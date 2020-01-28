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Абхазский ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания
ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Аслана Бжания для участия в президентских выборах.
Ранее комиссия уже зарегистрировала партию «Акзаара», которая планирует выдвинуть кандидатуру Леонида Дзапшба.
Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы пройдут 22 марта.
Другие новости дня
Зурабишвили: Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси на расстояние 30 километров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге рассказала о ситуации в Абхазии и Южной Осетии.
Как передаёт Первый канал Грузии, она затронула проблему ограничения прав граждан, рассказала о разделенных деревнях и акцентировала внимание на фактах похищения людей.
«Ситуация с правами человека на оккупированных территориях находится в плачевном состоянии и постоянно ухудшается», - заявила Зурабишвили.
Президент затронула существующие переговорные форматы, отметив, что ни один из них не является обнадеживающим.
«Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им», — заявила Саломе Зурабишвили.
Президент отметила, что целью правительства Грузии является благосостояние и безопасность граждан.
«Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов. Тем не менее, нашей главной целью и устремлением является благополучие и безопасность рядовых граждан. Они заслуживают лучшей жизни», — отметила Зурабишвили.
Азербайджан приостановил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск
Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января текущего года по техническим причинам приостановила на неопределенный срок прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Об этом сообщает агентство Рейтер.
«Транспортировка нефти по северному трубопроводу приостановлена по техническим причинам. Мы используем параллельно разные маршруты для транспортировки нефти. После решения технических проблем транспортировка будет восстановлена», - заявил глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По данным компании, транспортировка нефти по северному маршруту сократилась в 2019 году до 824.300 тонн с 1,213 миллиона тонн в 2018-м.
SOCAR в марте прошлого года внезапно остановил транзит сырья через российский порт Новороссийск, ссылаясь на плановый ремонт трубопровода. Прокачка нефти по этому маршруту была восстановлена в июле 2019 года.
Всего SOCAR намерена транспортировать через Россию в 2020 году 1,3 миллиона тонн нефти.
Британскому туристу вернули украденный в Тбилиси велосипед
Британскому туристу Роуану Кэмпбеллу вернули украденный в Тбилиси велосипед. Об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.
Кэмпбелл путешествует на велосипеде из Сингапура в Великобританию. О потере средства передвижения он сообщил полиции 25 января.
Накануне туриста приняли в администрации туризма Грузии и сообщили, что готовы передать ему новый велосипед. Сегодня же стало известно, что Кэмпбелл сможет продолжить поездку на своём транспорте.
Навальный нашёл у детей премьер-министра России квартиры за 180 млн рублей
Двое сыновей премьер-министра России Михаила Мишустина владеют двумя квартирами по 180 квадратных метров оценочной стоимостью по 180 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
По данным расследователей, детям премьер-министра принадлежит целый этаж в жилом комплексе на Фрунзенской набережной в самом центре Москвы. Стоимость одного квадратного метра там оценивается в один миллион рублей.
Обе квартиры раньше принадлежали московскому предпринимателю Александру Удодову, настаивают в ФБК. Он — партнёр Мишустина по хоккею. В 2011 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что следствие считало его подозреваемым в причастности к попытке хищения почти двух миллиардов рублей из Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.
После Удодова они были проданы ресторатору Аркадию Новикову, связанному, согласно другим расследованиям, с семьёй Мишустина. Он, в свою очередь перепродал квартиры детям премьер-министра сразу после того, как они стали совершеннолетними, а их имущество стало возможным не указывать в декларации чиновника.
Ранее Русская служба Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость общей стоимостью больше миллиарда рублей. С учётом этого расследования, других найденных объектов и декларации чиновника, фонд Навального оценил недвижимость семьи премьер-министра в три миллиарда рублей.
Зурабишвили заявила, что в Грузию пустят российских депутатов, нарушивших закон об оккупации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.
«Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не даёт право посещать Грузию тем гражданам, которые ранее посетили оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси. Но мы [в отличие от России] страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаёмся верны своим принципам и руководящим указаниям этой организации», - заявила Зурабишвили в Страсбурге.
