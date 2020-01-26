Минздрав Грузии начинает информационную кампанию из-за коронавируса

Минздрав Грузии с завтрашнего дня, 27 января, начнет информационную кампанию в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу группы эпидемиологов начали дежурить в Тбилисском международном аэропорту. Специалисты главным образом измеряют температуру у пассажиров, прибывших из Китая. В случае необходимости медики проведут быстрое обследование. Центр по контролю заболеваний Грузии уже начал информационную кампанию в интернете. Ведомство публикует на своей странице в Facebook баннеры с рекомендациями ВОЗ, которые должны помочь сдержать распространение вируса.

«Как я знаю, рейсы из Китая отложены до 1 февраля, но люди приезжают разными транзитными перелетами. Чаще всего перелеты из Стамбула, Дохи и многих других стран», - сообщил Гамкрелидзе. Прямые рейсы из Китая в Грузию отменили до 1 февраля из-за празднования Нового года. По подсчетам Гамкрелидзе, в течение ближайшего месяца из КНР в Тбилиси прибудет от четырех до пяти тысяч человек.

В Грузии граждане КНР работают на крупных строительных объектах – в регионах страны китайские компании реализуют сразу несколько инфраструктурных инициатив.В понедельник эпидемиологи должны навестит рабочих в Харагаули (регион Имерети), занятых на строительстве автомагистрали Восток-Запад. Им предоставят полную информацию о коронавирусе нового типа.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Впоследствии случаи заболевания фиксировали в других городах КНР. По последним данным, число летальных исходов от нового типа пневмонии в Китае выросло до 56. Количество заразившихся превысило 2 тысячи.