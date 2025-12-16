Европа представила план гарантий безопасности для Украины

Лидеры стран Европы после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским представили план гарантий безопасности для Украины из шести пунктов.

Он включает в себя:

Постоянную военную поддержку Украины и сохранение численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время;

Формирование многонациональных сил под руководством Европы в рамках «коалиции желающих» при поддержке США с возможными действиями на территории Украины;

Механизм контроля за прекращением огня, который под руководством США с участием международных представителей позволит заниматься мониторингом ситуации - для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них;

Инвестиции в восстановление Украины, финансирование реконструкции, а также торговые соглашения и компенсацию ущерба со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными;

Обязательство реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами в случае обострения и нападения на Украину;

Поддержку вступления Украины в ЕС.

Ранее в понедельник в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США о плане завершения войны России против Украины. По словам Зеленского, переговоры с американской делегацией были продуктивными и подробными, но остается нерешенным вопрос территорий.

Как пишет Sky News со ссылкой на источник, президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров. Собеседник издания утверждает, что по ряду вопросов был достигнут консенсус. По данным The Guardian, делегация США заявила, что "90 процентов" вопросов между сторонами урегулированы.