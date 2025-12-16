Москва всерьёз настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что та не станет «разменной монетой» в играх против России. Об этом заявил РИА Новости директор Четвёртого департамента стран СНГ российского МИДа Михаил Калугин.

По словам дипломата, Москва стремится «к стабильным отношениям с Тбилиси».

«Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах», – добавил Калугин.

В частности, отметил он, Грузия «не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия «второго фронта» против России».

«Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду», – заключил дипломат.

После заявления грузинских властей о приостановке евроинтеграции до 2028 года в России нередко положительно отзываются о действиях Тбилиси, в частности хвалят власти за «противостояние деструктивному влиянию» и одновременно обвиняют Брюссель в давлении на Грузию.

В «Грузинской мечте» утверждают, что западные политики и дипломаты призывали Тбилиси к открытию «второго фронта» против России. При этом конкретных фактов, как правило, не приводят, ограничиваясь заявлениями о том, что речь шла, например, о введении санкций против Москвы – это, по мнению властей, неизбежно привело бы к военному противостоянию и «включению Грузии в войну». Призывы к ведению военных действий против России западные политики и дипломаты категорически отрицают.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе и президент России Владимир Путин приняли участие в форуме мира и доверия в Туркменистане. Для лидеров России и Грузии, не поддерживающих дипломатические отношения, это стало первым совместным появлением на одном мероприятии за последние годы. Они сфотографировались на «семейном» фото и прослушали выступления друг друга. Это вызвало волну обсуждений и критики в Тбилиси.

В Грузии при этом неоднократно подчёркивали, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно до восстановления территориальной целостности страны.