К президенту Грузии обратился член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Калашников. Он вспомнил визит в Тбилиси депутата Сергея Гаврилова в июне прошлого года. Калашников заявил, что Гаврилова избили и Грузия стала опасной страной дла парламентариев.
Саломе Зурабишвили потребовала выплатить компенсации депортированным из России гражданам Грузии
Саломе Зурабишвили потребовала от Москвы выплатить компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом президент Грузии заявила во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.
«Грузия выиграла это дело в 2014 году. Решение Верховной палаты о компенсации в размере 10 миллионов евро 1500 гражданам Грузии было принято только 31 января 2019 года. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека и не выполняет свое обязательство о выплате компенсаций. Я вынуждена повторить призыв нашего правительства к этой организации и её членам, и попросить вас оказать давление на российские органы власти для того, чтобы Россия выполнила свои обязательства и выплатила компенсации жертвам массовых депортаций без дальнейших проволочек», - заявила Зурабившили.
ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
Мадуро предложил "Роснефти" контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, предложил крупным международным нефтяным компаниям приватизировать нефтяную отрасль страны. Она была национализирована при его предшественнике Уго Чавесе, после этого добыча нефти в стране упала до исторического минимума.
О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской "Роснефтью", итальянской Eni и испанской Repsol. Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль за нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной PDVSA. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство.
Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране находится на минимуме больше чем за 70 лет.
В марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания “Роснефть” продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов.
В октябре венесуэльская газета El Nacional писала, что Венесуэла рассматривает возможность передать управление над нефтяной отрасли "Роснефти", тогда в российской компании заявили, что слухи не комментируют.
Прокуратура не выявила превышения полномочий бойцом спецназа по делу Мачаликашвили
Прокуратура Грузии не выявила превышения полномочий бойцом спецназа по делу Темирлана Мачаликашвили и прекратила следствие.
«Мачаликашвили не подчинился приказу показать руки, попытался привести гранату в действие, из-за чего спецназовец выстрелил в него», - заявил представитель следственного ведомства на специальном брифинге.
В прокуратуре отмечают, что отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили подтвердил протокол об изъятии гранаты из комнаты его сына.
При этом, стало известно и о прекращении уголовного преследования Темирлана Мачаликашвили по факту его причастности к терроризму. В прокуратуре говорят, что решение принято из-за его смерти - несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства о содействии террористам и владении гранатой.
Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений, он погиб 10 января 2018 года. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
Глава МВД Грузии отвергает обвинение в преследовании полицейского
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури отвергает обвинение в преследовании полицейского Георгия Двалишвили.
Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.
«Этот прецедент произошел шесть лет назад. Я не знал о том, что у него [Двалишвили] были эти кадры. Я даже не помнил – был этим полицейским Двалишвили или кто-либо еще. Что касается преследования. Из-за реформы в патрульной полиции ему просто предлагали перейти на другую должность. Мне тоже могут предложить перейти на другую должность. Если тогда произошло преступление, он должен был донести этот факт до Генеральной инспекции или Прокуратуры, а не сохранять кадры», - заявил Гомелаури, который в 2014 году был заместителем главы МВД.
При этом, Гомелаури не считает действия Вахо Изория преступными.
Скандальный инцидент вчера прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.
Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского Уханя
Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского города Уханя. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, сегодня состоится межведомственная встреча, на которой обсудят детали эвакуации.
Ранее в МИД Грузии заявили, что в Ухане находятся пятеро граждан страны.
Грузия также намерена временно приостановить прямое авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса.
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, уже достигло 106.
РБК: главу Чувашии отправят в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на этой или на следующей неделе. Об этом сообщили РБК источники, близкие к администрации президента. Решение принято на фоне скандала с вручением ключей от новой машины сотруднику пожарной части и резких высказываний в адрес журналистов.
