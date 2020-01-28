Абхазский ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге рассказала о ситуации в Абхазии и Южной Осетии.

Как передаёт Первый канал Грузии, она затронула проблему ограничения прав граждан, рассказала о разделенных деревнях и акцентировала внимание на фактах похищения людей.

«Ситуация с правами человека на оккупированных территориях находится в плачевном состоянии и постоянно ухудшается», - заявила Зурабишвили.

Президент затронула существующие переговорные форматы, отметив, что ни один из них не является обнадеживающим.

«Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им», — заявила Саломе Зурабишвили.

Президент отметила, что целью правительства Грузии является благосостояние и безопасность граждан.

«Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов. Тем не менее, нашей главной целью и устремлением является благополучие и безопасность рядовых граждан. Они заслуживают лучшей жизни», — отметила Зурабишвили.