – Г.Дж. и Г.Б. Впрочем, отец Давида Саралидзе – Заза Саралидзе настаивал, что к убийству его сына был причастен Михаил Каландия, которого, как неоднократно заявлял Саралидзе, покрывали органы с подачи его дяди – Мирзы Субелиани, теперь уже бывшего сотрудника прокуратуры. Каландия задержали в июне прошлого года.
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