О том, что скандал может завершиться досрочной отставкой Игнатьева, ранее предположили источники "Коммерсанта". Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года. Второй срок его полномочий истекает в сентябре.
24 января глава Чувашии, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними, как собаку. Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в интернете.
Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров сообщил, что эпизод был шутливо-дружеским жестом.
Вчера комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии. В "Единой России" посчитали неуместной демонстрацию "чванства и барских замашек" Игнатьевым, который, по их мнению, унизил честь и достоинство офицера и оскорбил чувства миллионов человек.
Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".
Позже глава Чувашии извинился за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, когда он призывал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".
Михаил Саакашвили: У меня были плохие отношения с Обамой, мы не особо любили друг друга
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время диалога с молодежью по «скайпу» рассказал об отношениях с экс-президентом США Бараком Обамой.
«У меня были плохие отношения с Обамой, мы не особо любили друг друга. Но Обама правильно сказал, что если вы устали от политиков, сами станьте политиками. А хныкайте только потом, если у вас не получится. Он абсолютно прав», - заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии отметил, что рад участию молодежи в политических процессах Грузии.
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, достигло 106. Подтверждены почти 1300 новых случаев заболевания, сообщают информационные агентства со ссылкой на китайские власти. Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило четыре с половиной тысячи по всей стране.
Центром распространения коронавируса считается город Ухань в провинции Хубэй. Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах.
Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство властей многих государств. 17 китайских городов закрыты на карантин. Госдепартамент США призвал американцев по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение заболевания. Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. Власти Германии и Франции изучают возможности для эвакуации своих граждан из Уханя.
В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10миллионов долларов на борьбу сновым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин. Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах - участниках Африканского союза.
Натия Турнава: Думаю, нам придётся приостановить рейсы из Китая
Грузия намерена временно приостановить прямое авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса. Об этом журналистам заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Министерства экономики, здравоохранения, другие ведомства работают в координации. Проводятся необходимые превентивные меры. Мы проверяем пассажиров, которые прибывают из Китая. Но думаю, что нам придётся временно приостановить прямые авиарейсы из Китая. Несмотря на то, что оснований для паники нет и Грузия признана страной с малой степенью риска, такой шаг будет необходим», - заявила Турнава.
В пограничных зонах, в том числе в аэропортах Тбилиси и Кутаиси, уже дежурят врачи. Вчера из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных
Энергоснабжение Южной Осетии восстановили через шесть часов после аварии
Авария произошла вчера на линии электропередач в районе поселка Дзау самопровозглашенной республики Южная Осетия. В результате, около шести часов электроэнергия не поступала абонентам.
Работы были затруднены из-за сложного участка обрыва. Восстановить энергоснабжение удалось к полуночи.
Южная Осетия полностью обеспечивается энергией за счет линии электропередач, идущей из Северной Осетии через Рокский перевал.
Вице-премьер Хуснуллин подарил дочери квартиру стоимостью 200 миллионов рублей
Дочь нового вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина владеет квартирой в центре Москвы, которая стоит как минимум 200 миллионов рублей, сообщает Znak.com со ссылкой на выписку из Росреестра.
Изначально квартира площадью 186,7 квадратных метров, которая находится в 500 метрах от Кремля в Колымажном переулке, была в собственности Москвы, Хуснуллин выкупил её в феврале 2011 года – спустя три месяца после назначения на должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Позже чиновник подарил недвижимость своей дочери Малике.
Марат Хуснуллин был назначен вице-премьером после отставки предыдущего состава правительства под руководством Дмитрия Медведева.
Московские оппозиционные активисты и муниципальные депутаты, борющиеся против точечной застройки в столице и уничтожения памятников архитектуры, называли Хуснуллина одним из самых коррумпированных чиновников мэрии города, а также одним из идеологов московской программы "реновации". На новом посту Хуснуллин уже заявил о необходимости распространить программу по всей России.
