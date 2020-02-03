В России не решились возобновлять авиасообщение с Грузией для компенсации потерь от рынка Китая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, запрет полетов в Китай из-за коронавируса обсуждался 30 января на совещании под руководством министра транспорта Евгения Дитриха. Министр допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта. «Идея открыть также Грузию встретила негативную реакцию», - сообщил источник «Коммерсанта».

Издание сообщает, что «Аэрофлот» остался единственной российской авиакомпанией, имеющей право на перевозку пассажиров в Китай. Всех прилетающих из страны принимает терминал F Шереметьево, где введены усиленные санитарные меры. Эксперты отмечают, что с учетом приостановки полетов европейских авиакомпаний в Китай у «Аэрофлота» есть шанс перехватить не только прямой поток между страной и РФ, но транзитный — в Европу.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено 8 июля 2019 года. Вопрос восстановления авиарейсов планируют обсудить в марте представители двух стран Григорий Карасин и Зураб Абашидзе.