Сын первого президента Грузии вышел из комы в турецкой клинике

Врачи в турецкой клинике вывели из искусственной комы сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия, об этом его брат Константин Гамсахурдия сообщает на своей странице в Facebook. «Врач описывает его состояние как нормальное. Он адекватно воспринимает среду, однако пока не может говорить из-за аппарата искусственного дыхания. Благодарю этих врачей – они действительно сделали все возможное», - пишет Гамсахурдия.

Цотне Гамсахурдия стал жертвой нападения вечером 19 декабря на Гальской улице в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом. В ту же ночь ему были сделаны две сложные операции, после которых он по-прежнему оставался в критическом состоянии. Врачи не исключали, что понадобится и третья операция.

Супруга Гамсахурдия Анна Джабаури рассказала журналистам, что в Грузии находились турецкие врачи, которые оценили состояние Цотне и приняли решение перевезти его в Турцию, где его будут лечить в одной из американских клиник Стамбула. По словам медиков, у Цотне в правой части груди колото-резаные раны, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в области головы. Его оперировали около семи часов.

Подозреваемые в нападении на сына первого президента Грузии пять человек уже задержаны. Им предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства и недонесении о преступлении. Четверым из них - Тато Гарибашвили, Георгию Сологашвили, Петре Купарадзе и Кахе Чхетиани, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Пятый обвиняемый в недонесении о преступлении Торнике Кватадзе был освобожден в зале суда. Сологашвили на процессе признал вину и заявил, что нанес ножевые ранения Гамсахурдия после того, как тот без причины ударил его. Этому предшествовало выяснение отношений, которое началось во время застолья.