Пентагон признал, что разбившийся самолёт принадлежал США
Пентагон признал гибель нескольких военнослужащих, находившихся на борту самолёта, упавшего в афганской провинции Газни. Reuters сообщает, что Bombardier E-11A пролетал над территорией контролируемой талибами, которые заявили, что самолёт сбили они.
Другой источник, на который ссылается агентство, не пожелавший назвать себя, подтвердил, что самолёт потерпел крушение в результате действий противника.
Агентство AFP отмечает, что Bombardier E-11A выполнял функции мобильного узла связи и управления войсками, а также разведки и управления беспилотниками. По одним сведениям, погибли пять американских военнослужащих. По другим, на борту находилось 10 человек.
Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей e-mail
Правительство России одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной и «фейковой» информации, сообщает «Интерфакс».
В то же время в официальном отзыве правительства говорится, что проект нуждается в доработке. В частности, от авторов документа просят «определить в тексте понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать возможного расширительного толкования».
Законопроект о блокировке пользователей e-mail был разработан главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом и его коллегами по Совфеду – Людмилой Боковой и Александром Карлиным. Авторы документа предлагают штрафовать юридические лица за неисполнение закона – в том случае, если он будет принят, – на сумму до 1 миллиона рублей.
В октябре прошлого года законопроект был внесен в Госдуму. В ноябре о нем отрицательно отозвалось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В ведомстве заявили, что закон «нарушает принцип сетевой нейтральности» и к тому же технически не реализуем.
- Андрей Клишас возглавил комитет Совета Федерации по конституционному законодательству в мае 2012 года, после избрания Владимира Путина президентом России на третий срок. С тех пор он, в частности, стал автором законов об ужесточении наказания за нарушение правил проведения митингов, о введении ответственности за оскорбление власти, «фейковых новостях» и автономном интернете.
Реувен Ривлин пригласил Анджея Дуду посетить Израиль
Президент Израиля Реувен Ривлин сегодня, 27 января, пригласил президента Польши Анджея Дуду приехать в Израиль для нормализации двусторонних отношений после периода напряженности, возникшей в полемике о роли Польши во Второй мировой войне.
Ривлин выступил на мемориальном мероприятии на юге Польши в связи с 75-й годовщиной освобождения советской Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Ривлин сказал, что многовековая связь между поляками и евреями обращена в будущее и опирается на неколебимую приверженность памяти о фактах минувшей истории.
Отношения между Польшей и Израилем оставались сердечными со времени развала Советского Союза. Напряженность возникла в 2018 году, когда польские власти временно ввели в действие закон, который квалифицировал как преступление любое высказывание об ответственности Польши за преступные деяния нацистов.
Примеры участия поляков в преследовании евреев, хоть и признаются, но остаются крайне чувствительной темой для этой крупной восточноевропейской страны. Поляки гордятся тем, что множество их соотечественников рисковали жизнью ради спасения евреев в годы Второй мировой войны.
Израиль будет всегда помнить и чтить память тех более чем 7 тысяч поляков, которые рисковали собой для спасения евреев, заявил Ривлин. Он однако заметил, что таких людей было недостаточно много, а Германия получила значительную помощь в проведении ею смертоносной политики в европейских странах.
На минувшей неделе Дуда решил не участвовать в памятных церемониях в Иерусалиме, посвященных освобождению Освенцима. Он посетовал на то, что не получил возможности обратиться к собравшимся, несмотря на то, что такая возможность была дана представителям России, Франции, Великобритании, США и Германии.
Польские власти также были разочарованы комментариями президента России Владимира Путина, сделанными в декабре. Российский лидер предположил, что Польша разделяет ответственность за начало войны.
Реувен Ривлин заявил, обращаясь к аудитории на месте бывшего концлагеря, что он приглашает Дуду в Иерусалим для «дискуссий, которые укрепят отношения сотрудничества между двумя странами». «Давайте оставим историю историкам», - провозгласил Ривлин.
