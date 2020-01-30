Сын первого президента Грузии Константин Гамсахурдия назначен посланником Грузии в Германии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии. В ведомстве отметили, что Гамсахурдия был назначен на эту должность в ноябре 2019 года, при этом был учтен его опыт работы.

Константину Гасахурдия 58 лет, он сын Звиада Гамсахурдия от первого брака. Получил образование в Тбилисском государственном университете, где окончил востоковедческий факультет, а затем аспирантуру Тбилисского института востоковедения. После того, как в январе 1992 года Звиад Гамсахурдия был свергнут, Константин Гамсахурдия уехал в эмиграцию в Швейцарию, где занимался литературной и переводческой деятельностью.

После «революции роз» в Грузии в ноябре 2003 года вернулся на родину и активно занялся политикой - основал и возглавил движение «Свобода», которое приняло участие в парламентских выборах в марте 2004 года, но не преодолело семипроцентный барьер. В ноябре 2007 года принимал участие в оппозиционных митингах, требовавших отставки Михаила Саакашвили. На парламентских выборах в мае 2008 года был избран депутатом парламента Грузии, однако уже 12 июня отказался от депутатского мандата, как и другие депутаты-оппозиционеры.

В сентябре 2009 года парламент Грузии принял поправки к Конституции, которые позволяли ранее отказавшимся от своих мест оппозиционным депутатам восстановить свои депутатские мандаты. Вскоре после этого Константин Гамсахурдия объявил о своем возвращении в парламент, в ноябре 2009 года он возглавил созданную комиссию по расследованию обстоятельств гибели своего отца.

24 июня 2011 года был утвержден на должности постоянного представителя Грузии в расположенных в Женеве двух агентствах ООН - Международном союзе электросвязи и Всемирной метеорологической организации.