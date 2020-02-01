Майк Помпео встретился в Минске с Александром Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 1 февраля, прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.

На встрече с Лукашенко​ Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России - долгая история соседских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях», - сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время - после долгого перерыва - США направят в Минск своего посла.

Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за «недопонимания» в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США ​и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.

По словам президента Белоруссии, «враги» перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и «юродствовали». Что за враги - Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.