Леван Изория покидает должность главы Службы внешней разведки
Леван Изория покидает должность главы Службы внешней разведки. Об этом Изория заявил в эфире телекомпании «Post TV». По его словам, он уже обратился с заявлением об отставке к премьер-министру Грузии.
Как пояснил Изория, еще в декабре прошлого года было решено, что он продолжит работу на должности посла Грузии в Германии и планировал написать заявление об отставке с поста главы Службы внешней разведки в конце января.
CIT: в афганской провинции Газни разбился самолет ВВС США
Самолет, потерпевший сегодня катастрофу в Афганистане, оказался мобильным узлом связи и ретранслятором ВВС США, ранее сообщалось, что самолет был гражданским. О военном назначении самолета Bombardier сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
Ранее сообщалось, что радикальная группировка «Талибан» (запрещена в РФ как террористическая) объявила о гибели самолета ВВС США в афганской провинции Газни.
Пока нет ясности, взяли ли талибы на себя ответственность за гибель самолета. В изложении агентства Reuters, представитель талибов заявил, что он был сбит. Другие агентства приводят его слова только как констатацию того, что самолет разбился.
В командовании вооруженных сил США в Афганистане пока не подтвердили, что разбившийся в понедельник самолет был американским. По словам представителя командования, оно изучает сообщения о катастрофе.
В социальных сетях появились фото и видео, предположительно, упавшего самолёта. На нем видны обломки Bombardier E-11A с опознавательными знаками ВВС США.
На сессии ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации
В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация отправилась на сессию – после возвращения России в ПАСЕ в прошлом году. Однако ее полномочия не были автоматически подтверждены. Их оспорил член литовской делегации Эмануэлис Зингерис. Он обвинил Россию в нарушении ее обязательств перед Советом Европы – в частности, неисполнении решений Европейского суда по правам человека, а также агрессии по отношению к Украине и Грузии. Кроме того, полномочия оспорили по процедурным основаниям, из-за того, что в выборах в российскую Госдуму также участвовали жители аннексированного Крыма.
Инициативу поддержали более 30 депутатов. Теперь предложение заблокировать полномочия российской делегации рассмотрит комитет по мониторингу, а затем пленарное заседание ассамблеи. Член российской делегации Леонид Калашников сказал, что, если полномочия российской делегации будут ограничены, она покинет сессию ПАСЕ.
Ряд депутатов также предложили провести на сессии срочные дебаты на тему «отсутствия демократии в политическом процессе» в России, однако это предложение было отклонено.
- Полномочия российской делегации были ограничены после аннексии Крыма. Несколько лет российские представители не принимали участия в сессиях. Однако в прошлом году ПАСЕ сменила регламент, что открыло путь к восстановлению полномочий российской делегации. Она вернулась в ПАСЕ.
- В знак протеста сессию тогда покинула делегация Украины. В работе нынешней сессии она, однако, принимает участие. Представительница Украины Мария Мезенцева обжаловала назначение депутата Госдумы Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ. По его кандидатуре должно состояться отдельное голосование.
Из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных
Из Китая в Грузию запретили ввоз живых животных. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, речь идёт, в основном, об аквариумных черепахах и рыбках. Решение принято на основании рекомендаций международных организаций и связано с распространением коронавируса.
Меры контроля в связи со вспышкой коронавируса уже приняты в аэропортах Грузии. В частности, врачи измеряют у пассажиров температуру. Ожидается, что временно приостановят прямые авиарейсы из Китая в Грузию.
В августе в Кутаиси выпустят первые электромобили
Завод по производству электромобилей в Кутаиси выпустит первую продукцию в августе текущего года. Об этом губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе заявил Первому каналу Грузии.
По словам Шаламберидзе, после окончания первого этапа строительства, планируется расширить производство. В частности, на месте будут производить и детали для автомобилей.
Производством электромобилей в Кутаиси займётся китайская компания Changan Automobile совместно с грузинской AiGroup. Планируется экспорт продукции в европейские страны. У Грузии соглашение о свободной торговле с ЕС.
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