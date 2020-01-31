Анатолий Бибилов встретился с фермерами республики

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел встречу с фермерами, получившими в 2011 году в качестве товарного кредита свыше 900 голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Как сообщает пресс-служба президента, во встрече также принял участие министр сельского хозяйства Лев Пухаев.

Как сообщает информагентство «Рес», 7 ноября 2018 года состоялась аналогичная встреча, где фермеры рассказали президенту о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, начиная с перевозки поголовья и заканчивая судебными разбирательствами. По их словам, практически сразу после выдачи среди поголовья был значительный падеж, кроме того, в трехлетних договорах о пользовании КРС был указан существенно завышенный вес животных.

Тогда Анатолий Бибилов поручил ответственным лицам проработать вопрос и найти наиболее безболезненный выход из ситуации. Были списаны пени по просроченным кредитам. Однако фермерам, по их словам, требуются большие послабления от государства. На сегодняшней встрече президент заверил обманутых фермеров, что правительство пойдет им навстречу, однако нельзя рассчитывать на то, что кредиты будут списаны.

Он отметил, что сегодня нужно заключить новые договоры, отозвав иски против фермеров из судов, и обязать их выплатить кредиты, взяв за основу тот живой вес крупного рогатого скота, который предприниматели получили 9 лет назад. Соответствующие поручения Анатолий Бибилов дал министру сельского хозяйства: «Заключите с каждым фермером индивидуальный договор и в зависимости от размера кредита определите, какую сумму он будет выплачивать за месяц».